Nechci určovat, kdo k nám může na pivo, říká provozní hospody

Podle nového vládního nařízení provozovatel nesmí od 1. listopadu pustit do podniku hosta, který se neprokáže platným testem, očkováním, nebo proděláním covidu.

„Odhaduji, že z návštěvníků mého baru není očkovaná tak polovina. Pro hospodské je to tedy další rána. Vláda měla situaci řešit dříve a netahat za brzdu na poslední chvíli. Sice teď restaurace nezavřou, ale omezí, což je ve výsledku stejné, a kompenzace od státu nedostaneme,“ prohlásil majitel píseckého Tipsport baru Radek Bouška.

„Podle mě je ještě otázka, jestli můžeme vůbec lidi kontrolovat. Jak už je zvykem v tomto státě, může se ukázat, že je to protizákonné. Uvidíme za týden,“ dodal.

O nařízení vlády pochybuje také provozní Hostince Na Spojce v Českých Budějovicích Michal Moravec. Myslí si, že personál nemá právo zasahovat do soukromí zákazníků. Sám je naočkovaný, ale nechce být tím, kdo bude určovat, kdo do jeho podniku smí a kdo ne. Chce být otevřený pro všechny zákazníky stejně.

„Nemoc rozhodně nepodceňuji. Nelíbí se mi však, že bych nemohl dát zákazníkovi pivo, dokud mi neukáže nějaký průkaz,“ zlobil se Moravec.

Podle svých slov po posledním zavření přišel o 50 procent klientů. Nedovede si tedy představit, že by ty zbylé ještě musel odmítat.

„Už dávno před jakýmkoli nařízením jsme začali dodržovat pravidlo, že zákazníka, který je očividně nemocný, požádáme, aby restauraci opustil. Neděláme to však u zdravých lidí a neradi bychom s tím začínali,“ doplnil.

Navrhuje, aby namátkové kontroly prováděli policisté nebo pracovníci hygieny. Ne však podnikatelé.

„Nemůžeme si dovolit dostat vysoké pokuty za nedodržování, ale nesouhlasíme s tím. Nemohu platit za nájem a energie proto, abych nakonec měl v hospodě například jen deset lidí s očkováním,“ upřesnil.

Zároveň se svěřil s tím, že nemá ani předzahrádku, takže byl rád, když se lidé mohli zpět vrátit dovnitř do hospody. Finanční ztráty se mu však zatím nevrátily.

Sezona výdělky napravila, přichází další nejistota

Opatření vlády se rozhodl plně dodržovat hostinec Depo v Českém Krumlově. Bude to pro personál znamenat určité komplikace, ale pokutu si nemůže dovolit.

„Sezona v Krumlově byla celkem slušná, což se promítlo i na návštěvnosti našeho podniku. Celkovou bilanci ale budeme schopni vyhodnotit až po novém roce,“ zhodnotil manažer hostince Tom Gelnar.

Podle majitele písecké kavárny Soho Cafe Karla Mošovského by problém vyřešila vyšší proočkovanost lidí. „Všechno, co se bude v blízké budoucnosti dít, bude mít nepochybně negativní efekt na naše obraty. Bohužel to ale není tolik o vládě jako spíše o lidech,“ vyjádřil se a dodal: „Letní sezona špatná nebyla. Lidé hodně cestovali a z toho jsme dost vytěžili,“ objasnil. Ztráty se mu i přesto nevrátily.

V restauraci při českobudějovickém hotelu Zvon se problém rozhodli řešit jinak než ostatní. Hostům nabídnou antigenní testy. „Zaplatí za něj částku, která odpovídá nákupu. Bude to v desítkách korun,“ sdělil ČTK ředitel hotelu Petr Šalda.

Ať testy dál platí stát

Nové nařízení o kontrolách testů, očkování, nebo prodělání nemoci od majitelů restaurací přichází v době, kdy vláda ruší hrazení PCR a antigenních testů. To i podle odborníků povede mimo jiné k dalšímu snížení motivace zákazníků služby navštěvovat.

Asociace hotelů a restaurací (AHR ČR) je jednoznačně pro zachování úhrady testů státem. Konstatuje, že toto rozhodnutí poškodí jak občany, tak poskytovatele služeb a povede k jejich dalším ztrátám.

V praxi může personál pouze vyzvat hosta k předložení potvrzení v elektronické nebo tištěné formě, avšak jeho pravost odborně neposoudí.

„Podle studií jsou již nyní pro 65 procent zákazníků epidemiologická omezení důvodem menší návštěvnosti restaurací. Navíc 45 procent zákazníků považuje domácí setkávání za částečnou nebo úplnou náhradu návštěvy restaurací,“ uvedl prezident AHR Václava Stárka.

Asociace zároveň přišla s podnětem, který uvádí, že pokud budou muset být hosté kontrolovaní před obsloužením v restauraci, pak jsou zbytečné jakákoli další omezení kapacity restaurace – rozestupy stolů nebo maximální počet hostů.