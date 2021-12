Domácí hospice postihl covid i zdražování, tak přes e-shop prodávají jmelí

Starají se o nemocné, kterým už z lékařského hlediska nelze více pomoci a zbývají jim týdny, maximálně několik měsíců života. Pracovníci jihočeských hospiců jsou k dispozici umírajícím i jejich blízkým 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

Mobilní hospicové týmy pak poskytují lidem šanci být až do posledního okamžiku života doma. V obou případech je smyslem pomoci zajistit nemocnému co nejkvalitnější, důstojný zbytek života.

Jenže i když je paliativní péče od roku 2018 zahrnutá v systému financování zdravotních služeb a měly by ji plně platit zdravotní pojišťovny, ve skutečnosti úhrady za tuto péči náklady na její zajištění zdaleka nepokryjí.

„V nákladech na jeden den péče a příspěvku pojišťovny je velký finanční rozdíl. Ten pak musíme získávat jinde,“ potvrzuje ředitelka píseckého domácího hospicu Athelas Daniela Nechvátalová s tím, že zařízení je z části odkázané na peníze z dotací, od sponzorů, dárců a různých charitativních akcí, jež sami organizují. I tady se ale podepisuje pandemie covidu, kvůli které se letos většina z nich neuskutečnila, nebo musel hospic posunout termín jejich uskutečnění.

„Oslovujeme firmy, jenže i ty mají dnes problémy. Hledáme také drobné dárce, je dobré, když si někdo založí trvalý příkaz a měsíčně nám pošle sto, dvě stě korun. Založili jsme i nový e-shop z darů, které dostáváme. Když si teď chce někdo koupit například jmelí, přispěje tím hospici,“ podotýká Nechvátalová.

Začínali s 20, už mají 90 klientů

Počet klientů přitom rok od roku roste. Když organizace před sedmi lety začínala, měla jich kolem dvaceti. Za letošní rok je jich už 90. Athelas pokrývá Písecko, část Strakonicka a Vltavotýnsko.

„Podporují nás kromě kraje i obce a města. Jsou to třeba menší částky, když se ale spojí, pokryjí nám část nákladů. Měli jsme teď dva velké evropské granty, v příštím roce končí, takže máme trochu obavy, jak to bude, žádné další vypsané nejsou,“ naznačuje Nechvátalová.

Podobně mluví i Robert Huneš, ředitel domácích hospiců sv. Jakuba v Prachaticích, sv. Veroniky v Budějovicích a sv. Markéty ve Strakonicích. „Kolegové zrovna vyrábějí výrobky na předvánoční jarmark, tak to v hospicích chodí. Nepřeje nám ani doba, co se týče inflace, cen energií a paliv. Zejména domácí hospice jsou odkázané na vozy a najezdí desítky tisíc kilometrů ročně. Příjmová stránka se nezvyšuje, a když se o čtvrtinu zvedne cena paliv, je to náročné,“ ví Huneš.

A jedním dechem upozorňuje i na to, že hospice v obou loňských vlnách covidu zaregistrovaly úbytek pacientů.

„Je to zvláštní a těžko pojmenovatelný jev. Čím větší a těžší byla vlna, tím méně pacientů šlo do hospicové péče. Víc se to promítlo v lůžkové, méně v té domácí. Lidé byli více v nemocnicích a také se asi v době covidu báli chodit do nemocnic k lékařům a stonali na zapřenou. Je to zřejmě směs důvodů, které rozpoznáme až časem,“ zamýšlí se Huneš.

Další problém nastává, když je personál nakažený koronavirem nebo v karanténě. „Péči je ale třeba zajistit stále. Tím, že jsme počtem personálu spíše malá zařízení, a domácí hospice zvlášť, dopadá to na ně těžce,“ říká Huneš.

Pojišťovny zvednou úhrady

Jihočechům poskytuje mobilní specializovanou péči šest organizací, jež tvoří devět mobilních týmů. Jihočeský kraj každoročně vyhlašuje program napomáhající dotovat tyto služby. Letos v něm bylo celkově 3,6 milionu korun.

Hejtman Martin Kuba pak ještě navrhl zastupitelstvu kraje podpořit mobilní specializované paliativní týmy darem ve výši až půl milionu korun, což následně zastupitelé schválili. Současně vyvolal jednání s pojišťovnou o narovnání výše úhrad ze zdravotního pojištění.

„Pokud má být poskytovaná péče skutečně profesionální a kvalitní pro pacienta i jeho rodinu, musí být podmínky úhrady nastavené přívětivěji,“ podotýká Kuba s tím, že kraj je i pro rok 2022 připravený podpořit poskytovatele hospicové péče prostřednictvím klasické dotace.

A jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) bylo úspěšné. Podle informací mluvčí VZP Viktorie Plívové navýší úhrady poskytovatelům domácí paliativní péče už od 1. ledna 2022. „Navýšení by mělo znamenat zhruba 14procentní nárůst úhrady oproti letošnímu roku,“ potvrdila Plívová.