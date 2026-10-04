Dopoledne vyjížděli policisté na letiště Hosín. „Posádka letadla Sting RG nezvládla přistávací manévr na letišti a stroj skončil mimo dráhu na travnaté části letiště.
Oba muži na palubě naštěstí neutrpěli žádná vážná zranění,“ uvedl Matzner. Stroj byl poškozen. Nehodu stroje budou vyšetřovat s policisty také letečtí odborníci.
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Další policejní hlídky a záchranáři vyrazili dopoledne k Blažejovu na Jindřichohradecku k nahlášenému pádu parašutisty.
„Parašutista žije, se zraněním byl převezen do nemocnice,“ uvedl mluvčí. Při tvrdém dopadu si poranil nohy. Seskakoval z Cessny 182. Letadlo startovalo z letiště v Jindřichově Hradci.