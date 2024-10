Horní Stropnice chce část peněz, které zmizely z účtu obce, nahradit půjčkou

„Museli jsme situaci nějak řešit a nakonec jsme se shodli, že si vezmeme tři miliony korun bezúročnou půjčku,“ uvedl starosta Horní Stropnice Václav Kučera (KSČM). Obec podle něj očekává do konce roku příjmy 17,8 milionu korun a výdaje 19,7 milionu. Půjčka tak s rezervou pokryje náklady, které musí obec bezpodmínečně uhradit do konce roku.

Horní Stropnice by podle starosty možná nakonec mohla schodek ve zbytku roku dorovnat i z vlastních zdrojů. Ale záviselo by to na zisku peněz z prodeje vytěženého dřeva. „Museli bychom do konce roku prodat 1 500 metrů krychlových, což ale není jisté, zda je to reálné,“ uvedl Kučera. Rozpočet Horní Stropnice plánoval celkové letošní výdaje více než 66 milionů korun.

Vedení obce před časem navrhovalo, že by chybějící peníze mohlo získat z prodeje pozemků. Proti tomu se však postavili někteří zastupitelé i obyvatelé Horní Stropnice. „Na tomto návrhu jsme se neshodli, proto zatím situaci řešíme půjčkou,“ uvedl starosta.

Místní akční skupina Sdružení Růže existuje 15 let. Působí v ní obce, sdružení, školy nebo hospodářské subjekty většinou z oblasti Novohradských Hor. MAS byla podle svých stanov zřízená k vytvoření pilotní integrované strategie na obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu.

Zmizení peněz z účtu Horní Stropnice prověřuje už několik dní policie. „Případem se zabývají kriminalisté. Vyšetřují jej jako možný podvod, nebo i zpronevěru,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.