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Horkovzdušný balón uvázl v koruně stromu, vysvobodit ho museli hasiči

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  6:49

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Horkovzdušný balón uvázl v koruně stromu. (14. září 2026) | foto: X - HZS Jihočeského kraje

Horkovzdušný balón uváznutý v koruně stromu vysvobozovali v pondělí večer písečtí hasiči. K zásahu vyjížděli kolem sedmé hodiny večer do Soběšic.

Balón havaroval až po bezpečném přistání. „Došlo k zaháknutí plachty horkovzdušného balonu do koruny stromu a bylo nutné ji bez poškození vyprostit,“ popsali hasiči na síti X.

Písecká jednotka vyslala automobilový žebřík AZ 30. Po hodině boje se zamotanou plachtou ve větvích se jim to podařilo. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, doplnili ve zprávě hasiči.

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