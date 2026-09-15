Horkovzdušný balón uvázl v koruně stromu, vysvobodit ho museli hasiči

Balón havaroval až po bezpečném přistání. „Došlo k zaháknutí plachty horkovzdušného balonu do koruny stromu a bylo nutné ji bez poškození vyprostit,“ popsali hasiči na síti X.
Písecká jednotka vyslala automobilový žebřík AZ 30. Po hodině boje se zamotanou plachtou ve větvích se jim to podařilo. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, doplnili ve zprávě hasiči.
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