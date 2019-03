Horkovod z Temelína povede víc než metr pod zemí, zatopí za dva roky

Dělníci se pustili do výstavby 26 kilometrů dlouhého horkovodu z Temelína do Českých Budějovic. Práce mají trvat necelé dva roky. Poprvé by tak voda z jaderné elektrárny mohla ohřát byty v krajském městě v topné sezoně 2020/2021.