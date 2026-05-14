Opilý řidič boural, když ujížděl hlídce. Po srážce ho i policisty čekalo překvapení

O řidiči, který usedá za volant evidentně pod vlivem alkoholu, se policisté dozvěděli díky svědkovi, který jim zavolal. Hlídka proto okamžitě vyrazila do ulice Lipenská, aby vůz zastavila.
Auto mířilo do centra města. „Policisté se za ním vydali, a přesto, že se ho opakovaně snažili zastavit a použili kromě jiného i megafon, řidič místo toho, aby je poslechl, začal zrychlovat a snažil se ujet,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Šofér u obchodního centra IGY projel na červenou a vysokou rychlostí mířil ke Strakonické ulici. To už se k první hlídce přidaly i další dva policejní vozy oddělení hlídkové služby. Jejich výzvy k zastavení vozidla řidič nerespektoval a pokračoval v nebezpečné jízdě městem.
I křižovatku Pražské třídy a Nádražní ulice projel na červenou, zatočil doprava a přišel náraz, když čelně naboural do automobilu, jehož řidič čekal na zelenou v odbočovacím pruhu.
„Ten ihned po nárazu vystoupil ze svého auta. Překvapeni byli všichni přítomní, protože to byl shodou okolností také policista, který slouží v Českých Budějovicích,“ přiblížila mluvčí. Příslušník sice zrovna nebyl ve službě, nicméně právě jeho přítomnost honičku ukončila.
Řidiče, který jim předtím ujížděl, policisté pomocí hmatů a chvatů zpacifikovali. Následně provedli opakovanou dechovou zkoušku, která ukázala 2,6 promile alkoholu. Navíc zjistili, že čtyřiačtyřicetiletý muž z Jindřichohradecka není držitelem platného řidičského oprávnění.
„Test na přítomnost jiných návykových látek vyšel negativní. Při nehodě naštěstí nedošlo k závažným zraněním. Nehodu řeší českobudějovičtí dopravní policisté. Muž je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněné užívání cizí věci,“ uzavřela Schwarzová.