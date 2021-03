Lidem hrozí vyhoření. Práce z domova není žádná pyžamová párty, tvrdí expert

Je podle vás home office stále ještě benefitem?

Stoprocentně ano. I nadále by měla být odměnou pro lidi, kteří si to zaslouží. Ač to teď v epidemii tak moc nevypadá, protože hodně pracovníků muselo nuceně přejít na takzvanou telepráci. Jako benefit ji vnímají spíše lidé z generace mezi čtyřicátým a šedesátým rokem. Zajímavé je, že mladí to jako odměnu nevidí, chybí jim totiž dostatek pracovních zkušeností. Často si myslí, že je to nějaká dovolená, jenže jim pak mnohdy chybějí výsledky.

V ­Česku se na práci z domova bohužel nemyslí ani v nouzovém stavu. Doufám, že si poslanci brzy uvědomí situaci. Michal Beňo Expert na home office