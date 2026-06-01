Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Poklidný sobotní den v Holašovicích na Českobudějovicku dopoledne prořízl zvuk klaksonů mohutných RAM vozů. „Mysleli jsme, že je to svatba, která se koná v jedné z hospod na návsi,“ popisuje pracovnice turistického informačního centra (TIC) Júlia Kňažková, která zvuky slyšela z budovy TIC na začátku návsi.
Omyl. Zhruba 15 až 20 robustních amerických pickupů se vyskládalo na návsi v obci proslavené selským barokem, zapsané na seznamu UNESCO.
„Jejich řidiči vystoupili, vytáhli stativy, kamery, mobily a začali si auta fotit v kulisách naší krásné obce. Ti, kteří měli psy, je vzali vyvenčit na náves, aniž by po nich uklidili jejich výkaly,“ líčí Kňažková.
Holašovice jsou vesnicí, kde žije zhruba 150 obyvatel. Těm se neohlášená přehlídka vozidel nelíbila. Návštěvu sledovala i Jaroslava Moravcová, která v obci bydlí, na návsi má stánek a je zastupitelkou obce Jankov, pod kterou Holašovice spadají.
„Volala mi paní Moravcová a další místní, co se to děje. Majitelé aut tvrdili, že to mají domluvené, ale nic takového se nestalo. Obec akce dovoluje s předstihem podle daných pravidel,“ upozorňuje pracovnice TIC.
„Nic takového jsem nepovolil, nikdo se mnou o tom nekomunikoval,“ odmítá starosta Jan Jílek.
K akci se přihlásil RAM Club. „Každý větší sraz standardně dopředu oznamujeme příslušným úřadům a Policii ČR, pokud to situace vyžaduje. V případě Holašovic jsme vycházeli z předpokladu, že tuto povinnost splňovat nemusíme, jelikož jsme plánovali využít záchytné parkoviště. To však bylo v době našeho příjezdu téměř plně obsazené,“ reagoval pro iDNES.cz Ondřej Roubík z RAM Clubu.
Celá situace podle jeho vyjádření klub velmi mrzí a bere ji jako důležité ponaučení, aby se nic podobného v budoucnu neopakovalo. „Jedná se o první pochybení z více než 50 akcí, kterých jsme se jako klub zúčastnili,“ doplnil Roubík.
„Bezprostředně po příjezdu jsme byli konfrontováni zástupci obce velmi nevybíravým a hrubým způsobem. Rádi bychom zdůraznili, že arogantní vystupování i vulgární výrazy zazněly ze strany zástupců obce, nikoli z naší. Přitom by zcela postačilo slušné upozornění, na jehož základě bychom situaci okamžitě a bez komplikací vyřešili,“ reagoval klub na sociálních sítích.
Náhradní parkoviště odmítli
Řidiči odstavili své vozy na krajnici, případně těsně za ní na hranici s trávníkem. Problém je v tom, že v celé obci je však zákaz stání. „Záchytné parkoviště bylo téměř plně obsazené, a proto jsme se rozhodli na krátkou dobu zastavit přímo na návsi – a to i za cenu možného porušení zákazu stání,“ zopakoval Club.
Už přímo na místě se věc snažila řešit Kňažková. „Nabídla jsem jim, ať přeparkují auta k hasičárně, i když se to běžně nemůže. Ale navrhla jsem jim alternativu, navíc zdarma. Místo toho místním nadávali. Říkali, co vám vadí, sedláci. Byli i sprostí,“ naznačuje Kňažková.
V závěru zhruba dvacetiminutového incidentu dorazil také starosta Jan Jílek. Po ostré debatě následně vozy odjely. „Slušní turisté jsou v Holašovicích vždycky vítáni, ale turisty, kteří sem jedou porušovat předpisy a obtěžovat místní obyvatele, tady nepotřebujeme a nechceme,“ zdůraznili Holašovičtí na svém facebookovém profilu.
Podle RAM Clubu jsou vyjádření obce nepodložená a účelově zveličená. „Důrazně se ohrazujeme proti tvrzením o výtržnictví, nevhodném chování či znečišťování obce. Taková vyjádření považujeme za nepodložená a zavádějící, která mohou neoprávněně poškozovat dobré jméno našeho klubu i jeho členů,“ vzkázal Roubík.
Holašovičtí věc předali policii, která se jí bude zabývat. „Vše prověřují policisté z dopravního inspektorátu. Místní však měli zavolat na linku 158, vyslali bychom tam hlídku,“ podotkl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.