Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Pavel Kortus
  14:24
Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i urážkách, RAM Club naopak obviňuje obec z hrubého jednání. Spor řeší i policie.
Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026) | foto: Obec Holašovice

Auta stála v zákazu stání. (30. května 2026)
Nečekaná návštěva nadzvedla místní. (30. května 2026)
Holašovice jsou nyní prakticky bez turistů. (březen 2020)
Holašovice jsou nyní prakticky bez turistů. (jaro 2020)
22 fotografií

Poklidný sobotní den v Holašovicích na Českobudějovicku dopoledne prořízl zvuk klaksonů mohutných RAM vozů. „Mysleli jsme, že je to svatba, která se koná v jedné z hospod na návsi,“ popisuje pracovnice turistického informačního centra (TIC) Júlia Kňažková, která zvuky slyšela z budovy TIC na začátku návsi.

Omyl. Zhruba 15 až 20 robustních amerických pickupů se vyskládalo na návsi v obci proslavené selským barokem, zapsané na seznamu UNESCO.

„Jejich řidiči vystoupili, vytáhli stativy, kamery, mobily a začali si auta fotit v kulisách naší krásné obce. Ti, kteří měli psy, je vzali vyvenčit na náves, aniž by po nich uklidili jejich výkaly,“ líčí Kňažková.

Parádní výlet do historie. Holašovice a okolí si oblíbil Troška i Vláčil

Holašovice jsou vesnicí, kde žije zhruba 150 obyvatel. Těm se neohlášená přehlídka vozidel nelíbila. Návštěvu sledovala i Jaroslava Moravcová, která v obci bydlí, na návsi má stánek a je zastupitelkou obce Jankov, pod kterou Holašovice spadají.

„Volala mi paní Moravcová a další místní, co se to děje. Majitelé aut tvrdili, že to mají domluvené, ale nic takového se nestalo. Obec akce dovoluje s předstihem podle daných pravidel,“ upozorňuje pracovnice TIC.

Auta stála v zákazu stání. (30. května 2026)
Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)
Nečekaná návštěva nadzvedla místní. (30. května 2026)
Holašovice jsou nyní prakticky bez turistů. (březen 2020)
22 fotografií

„Nic takového jsem nepovolil, nikdo se mnou o tom nekomunikoval,“ odmítá starosta Jan Jílek.

K akci se přihlásil RAM Club. „Každý větší sraz standardně dopředu oznamujeme příslušným úřadům a Policii ČR, pokud to situace vyžaduje. V případě Holašovic jsme vycházeli z předpokladu, že tuto povinnost splňovat nemusíme, jelikož jsme plánovali využít záchytné parkoviště. To však bylo v době našeho příjezdu téměř plně obsazené,“ reagoval pro iDNES.cz Ondřej Roubík z RAM Clubu.

Celá situace podle jeho vyjádření klub velmi mrzí a bere ji jako důležité ponaučení, aby se nic podobného v budoucnu neopakovalo. „Jedná se o první pochybení z více než 50 akcí, kterých jsme se jako klub zúčastnili,“ doplnil Roubík.

„Bezprostředně po příjezdu jsme byli konfrontováni zástupci obce velmi nevybíravým a hrubým způsobem. Rádi bychom zdůraznili, že arogantní vystupování i vulgární výrazy zazněly ze strany zástupců obce, nikoli z naší. Přitom by zcela postačilo slušné upozornění, na jehož základě bychom situaci okamžitě a bez komplikací vyřešili,“ reagoval klub na sociálních sítích.

Náhradní parkoviště odmítli

Řidiči odstavili své vozy na krajnici, případně těsně za ní na hranici s trávníkem. Problém je v tom, že v celé obci je však zákaz stání. „Záchytné parkoviště bylo téměř plně obsazené, a proto jsme se rozhodli na krátkou dobu zastavit přímo na návsi – a to i za cenu možného porušení zákazu stání,“ zopakoval Club.

Ekologové z něj dostanou psotník. Plnotučnou amerikou jsme projeli Ameriku

Už přímo na místě se věc snažila řešit Kňažková. „Nabídla jsem jim, ať přeparkují auta k hasičárně, i když se to běžně nemůže. Ale navrhla jsem jim alternativu, navíc zdarma. Místo toho místním nadávali. Říkali, co vám vadí, sedláci. Byli i sprostí,“ naznačuje Kňažková.

V závěru zhruba dvacetiminutového incidentu dorazil také starosta Jan Jílek. Po ostré debatě následně vozy odjely. „Slušní turisté jsou v Holašovicích vždycky vítáni, ale turisty, kteří sem jedou porušovat předpisy a obtěžovat místní obyvatele, tady nepotřebujeme a nechceme,“ zdůraznili Holašovičtí na svém facebookovém profilu.

Auta stála v zákazu stání. (30. května 2026)
Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)
Nečekaná návštěva nadzvedla místní. (30. května 2026)
Holašovice jsou nyní prakticky bez turistů. (březen 2020)
22 fotografií

Podle RAM Clubu jsou vyjádření obce nepodložená a účelově zveličená. „Důrazně se ohrazujeme proti tvrzením o výtržnictví, nevhodném chování či znečišťování obce. Taková vyjádření považujeme za nepodložená a zavádějící, která mohou neoprávněně poškozovat dobré jméno našeho klubu i jeho členů,“ vzkázal Roubík.

Holašovičtí věc předali policii, která se jí bude zabývat. „Vše prověřují policisté z dopravního inspektorátu. Místní však měli zavolat na linku 158, vyslali bychom tam hlídku,“ podotkl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Vstoupit do diskuse (60 příspěvků)

Nejčtenější

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

OBRAZEM: Stavba D3 už je u rakouské hranice, silničáři úsek otevřou v srpnu

Stavba dálnice D3 (1. června 2026).

V srpnu bude dokončená další část jihočeské dálnice D3, konkrétně mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Vzniká přestavbou dosavadní silnice I/3. Úsek má celkovou délku 3,5 kilometru. Součástí stavby je...

Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

ilustrační snímek

Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno u jedné ze školních budov ve městě. Student místní střední školy obchodu, služeb a řemesel zkolaboval před...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Benešova vila už patří muzeu, nahlédněte do ní. Poslední přání první dámy se splnilo

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026)

Dlouhá léta se sem jezdili rekreovat politici a úředníci. Teď se splní závěť první dámy Hany Benešové a okouzlující vila uprostřed parku nad Lužnicí bude definitivně patřit Husitskému muzeu v Táboře....

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

1. června 2026  14:24

Dozvuky bouřek na jihu Čech. Šumava hlásí spadlé větve na turistických trasách

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800...

1. června 2026  6:34,  aktualizováno  14:02

OBRAZEM: Stavba D3 už je u rakouské hranice, silničáři úsek otevřou v srpnu

Stavba dálnice D3 (1. června 2026).

V srpnu bude dokončená další část jihočeské dálnice D3, konkrétně mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Vzniká přestavbou dosavadní silnice I/3. Úsek má celkovou délku 3,5 kilometru. Součástí stavby je...

1. června 2026  13:10

Smyk na mokru a čelní srážka v jižních Čechách, auto narazilo do autobusu

Více než deset lidí se zranilo při nehodě auta a autobusu u Boršova nad...

Třináct lidí se zranilo při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle mluvčího krajských záchranářů Vojtěcha Míry operační středisko vyhlásilo mimořádnou...

31. května 2026  16:03,  aktualizováno  18:19

Baráž o fotbalovou ligu 2026: Výsledky všech zápasů, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které musely hájit příslušnost k elitě v baráži. A oba si poradily naprosto suverénně. Baník ukázal rozdíl mezi první a druhou ligou Táborsku,...

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  31. 5. 15:40

OBRAZEM: Tisíce běžců si podmanily Budějovice. Další tisíce lidí jim fandily

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a další soutěžní i nesoutěžní běhy zlákaly...

Nový evropský rekord, počasí bez jediné kapky deště a skvělá atmosféra podél celé trati. Takový byl sobotní Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, který zlákal na všechny závody více než 8 500 elitních...

31. května 2026  12:42

Táborsko - Ostrava 0:5, hosté se v klidu zachránili. V baráži celkem vsítili osm gólů

Ostravští fotbalisté slaví s fanoušky udržení v lize.

Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě...

30. května 2026  12:30,  aktualizováno  14:55

Budějovický Majáles začne v neděli. Ředitelka ladí přípravy z Prahy, kde studuje

Budějovický Majáles odstartuje v neděli na Piaristickém náměstí. (květen 2023)

Multižánrový festival tvořený převážně středoškolskými studenty, který na týden oživuje centrum krajského města hudbou, divadly, promítáními filmů či přednáškami. A to všechno bez vstupného. To je...

30. května 2026  10:18

Nehoda u pomníku motorkářů. Trabant se střetl s předjíždějícím motocyklem

Trabant a motorkář se střetli v křižovatce kousek za Neznašovem. Motorka...

Vážná nehoda se stala v pátek před polednem u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Motorkář tam chtěl předjet osobní vůz značky Trabant. Jeho řidič ale začal náhle odbočovat a došlo ke střetu. Řidič...

29. května 2026  18:25

Budeme sami platit akademii, navrhuje Dynamo. To jsme ale nikdy nechtěli, reaguje město

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Fotbalové Dynamo navrhlo budějovické radnici a kraji, že převezme financování mládežnické akademie, tedy aktuálně částku 11,6 milionu korun ročně. Na oplátku požaduje stáhnutí výpovědi ze stadionu a...

29. května 2026  16:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Na zámku v Bechyni dýchá skříň, sýpku obsadily tisíce míčků na ping-pong

Na Panství Bechyně a na samotném zámku Bechyně začíná další sezona, která...

Vztahová pole - Relational Fields. Tak se jmenuje letošní výstava českého i zahraničního současného umění na zámku v Bechyni na Táborsku. Turisté si tu kromě výletu do historie a poznávání malebné...

29. května 2026  14:45

Ceny lístků jsou úplný úlet, říká Poborský o mistrovství. Kde vidí Čechy a komu nevěří?

Premium
Karel Poborský na akci Setkání fotbalových legend.

Před dvaceti lety se Karel Poborský loučil s reprezentační kariérou. V Německu skončili Češi při posledním startu na mistrovství světa třetí ve skupině s jednou výhrou. Stejný počin by je letos při...

29. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.