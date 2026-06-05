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Někteří turisté nám vlezou i na dvůr a jsou sprostí. Holašovičtí nejen o invazi pickupů

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V Holašovicích, které spadají pod Jankov, žije zhruba 200 obyvatel. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Pavel Kortus
  9:00
Porušování zákazů či boj s památkáři. I tak se žije v Holašovicích, malebné obci na jihočeském venkově, která je díky statkům postaveným ve stylu selského baroka zapsaná na seznamu UNESCO. Díky tomu tam jezdí turisté z celého světa. A o víkendu tam vzbudila rozruch kolona velkých pickupů.

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„Tak jsem slyšel, že jsi tu o víkendu honil po návsi nějaký Američany,“ škádlí kamaráda jeden z místních uprostřed návsi v Holašovicích a míří ke koloniálu.

Uvnitř je pořádně rušno. Desítka mužů debatuje u piva, kávy nebo limonády. Mezi stoly koluje mísa s nakrájenými uzeninami. „Tahle oranžová klobása je hodně pálivá,“ varuje jeden druhého při předávce.

Ranní dýchánek je v obci zapsané v seznamu UNESCO pravidlem. „Když je otevřeno, tak se tu kolem půl desáté scházíme. Zavřeno je jen ve čtvrtek a v neděli,“ hlásí jeden z místních.

Redaktor iDNES.cz se v týdnu sešlosti zúčastnil. Řeč se rychle stočí k události, která v Holašovicích se zhruba 150 obyvateli rezonuje už několik dní. Sobotní incident je stále žhavým tématem, byť už je spíš zlehčovaný.

Policii už ani nevoláme. Většinou nám řeknou, že přijedou, až to bude možné. Někdy nedorazí vůbec. Přitom máme štosy fotek se špatným parkováním a podobně

obyvatel Holašovic

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