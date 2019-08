Kraj dal milion na hokejový turnaj s Rusy. Hlavní hosté ale nepřijedou

Účast týmu z Jekatěrinburgu, prohloubení spolupráce se vzdáleným ruským regionem a zájem ze strany jihočeských diváků. S tím schvalovali krajští zastupitelé dotaci ve výši jednoho milionu korun na hokejový turnaj s názvem O letní pohár hejtmanky Jihočeského kraje. Akce, která začíná v Českých Budějovicích ve čtvrtek, bude ale vypadat jinak.

Nedorazí hlavní hosté, junioři z Jekatěrinburgu. Právě kvůli jejich příjezdu až z Uralu kraj milionovou dotaci na turnaj schvaloval.

„V rámci prohloubení spolupráce s týmem Jekatěrinburgu a Jihočeského kraje se Sverdlovskou oblastí pořádá HC Motor České Budějovice v srpnu 2019 mezinárodní juniorský hokejový turnaj,“ stojí v úvodu v materiálu, který měli k dispozici zastupitelé, když o dotaci v dubnu rozhodovali.

„Pořadatelství turnaje přispěje k rozvoji zahraniční spolupráce a plnění uzavřené dohody mezi Jihočeským krajem a Sverdlovskou oblastí a naváže na spolupráci obou hokejových klubů,“ uvádí dále text.

Turnaj organizovaný prvoligovým budějovickým hokejovým klubem končí v neděli. Počítá se 150 účastníky. Významná podpora kraje mu uhradí velkou část nákladů na stravování, pronájem ledu, rozhodčí či ubytování v Hotelu Clarion a v Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou. Největší část měly tvořit náklady právě na dopravu Rusů. Jedna letenka by vyšla až na třicet tisíc korun.

Před několika týdny se objevila spekulace, že mladí ruští hokejisté nedorazí, což se nyní potvrdilo. Klub na svém webu informoval, že na akci přijede švýcarský HC Bern, slovenský KH Dukla Trenčín a čeští zástupci z Brna a Liberce.

MF DNES se hejtmanky Ivany Stráské (ČSSD) ptala, jestli má neúčast ruského týmu dopad na dotaci.

„Nemyslím si, že to byla podmínka dotace, ale nedělám dotační tituly. Předpokládalo se, že se Jekatěrinburg zúčastní, nicméně nepřihlásil se. Jsou tam ale jiní zahraniční účastníci, takže by to na přijetí, nebo nepřijetí dotace nemělo mít vliv. Otázkou je, jak vysoká ta částka nakonec bude. Nemohlo se předvídat, jací účastníci se přihlásí. Vázalo se to na to, že tam naši hokejisté už hráli a jejich zase u nás. Předpokládalo se proto, že se takového mezinárodního turnaje zúčastní. My nejsme ti, kteří jim to mohou diktovat,“ reagovala.

Malá propagace akce

Proč materiál schvalovaný zastupiteli odkazoval na prohlubování spolupráce se Sverdlovskou oblastí? Ta se váže k roku 2014, kdy Jihočeský kraj uzavřel dohodu o obchodně-ekonomické, vědecko-technické a humanitní spolupráci.

Na ni navazuje plán, jenž blíže specifikuje vybrané oblasti spolupráce mezi samosprávami, jako jsou věda, vzdělávání, kultura, sport či cestovní ruch.

Na prohlubování družby tento týden nakonec nedojde. V pozvánce nicméně stojí, že je akce pořádána za podpory Jihočeského kraje.

„Kraj proplatí jenom náklady, které jsou uznatelné. Je to pronájem ledu, zaplacení rozhodčích, cestovné a ubytování pro týmy. Když Rusové nepřiletí a nebudou se jim platit letenky, jak bylo v rozpočtu uvažováno, tak to samozřejmě bude levnější. Kolik to ve finále bude, nevím. Bude se ale platit to, co bylo dopředu domluveno,“ sdělil generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

Milion korun, který kraj vyplatil na začátku června, je na hokejový turnaj juniorů poměrně vysoká částka. Podobně velký pořádají třeba v Třinci, kde ale například loni získali od Moravskoslezského kraje 150 tisíc korun.

„Cílem je dostat turnaj do povědomí klubů v Česku i zahraničí nejen dobrou organizací, ale i atmosférou a sportovními zážitky. Předpokládá se i zájem z řad jihočeských diváků,“ slibuje schvalovaný materiál.

Propagace turnaje ale vidět moc není. Samotný klub k němu vydal 1. srpna jeden článek na svém webu, který v pondělí po dotazování MF DNES zařadil mezi nejnovější zprávy. Ještě na stránkách klubu vyšel rozhovor s trenérem juniorů Motoru a ve středu pozvánka na turnaj.

„Zápasy jsou otevřené. Zájem bude standardní jako o běžné juniorské zápasy, což jsou stovky diváků, určitě ne tisíce,“ dodal Bednařík.

Tím, že je tisíce kilometrů vzdálená Sverdlovská oblast pro jih Čech atraktivním partnerem, si je jistý náměstek hejtmanky Pavel Hroch (Jihočeši 2012).

„Příští rok chceme v Jekatěrinburgu připravit dny Jihočeského kraje, fórum o podnikání a cestovním ruchu. Oblast je pro Jihočechy atraktivní, bohatá, kulturní a krásná. Cesta trvá 4,5 hodiny. Do budoucna je i návaznost na připravované letiště v Budějovicích,“ řekl v červnu.