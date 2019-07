Hokejové centrum Pouzar hledá majitele, nejisté kluby vyhlížejí smlouvy

Dlouholetá smlouva jim platila do konce června a nyní musí řešit novou. Rybníkářská hokejová liga (RHL), největší amatérská soutěž na jihu Čech s 25 týmy a více než tisícovkou hráčů teď řeší, kde a kdy odehraje své zápasy. Bude to v Hokejovém centru Pouzar v Českých Budějovicích jako doposud?

„Čekáme, jak se to vyvine. V hale jsme zabírali zhruba 60 procent ledu a tvoříme tam poměrně velký obrat. Smlouvu jsme všichni měli do konce června. Teď se přihlašují nové týmy, ptají se, co a jak, takže je tam trochu nejistota,“ řekl předseda RHL Pavel Lískovec.

Liga si tak zjistila možnosti i na jiných místech v kraji. Ledy by amatéři mohli využít ve Veselí nad Lužnicí nebo Českém Krumlově.

„O soutěž je zájem. V Pouzarově hale jsme hráli devadesát procent utkání, a teď nedokážu říct, jak to bude dál. Byli bychom rádi, kdybychom pokračovali. Všechno tam ale hrát nebudeme, využijeme třeba Veselí, které vychází dobře cenově,“ shrnul Lískovec s tím, že na začátku července se rozhodne o pronájmech ledové plochy. Věří, že k prodloužení smlouvy dojde.

Dalším týmem, pro který je hala důležitá, je David Servis z třetí nejvyšší hokejové soutěže. Ani ten nemá o budoucnosti úplně jasno.

„Je ve hvězdách, jestli tam budeme pokračovat. Nikdo neví, jak to bude vypadat. Stadion není ničí, má ho správce konkurzní podstaty. Hrajeme celostátní soutěž, což není sranda. Trénujeme pětkrát týdně a středy a soboty máme zápasy. Potřebujeme proto nějaké normální časy,“ popsal trenér Jiří Fedur.

Složitá situace je výsledkem insolvence, do které se kvůli finančním problémům dostal spolek HC Českobudějovičtí lvi jakožto investor stavby.

Od 28. února do 17. dubna tak insolvenční správce Miroslav Kořenář vyhlásil výběrové řízení na prodej majetku spolku, jehož součástí byl i hokejový stadion či pohledávky ve výši čtyř milionů korun. Součástí prodeje byla i parcela pod halou, která patřila společnosti Pouzarsport. Ta je stejně jako spolek v konkurzu a má také stejného insolvenčního správce.

Hala zatím nového majitele nemá. I když výběrové řízení skončilo v dubnu, stadion na svém webu dál nabízí budějovická společnost Aktiva Management.

Její zástupce věc nechtěl komentovat a odkázal na insolvenčního správce. S ním se MF DNES marně snažila spojit nejdříve telefonicky a poté e-mailem.

Podle veřejně dostupného posudku z konce loňského roku je tržní cena haly včetně technologie na její provoz 45 milionů korun.

Výběrové řízení nekončí příklepem nejvyšší nabídky

O průběhu prodeje zatím nové informace v insolvenčním rejstříku nejsou. MF DNES se s dotazem, jak by prodej mohl dál pokračovat, obrátila na advokáta Michala Žižlavského, který má 25letou praxi jako soudce, advokát, obhájce i insolvenční správce. Mimo jiné je členem představenstva České advokátní komory.

Podle něj výběrové řízení nekončí příklepem nejvyšší nabídky. „Správce si vlastně jen zmapuje tržní situaci a na základě výstupu z výběrového řízení se rozhodne, zda s někým uzavře kupní smlouvu, nebo bude dále pokračovat v hledání kupce. Poslední slovo má věřitelský výbor a v případě zajištěného majetku zajištěný věřitel,“ vysvětlil advokát.

S koncem výběrového řízení se podle Žižlavského jen završila přípravná fáze prodeje. Z insolvenčního rejstříku zatím není jasné, s jakým výsledkem.

„Správce o tom zatím nepodal zprávu. Hypoteticky je možné, že nebyla podána žádná nabídka. Nebo jich bylo podáno více a správce je vyhodnocuje. V každém případě musí správce nakonec o výsledku výběrového řízení podat informaci. Z insolvenčního rejstříku je patrné, že se to zatím nestalo. A soud je z toho možná již mírně nervózní. Vyzval správce k podání zprávy,“ doplnil Žižlavský. Podle informací MF DNES bylo zájemců o halu několik.

Zatímco stadion čeká na nového majitele, sportovce zajímá, kde a kdy budou hrát. „Hala je dlouhodobě vytížená. Přál bych si, aby se tam zachoval režim, ve kterém fungovala doteď. Jde o to, aby byla naplněná a sloužila především dětem, což byl a je cíl Jaroslava Pouzara,“ řekl Václav Švec, prezident HC Českobudějovičtí lvi a investor haly. Druhý investor Jaroslav Pouzar věc nechtěl komentovat.

Hokejové centrum Pouzar mělo závazky v hodnotě desítek milionů korun. V minulosti se tak mimo jiné jednalo o tom, že by ho koupilo město České Budějovice za bezmála 80 milionů korun. To ale nakonec zastupitelé neschválili. Výstavba vyšla na 150 milionů.