Na stadionu show, ve fanzoně hokejový festival. Diváky rozvášní zpěvačky

Organizátoři slibují v místě přímo hokejový festival. „Budou se tam sledovat zápasy, fandit našim hokejistkám, ale program bude každý den bohatý. Vznikne tam hospůdka s dobrým pivem, partneři tam budou mít své aktivity, pobaví se tam malí i velcí fanoušci. Chystáme také talk show s moderátorem Liborem Boučkem a zajímavými hosty,“ představil Jiří Šindler, generální sekretář organizačního výboru turnaje.

Kvůli proměnlivému počasí pořadatelé zvolili zastřešený stan a umělou podlahu, aby se nechodilo v blátě. Příchozí se mohou těšit na zábavu, každodenní koncerty, a to hlavně se zpěvačkami, kapelami nebo dýdžejkami, aby se držela ženská linka s hokejovým mistrovstvím. Zazpívá například hudební skupina Vesna a fanoušky roztančí DJ Lucca. Občerstvení zajistí lokální výrobci.

Jeden den v programu bude patřit Jihočeské univerzitě. „Líbí se mi spojení ženských hrdinek ze sportu a školství celkově. Prezentovat se budeme interaktivní a zábavnou formou, jak to známe z našich dalších tradičních akcí. Náš program vyvrcholí 16. dubna, ale prezentace začne už i v předchozích dvou dnech,“ řekla mluvčí univerzity Edita Kadlecová.

Češky už trénují v aréně

Samotná instalace obřího stanu nebyla jednoduchá. Začala v týdnu a hlavně transport pomocí těžkých nákladních vozidel byl komplikovaný a mnohdy těsný. Kromě rozbahněného trávníku však k žádné újmě nedošlo. „Potřebovali jsme akorát na Sokolský ostrov dostat větší jeřáb,“ objasnil Šindler.

Stan stojí, fanzona se rýsuje. Naopak v hokejové hale už je hotovo. Pracuje se už téměř jen v těsném okolí a v letním kině Háječek, kde vznikne VIP zóna.

„Věřím, že všechno bude připravené. Organizace šampionátu je také obrovský závazek. Chceme přenést výbornou atmosféru a náladu českých hokejistek i do show v aréně,“ plánoval Šindler.

Hráčky od čtvrtka v Budvar aréně trénují a jsou v místě konání šampionátu výrazně dřív než ostatní výpravy. „Je to velký rozdíl a naše zásadní výhoda domácího prostředí. Užíváme si to, ale už se soustředíme hlavně na hokej a postupně i na přípravu na jednotlivé soupeřky,“ potvrdila Tereza Sadilová, generální manažerka reprezentace žen.

Na šampionát jsou dávno vyprodané české zápasy a velký zájem je také o ostatní duely. Aktuálně je prodaných přes 90 tisíc vstupenek, což činí tři čtvrtiny všech lístků. Zájemci se ještě mohou dostat třeba na atraktivní souboje Kanady s USA nebo na semifinále.

Očekávají se také fanoušci z ciziny, zejména ze sousedního Německa nebo z Maďarska. „Američanky nebo Kanaďanky mají rodinný program a každá hráčka má zpravidla kolem čtyř rodinných příslušníků,“ upřesnila Sadilová.

Zahraniční týmy i fanoušci se do Českých Budějovic těší o to víc, když sledují, jak vstupenky mizí. „Píšou mi hráčky ze zámoří, že jsou natěšené, že to bude krásné mistrovství. Jsou už v Praze, i tam se jim líbí, ale v Budějovicích budou nadšené,“ naznačila čeká hráčka Denisa Křížová.

Také při jednotlivých utkáních chtějí organizátoři bavit co nejlepší atmosférou a show. „Připravujeme nezapomenutelné zážitky. Například je nainstalovaných 32 kamer, budou světelné efekty, moderátoři zapojí diváky,“ popsal Šindler.

Šampionát začne ve středu, už od pondělí bude celý areál fungovat v režimu mistrovství. Najíždět budou také další celky. Ten český už se zabydluje v kabině Motoru. „Je krásná,“ potěšilo Křížovou.