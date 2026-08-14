Poškozený si koncem července sjednal v jedné restauraci v Českých Budějovicích osobní schůzku s mužem, který se představil jako Maroš ze Slovenska. Chtěl s ním vyměnit svoje hodinky Omega za nabízené Rolex Daytona.
„Výměna v restauraci proběhla, ale poškozený následně zjistil, že hodinky Rolex nesouhlasí s dokumenty, které k nim jako potvrzení pravosti a nákupu dostal. Buď má tedy v ruce bezcenný padělek, nebo odcizené zboží, které někdo hledá,“ řekl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Škoda činí téměř 500 tisíc korun. Poškozený totiž, aby vyrovnal cenu svých hodinek a těch vysněných, doplatil několik desítek tisíc v hotovosti.
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Muž, který pochybné hodinky nabízel a kterého nyní hledá policie, se prokázal falešným slovenským dokladem, nicméně fotografie na dokladu odpovídala jeho vzhledu. Mluvil česky s lehkým přízvukem, bylo mu asi třicet let a v obou uších měl naslouchátka. Na hřbetu zápěstí má tetování.
„Je možné, že nabízí podobné obchody i jiným nebo s ním již někdo má nějakou zkušenost. Policisté na lince 158 přivítají jakékoliv informace k jeho totožnosti či místu pobytu. Muž se může pohybovat vozidlem bílým vozem hyundai s rakouskou poznávací značkou. Informace k případu volejte na linku 158,“ požádal Matzner.