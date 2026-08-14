Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Muž naletěl při kšeftu s hodinkami. Podvodník mu dal padělek nebo kradený kus

Autor:
  14:25

Podvodník předal muži padělané, nebo kradené hodinky značky Rolex. | foto: Policie ČR

Policisté hledají podvodníka, který v Českých Budějovicích napálil muže při pochybném kšeftu s hodinkami. Poškozený chtěl své hodinky Omega Seamaster Planet Ocean vyměnit za hodinky Rolex Daytona. Po uskutečnění „obchodu“ ale zjistil, že rolexky jsou buď bezcenný padělek, nebo jsou kradené. Škoda činí 500 tisíc korun.

Poškozený si koncem července sjednal v jedné restauraci v Českých Budějovicích osobní schůzku s mužem, který se představil jako Maroš ze Slovenska. Chtěl s ním vyměnit svoje hodinky Omega za nabízené Rolex Daytona.

„Výměna v restauraci proběhla, ale poškozený následně zjistil, že hodinky Rolex nesouhlasí s dokumenty, které k nim jako potvrzení pravosti a nákupu dostal. Buď má tedy v ruce bezcenný padělek, nebo odcizené zboží, které někdo hledá,“ řekl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Škoda činí téměř 500 tisíc korun. Poškozený totiž, aby vyrovnal cenu svých hodinek a těch vysněných, doplatil několik desítek tisíc v hotovosti.

Ukradli vám hodinky? Dostanete nové. Švýcarská značka rozjela revoluční službu

Muž, který pochybné hodinky nabízel a kterého nyní hledá policie, se prokázal falešným slovenským dokladem, nicméně fotografie na dokladu odpovídala jeho vzhledu. Mluvil česky s lehkým přízvukem, bylo mu asi třicet let a v obou uších měl naslouchátka. Na hřbetu zápěstí má tetování.

„Je možné, že nabízí podobné obchody i jiným nebo s ním již někdo má nějakou zkušenost. Policisté na lince 158 přivítají jakékoliv informace k jeho totožnosti či místu pobytu. Muž se může pohybovat vozidlem bílým vozem hyundai s rakouskou poznávací značkou. Informace k případu volejte na linku 158,“ požádal Matzner.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V Orlíku zbývá 3,5 metru vody k vypouštění, pak se začnou vypouštět Slapy

ilustrační snímek

Pokud hladina orlické přehrady klesne o dalších 3,5 metru, Povodí Vltavy pozastaví její vyprazdňování a minimální odtok z vltavské kaskády začne zajišťovat ze zásobního prostoru slapské přehrady....

Po poli nešla velká šelma, ale kočka, ukázala zooložka testem s maketami

Zooložka Hana Bednářová provedla test s maketami na Táborsku u Dlouhé Lhoty.

Na jihu Čech přibývá hlášení o výskytu černé kočkovité šelmy. Policisté je musí všechny prověřit, konzultují je s odborníky, upozorňují starosty. Nyní zooložka z krajského pracoviště Agentury ochrany...

Se strážci parku. Dvacet litrů borůvek pro vlastní potřebu? Pokuta a vysypání v lese

Premium
Vít Chlada, vedoucí územního pracoviště stráže a ochrany přírody Národního parku Šumava

Na Šumavě vrcholí nájezdy organizovaných skupin sběračů borůvek. Denně z klidových zón odvážejí tisíce litrů plodů a ničí přírodu. Strážci parku sice rozdávají pokuty, kvůli nepřesnostem v zákoně...

Tady se borůvky trhat nesmí, ukázňovali cyklisté sběrače. Došlo i na facky

ilustrační snímek

Dva cyklisté narazili v sobotu v Národním parku Šumava na skupinu osob, která podle nich sbírala borůvky v I. zóně šumavského národního parku. Následně se dostali do sporu, který vygradoval až ve...

Nový elektrický mercedes vzplál na dvoře autosalonu. Plameny zničily další dvě auta

Hasiči bojovali s plameny, které zachvátily elektrický mercedes v autosalonu v...

Jihočeští hasiči zasahovali v autosalonu v Litvínovicích, kde hořelo nové osobní elektroauto. Po zkrocení plamenů museli celý vůz naložit do vodní lázně. Při požáru nebyl nikdo zraněn, škoda se...

Muž naletěl při kšeftu s hodinkami. Podvodník mu dal padělek nebo kradený kus

Podvodník předal muži padělané, nebo kradené hodinky značky Rolex.

Policisté hledají podvodníka, který v Českých Budějovicích napálil muže při pochybném kšeftu s hodinkami. Poškozený chtěl své hodinky Omega Seamaster Planet Ocean vyměnit za hodinky Rolex Daytona. Po...

14. srpna 2026  14:25

Hejduk junior uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích, čeká ho extraliga

Marek Hejduk v dresu univerzity Harvard

Marek Hejduk, syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka, uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích a podepsal s hokejovým Motorem roční smlouvu. Klub to uvedl na svém webu.

14. srpna 2026  12:56

Lipno na deset dní obsadí festival. Dorazí Salač, Koller, Korn i Kalkulátor

Lipno Sport Festival je desetidenní akce plná pohybu, hudby a her. (13.8.2026)

Tisíce návštěvníků se ode dneška do neděle 23. srpna vystřídají v areálu u pláže v Lipně nad Vltavou. Přijedou si vyzkoušet různé sporty, zasoutěžit si, užít si koncerty známých zpěváků a kapel nebo...

14. srpna 2026  12:54

Z louky až do Ligy mistryň se Spartou. „Babi“ Šturmová stále končí i reprezentuje

Adéla Šturmová v černobílém dresu Dynama České Budějovice

V úterý večer, když většina lidí po celém dni v práci odpočívá, bere Adéla Šturmová do ruky těžší futsalový míč a míří na hřiště u paneláků v Českých Budějovicích. Žádná hala. Jen betonový plácek a...

14. srpna 2026  11:08

V jižních Čechách shořely dva domy a stodola i devět hektarů lesa

V Bradáčově na Táborsku shořely dva rodinné domy a stodola. (13. srpna 2026)

Požáry domů, stodoly, kůlny, lesa a louky likvidovali ve čtvrtek odpoledne a v noci jihočeští hasiči. Největší zásah proběhl v Bradáčově na Táborsku, kde hořela stavení, oheň zde napáchal škodu...

14. srpna 2026  9:49

Bobr zamotaný v lodním šroubu zastavil přívoz na Lipně. Vyprostili ho hasiči

Profesionální hasiči z HZS JČK pomohli vyprostit z motorů frymburského přívozu...

Kuriózní zásah mají za sebou potápěči jihočeských hasičů. Ve čtvrtek dopoledne je zavolali provozovatelé přívozu na Lipně, který jezdí mezi Frymburkem a Frýdavou. Zastavil se poté, co jeden z lodní...

13. srpna 2026  15:05

Zmizely klíče i auto. Muž volal policii, s vozem zatím boural jeho mladistvý syn

ilustrační snímek

Krádež vozu oznámil před několika dny policistům muž ze Strakonicka. Postupně však vyšlo najevo, že si s autem tajně vyjel jeho mladistvý syn, který vyrazil za kamarádem. Když cestou naboural, vůz...

13. srpna 2026  13:52

Postaví jim vodovod, napojení k němu ale chybí. Kde na to vezmeme, ptá se starosta

Římovská přehrada slouží jako hlavní zdroj pitné vody pro Jihočeský kraj.

Současné zdroje vody tří obcí na severu Písecka obsahují radon či uran a nestačí ani jejich kapacita. Pomoci má rozšíření vodovodu za 79 milionů korun, hotové má být v závěru roku 2027. V Nerestcích...

13. srpna 2026  9:57

U Třeboně havaroval autobus. Řidiče převážel vrtulník, v nemocnici skončilo i dítě

Na Třeboňsku narazil autobus do stromu. Dva lidé včetně řidiče utrpěli zranění....

U Třeboně na silnici I/34 havaroval dnes odpoledne autobus, který narazil do stromu. Zdravotníci se postarali o čtyři lidi. V nemocnici skončili řidič se středně těžkým poraněním hlavy a hrudníku a...

12. srpna 2026  16:31,  aktualizováno  17:16

Bagrista vyhrábl ze dna Vltavy válečnou minu, na slunci mohla sama vybuchnout

Díra v zemi po odpalu munice (12. srpna 2026)

Nebezpečnou munici vyhrábl v úterý bagrista při úpravě dna řeky Vltavy u Větřní na Českokrumlovsku. Americká dělostřelecká mina by v současných vysokých teplotách mohla na slunci sama explodovat....

12. srpna 2026  14:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Se strážci parku. Dvacet litrů borůvek pro vlastní potřebu? Pokuta a vysypání v lese

Premium
Vít Chlada, vedoucí územního pracoviště stráže a ochrany přírody Národního parku Šumava

Na Šumavě vrcholí nájezdy organizovaných skupin sběračů borůvek. Denně z klidových zón odvážejí tisíce litrů plodů a ničí přírodu. Strážci parku sice rozdávají pokuty, kvůli nepřesnostem v zákoně...

12. srpna 2026  12:15

Taktika? Neohlížet se. Talent Rada doplnil zlatou sbírku: A teď Diamantová liga

Překážkář Michal Rada slaví v Eugene titul juniorského světového šampiona

Před mistrovstvím světa juniorů si s mílařem Filipem Toulem řekli, že pokud se do Eugene vydají oba, obarví si vlasy. Podařilo se, a jak řekli, tak skutečně učinili. Jen u účasti na atletickém...

12. srpna 2026  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×