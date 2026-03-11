Ze žhářského útoku v Hluboké policie obvinila dva muže. Shořelo politikovo auto

Autor:
  11:40aktualizováno  11:50
Dva týdny po žhářském útoku na automobil městského zastupitele Martina Vebera v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku policisté dopadli dvojici mužů, kterou za čin stíhají. Oběma je 28 let. Kriminalisté jim sdělili obvinění ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Motiv kriminalisté zjišťují.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Dvojice mužů má podle policie na svědomí žhářský útok, který se stal na konci února v Hluboké nad Vltavou. Shodně osmadvacetileté obviněné dopadla do dvou týdnů od činu.

„Kriminalisté jim sdělili obvinění ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, kterého se dopustili formou spolupachatelství, a jednomu z nich navíc maření výkonu úředního rozhodnutí,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Osobní auto shořelo kompletně. (25. února 2026)
Oheň se rychle rozšířil a auto celé shořelo. (25. února 2026)
Jedno auto shořelo celé, oheň se šířil rychle. (25. února 2026)
Druhé auto stihl majitel přeparkovat, ale i tak bylo částečně poškozené. (25. února 2026)
8 fotografií

Oba muži jsou stíháni na svobodě. Kriminalisté zjišťují motiv jejich činu. Ten může být i politický, protože poškozeným byl hlubocký zastupitel Martin Veber.

Zastupiteli v Hluboké žhář zapálil auto. Může to mít politický důvod, míní

Podle informací iDNES.cz by mohl souviset s plánovaným prodejem městských pozemků v Hluboké, které jsou určené k nové výstavbě. Politické důvody však odmítá hlubocký starosta Tomáš Jirsa.

Třiačtyřicetiletý Martin Veber je členem KDU-ČSL a městským zastupitelem v Hluboké nad Vltavou. V noci na 25. února ho s manželkou v jejich domě vzbudil štěkot psů od sousedů. I podle záběrů z kamer zveřejněných policií krátce po vzniku požáru utíká z místa muž, pravděpodobný pachatel.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Řidič jel s historickou tatrou zřejmě příliš rychle, škoda po nehodě bude vysoká

Podle policistů činí předběžná škoda na vozidle 500 tisíc korun. (březen 2026)

K nehodě historické Tatry 603 nedaleko Kunžaku na Jindřichohradecku vyjížděly ve čtvrtek odpoledne všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle předběžných závěrů je pravděpodobnou...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Ze žhářského útoku v Hluboké policie obvinila dva muže. Shořelo politikovo auto

Osobní auto shořelo kompletně. (25. února 2026)

Dva týdny po žhářském útoku na automobil městského zastupitele Martina Vebera v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku policisté dopadli dvojici mužů, kterou za čin stíhají. Oběma je 28 let....

11. března 2026  11:40,  aktualizováno  11:50

V nových domech se lidé s chronickým duševním onemocněním učí bydlet sami

Nové domy nabízejí komunitní bydlení, které se co nejvíce podobá běžnému životu...

Dva nové domy pro osm klientů s chronickým duševním onemocněním začínají sloužit v Libníči na Českobudějovicku. Jde o projekt komunitního bydlení, které se co nejvíce podobá obvyklému životu v...

11. března 2026  9:49

Ani narozeninový gól Kometě nepomohl. Jsem rád, ale nic nepřinesl, smutní Ďaloga

Obránce Komety Marek Ďaloga během šestého semifinále proti Spartě.

Druhé utkání předkola play off mezi brněnskou Kometou a českobudějovickým Motorem skončilo po základní hrací době 1:1 a přineslo rozuzlení až v nájezdech. V nich se nakonec jako jediný prosadil...

11. března 2026  8:20

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  22:57

Díky D3 se bude jezdit z Českých Budějovic do Lince po obědě na výlet, líčí manažerka

Premium
Jitka Zikmundová působí v Hornorakouské centrále cestovního ruchu jako...

Láká nejen Jihočechy do Horního Rakouska. Jitka Zikmundová pracuje v centrále cestovního ruchu této spolkové země. V rozhovoru pro iDNES.cz porovnává podnikání v turismu v obou zemích. „Když jde...

10. března 2026

V nemocnici využívají chladicí čepici, ochrání vlasy při onkologické léčbě

Nemocnice v Českých Budějovicích rozšířila spektrum podpůrné onkologické péče o...

Speciální silikonová čepice při chemoterapii ochlazuje pokožku hlavy a výrazně snižuje riziko ztráty vlasů, typického nežádoucího účinku léčby. Nemocnice v Českých Budějovicích rozšířila spektrum...

10. března 2026  14:11

Originální místo, kde si říct ano. Budějovice na to mají molo nad soutokem

Nové odpočinkové molo otevřeli v Českých Budějovicích nad soutokem řek Malše a...

Fotky turistů u soutoku řek Malše a Vltavy, romantické procházky, večerní poznávání souhvězdí, chvíle odpočinku či dokonce netradiční místo pro svatební obřad. To vše „umí zařídit“ nové dřevěné molo,...

10. března 2026  9:04

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Partner chtěl jít na pivo, zabodla mu nůž mezi žebra. Soud ženě uložil 8,5 roku

Ženě hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 vězení. (5. března 2026)

Bodnutí v hádce mezi partnery potrestal českobudějovický krajský soud 8,5 lety vězení. Uložil je dvaatřicetileté ženě, která loni v únoru zabodla kuchyňský nůž do prsou o osm let staršího partnera,...

9. března 2026  16:31

Pyrotechnici našli v lese stovky granátů a šedesát kilo munice, část rovnou odpálili

Policejní pyrotechnici v lese u Albrechtic na jihu Čech postupně odkryli a...

Policejní pyrotechnici pracovali o víkendu v lese u Albrechtic nad Vltavou na Písecku, kde postupně odkryli a vykopali přes 60 kilogramů pěchotní munice a více než 300 granátů. Oboje pravděpodobně z...

9. března 2026  13:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ikonický Ikarus je zpět v MHD, nástupce legendární „čabajky“ zatím vozí beton

Ikarus na testování v Českých Budějovicích. Na snímku u kostela ve Starých...

Asi každý pamětník MHD si ještě vzpomene na legendární Ikarusy. Tato svým vzhledem tak typická vozidla brázdila ulice českých měst hojně ještě v 90. letech. Teď zkouší českobudějovický dopravní...

9. března 2026  12:27

Místo mobilů třeba tanec. Ministerstvo zvažuje zákaz, školy to už samy zavádí

Ilustrační snímek

Děti by neměly trávit přestávky na mobilech. Takový je plán ministra školství Roberta Plagy. Podle něj však nemá jít o pouhé odebrání telefonů, školy mají dětem nabídnout aktivní vyžití, například...

9. března 2026  8:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.