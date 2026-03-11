Ze žhářského útoku v Hluboké policie obvinila dva muže. Shořelo politikovo auto

Dvojice mužů má podle policie na svědomí žhářský útok, který se stal na konci února v Hluboké nad Vltavou. Shodně osmadvacetileté obviněné dopadla do dvou týdnů od činu.
„Kriminalisté jim sdělili obvinění ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, kterého se dopustili formou spolupachatelství, a jednomu z nich navíc maření výkonu úředního rozhodnutí,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Oba muži jsou stíháni na svobodě. Kriminalisté zjišťují motiv jejich činu. Ten může být i politický, protože poškozeným byl hlubocký zastupitel Martin Veber.
|
Zastupiteli v Hluboké žhář zapálil auto. Může to mít politický důvod, míní
Podle informací iDNES.cz by mohl souviset s plánovaným prodejem městských pozemků v Hluboké, které jsou určené k nové výstavbě. Politické důvody však odmítá hlubocký starosta Tomáš Jirsa.
Třiačtyřicetiletý Martin Veber je členem KDU-ČSL a městským zastupitelem v Hluboké nad Vltavou. V noci na 25. února ho s manželkou v jejich domě vzbudil štěkot psů od sousedů. I podle záběrů z kamer zveřejněných policií krátce po vzniku požáru utíká z místa muž, pravděpodobný pachatel.