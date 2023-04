Vandal podruhé postříkal vyhlídku zámku na Hluboké, policie hledá svědky

Událost je stará jen několik dnů. Dosud neznámý pachatel barevným sprejem poškodil fasádu kamenné vyhlídky státního zámku Hluboká.

„Stalo se tak v části oranžerie. Způsobená škoda byla vyčíslená v řádu několika desítek tisíc korun,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Kamenná vyhlídka tak získala nežádané zbarvení, kterému dominují různé nápisy. Policisté případ vyšetřují jako podezření z přečinu poškození cizí věci.

„Bylo to letos už podruhé. Trápí nás to, protože zeď je stále národní kulturní památka. Tato barokní vyhlídka má stejnou hodnotu, jako kdyby někdo posprejoval fasádu zámku,“ srovnal kastelán státního zámku Hluboká Martin Slaba.

První poškození bylo zhruba čtvrtinové oproti tomu druhému. Tehdy Slaba s pojišťovnou odhadl škodu na patnáct tisíc korun. Nyní jsou barvy také agresivnější, takže půjde ještě o vyšší částku.

„Je to takový nešvar. Zaznamenal jsem, že někdo posprejoval i zámek v Opočně. Bojujeme s tím, s policií jsme zkoušeli nalézt nějakou taktiku, ale je to těžké. Je to hluboko pod zámkem, takže tam těžko dáte kamery. Smutné je, že takové věci nejčastěji dělají místní. Navíc všichni si chceme užít letní návštěvnickou sezonu a neřešit takové věci,“ lituje kastelán.

Poškození barokní vyhlídky kolemjdoucí těžko přehlédnou. Oprava je závislá na počasí, nicméně nastat by měla v nejbližších dnech. Policisté se obracejí i na veřejnost a žádají o spolupráci. Případní svědci mají kontaktovat obvodní oddělení v Masarykově ulici v Hluboké či se ozvat na linku 158.