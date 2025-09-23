Nový zimní stadion v Hluboké za 325 milionů má přilákat i reprezentace

Pavel Kortus
  9:21
Příští rok začne stavba hokejové arény v Hluboké nad Vltavou. Využijí ji kluby, firmy i veřejnost. Podle radního Davida Šťastného se stadion pro pětitisícové město stane vedle sportovně-rekreačního areálu dalším ekonomickým motorem a věří, že přivítá i týmy na reprezentační úrovni.
Fotogalerie4

V Hluboké mají zimní stadion bez střechy. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Dvě ledové plochy v Budvar aréně, jedna v centru Pouzar a běžně zhruba jen tři měsíce v roce otevřený stadion v Hluboké nad Vltavou. To jsou jediné možnosti pro bruslaře či hokejové kluby, které mohou v Českých Budějovicích a blízkém okolí využívat.

To se přibližně do dvou let zlepší. Z arény v Hluboké se stane moderní zimní stadion. Stavět se začne na začátku příštího roku. Dokončení je v plánu v roce 2027.

„Zimní stadion je pro Hlubokou posledním velkým sportovištěm, které na modernizaci čekalo. Chceme, aby sloužil všem – veřejnosti, školám, hokejovým týmům i krasobruslařům všech věkových i výkonnostních kategorií,“ popsal David Šťastný, radní pro sport města Hluboká nad Vltavou.

Ze stadionu v Hluboké nad Vltavou je krásný výhled na zámek.
V Hluboké nad Vltavou plánují postavit nový krytý zimní stadion na místě toho stávajícího.
Zimní stadion v Hluboké nad Vltavou stojí v lokalitě, kde jsou i tenisové kurty nebo hřiště pro fotbal a baseball.
Zimnímu stadionu v Hluboké nad Vltavou chybí střecha.
4 fotografie

O novém stadionu se mluví už několik let. Původní plány i cena byly odlišné. Nakonec bude stát zhruba 325 milionů oproti původně odhadovaným 150 milionům. Jiný je však i koncept sportoviště.

„Někteří se diví, proč má mít pětitisícové město tak drahý zimní stadion. Ale on se stane dalším ekonomickým motorem města, podobně jako tomu je u sportovně-rekreačního areálu. Společně s Českými Budějovicemi chceme být národním sportovním centrem. Po dokončení stadionu věříme, že spolu s dalšími službami bude Hluboká nejlepší místo pro hokejové soustředění,“ odůvodnil Šťastný.

Další novinky na jihočeských zimních stadionech

Český Krumlov
Město hodlá příští rok na jaře nebo v létě zahájit rekonstrukci. Většinu současného objektu zbourá a na místě postaví novou halu. Nyní je projekt ve fázi vypsaného výběrového řízení na dodavatele stavby. Odhadované náklady jsou mezi 185 až 200 miliony korun bez daně. Základní podmínkou je zisk dotace od Národní sportovní agentury, kde se počítá až se 120 miliony korun. Od kraje je přislíbená finanční pomoc 50 milionů. Stavět se má rok či rok a půl.

Tábor
Pokračuje dostavba druhé ledové plochy zimního stadionu. Dělníci se pustli do práce loni v říjnu, hotovo má být na přelomu letošního a příštího roku. Cena stavby je zhruba 160 milionů korun bez daně, prostředky na ni přidaly Národní sportovní agentura, Krajský investiční fond a město. Kromě ledové plochy bude sloužit také osm šaten, rozcvičovna, konferenční prostory či další zázemí. Kapacita bude zhruba 300 míst, využijí ji také krasobruslaři.

Sportoviště bude mít osm šaten pro týmy a jednu pro veřejnost, dále tělocvičnu, posilovnu, restauraci a salonek, tribunu pro více než 300 diváků. Vznikne multifunkční prostor, který bude využitelný i pro firemní a společenské akce. Plán na zahájení výstavby schválilo zastupitelstvo města.

Klíčové finance přinese Národní sportovní agentura, která přidá 120 milionů korun. Město jedná o příspěvku s Jihočeským krajem a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (VŠTE). Právě její univerzitní tým Black Dogs Budweis a HC Knights Hluboká jako tradiční účastník jihočeského krajského přeboru budou mít v aréně své stálé zázemí. Výstavbu zajistí vítězové výběrového řízení – českobudějovická firma Auböck ve spolupráci se společností Syner.

I přes vysokou částku v Hluboké věří a mají spočítané, že by náklady i následný provoz měli zvládnout. Současné fungování otevřené ledové plochy je naopak neefektivní a město ho musí dotovat. „Připravili jsme desetiletý finanční výhled, abychom zimní stadion dokázali postavit a zároveň zachovali tempo rozvoje Hluboké. Neohrozíme tím další projekty. Je to velký krok vpřed, ale zvládneme ho financovat odpovědně,“ zdůraznil starosta Tomáš Jirsa.

I díky velkému zájmu o ledové plochy v okolí krajského města by s využitím neměl být problém. „Už teď za námi chodí školy nebo mládež, čímž se vykryjí také dopolední hodiny. Chceme zvát ženské či mládežnické reprezentace. Díky dálnici budeme mít ještě rychlejší spojení i do Rakouska,“ uvedl Šťastný.

Tábor plánuje stavbu druhé ledové plochy za 120 milionů, požádá o dotaci

U příprav stadionu radou asistovali i bývalí známí hokejisté Jiří Šlégr nebo Václav Prospal. „Kvalitní zázemí je základem pro práci s mládeží. Stadion v Hluboké přitáhne nejen místní kluby, ale i reprezentační výběry nebo zahraniční týmy na soustředění. Hluboká má navíc své jedinečné kouzlo,“ přidal Šlégr.

Myslelo se také na parkování. Díky zrušení části tenisových kurtů vznikne sto míst pro automobily. „Dostavěli jsme lávku. Při nějaké velké události může posloužit jako parkoviště louka u ní. V zimních měsících je naopak nižší využití parkovišť u areálů pro letní sporty,“ naznačil David Šťastný.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Nehladit, je ve službě. Budějovická městská policie přijala psovodku s Maverickem

U českobudějovické městské policie nově působí psovodka Jaroslava Mrkosová. Vede rok a půl starého německého ovčáka, kterému říká Maverick. „Je pracovitý a dokáže udržet při akci čistou hlavu,“...

Nový zimní stadion v Hluboké za 325 milionů má přilákat i reprezentace

Příští rok začne stavba hokejové arény v Hluboké nad Vltavou. Využijí ji kluby, firmy i veřejnost. Podle radního Davida Šťastného se stadion pro pětitisícové město stane vedle sportovně-rekreačního...

23. září 2025  9:21

Pěstounství je potřeba víc propagovat, říká jihočeská lídryně Starostů

Jihočeská lídryně Starostů Pavla Pivoňka Vaňková chce pokračovat v rozdělané práci ve Sněmovně. Věnuje se hlavně sociální oblasti. „Pro mě je důležitá nejen prorodinná politika a slaďování soukromého...

22. září 2025  19:14

Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Spolujezdkyně čelní střet nepřežila

Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dopoledne čelně srazila dvě auta. Na následky zranění zemřela spolujezdkyně z jednoho vozu a další tři lidé utrpěli zranění. Záchranáři navíc...

22. září 2025  18:59

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

22. září 2025  14:49,  aktualizováno  18:34

Pro tajné agentky se slanili mezi obchody. Jižní Čechy hostí mistrovství zásahovek

Pěkně zostra začalo v pondělí čtyřdenní Mistrovství ČR zásahových jednotek s mezinárodní účastí, které se odehrává na jihu Čech. Pětičlenné týmy musely v budějovickém nákupním centru IGY dostat do...

22. září 2025  16:51

Další obrat. Majitelem jindřichohradecké úzkokolejky bude Gepard Express

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) získá společnost Gepard Express. Věřitelský výbor na pondělní schůzi souhlasil s prominutím zmeškání lhůty k uhrazení 83 milionů korun. Je to další obrat v...

22. září 2025  15:54

Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna, zřejmě pochází z Polska

Los Emil, kterého dnes rakouské úřady uspaly a převezly k Šumavě, by mohl posílit genetiku losí populace u jihočeského Lipna. Na pravém břehu přehrady žije dlouhodobě maximálně patnáct losů...

22. září 2025  15:16

V Budějovicích vyrobili největší český burger. Oproti světovému rekordu prcka

Dvě patra s masem vážícím úhrnně téměř 90 kilogramů, bulka o průměru jeden metr a dvanáct centimetrů. Dohromady 164,3 kilogramu. Tak vypadal nový největší burger Česka, který v sobotu před zraky...

22. září 2025  15:15

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

22. září 2025  9:52,  aktualizováno  10:33

Cyklisté překonají Vltavu v Hluboké po nové lávce, končí proplétání mezi auty

V Hluboké nad Vltavou otevřeli novou lávku přes řeku. Stála 80 milionů korun. Její těleso stavbaři smontovali vedle na parkovišti a jeřáb konstrukci usadil na začátku srpna. Využijí ji pěší i...

22. září 2025  9:44

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Nehladit, je ve službě. Budějovická městská policie přijala psovodku s Maverickem

U českobudějovické městské policie nově působí psovodka Jaroslava Mrkosová. Vede rok a půl starého německého ovčáka, kterému říká Maverick. „Je pracovitý a dokáže udržet při akci čistou hlavu,“...

21. září 2025  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.