Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana

Autor:
  14:18
Pěší a cyklisté v Hluboké nad Vltavou se těší na novou lávku. Díky ní se už nebudou muset proplétat hustou dopravou na silničním mostě do Zámostí. Konstrukci v sobotu na své místo usadil největší jeřáb v republice. Pro veřejnost se lávka otevře na konci září.

Už těsně před osmou hodinou ráno lze na mostě do hlubockého Zámostí napočítat přes třicet aut za dvě minuty. Je sobota, ve všední dny bývá doprava ještě mnohem silnější a bezpečný pohyb cyklistů mezi auty je téměř nemožný.

Nedaleko proti proudu řeky se ale chystá důležitá novinka, která zajistí, že se cyklisté a chodci dostanou přes řeku, aniž by se museli bát o své zdraví. Stavební dělníci tam usadí novou lávku, která vytvoří alternativní spojení obou břehů Vltavy.

Novou lávku v Hluboké nad Vltavou usadil na své místo největší jeřáb v republice. (9. srpna 2025)
Novou lávku v Hluboké nad Vltavou usadil na své místo největší jeřáb v republice. (9. srpna 2025)
Novou lávku v Hluboké nad Vltavou usadil na své místo největší jeřáb v republice. (9. srpna 2025)
Novou lávku v Hluboké nad Vltavou usadil na své místo největší jeřáb v republice. (9. srpna 2025)
10 fotografií

Po hlubockých cyklostezkách jezdí často Pavel Borovka, který umisťování lávky sleduje se synem. „Určitě bude lepší jezdit po lávce než po mostě v Zámostí. Tam ani po silnici nejezdím, raději jedu po chodníku, i když vím, že se to nemá. Je to bezpečnější,“ míní.

Jde se na to

Pomalu se blíží devátá hodina, kdy má celá akce vypuknout. Devadesát metrů dlouhá a čtyři metry široká konstrukce už čeká na parkovišti u sportovního areálu na to, až ji zvedne největší jeřáb v republice a umístí ji nad hladinu Vltavy.

Podle starosty Hluboké Tomáše Jirsy (ODS) lávka spojí dvě cyklostezky a cyklistům jedoucím od Budějovic nebo ze Zámostí umožní bezpečný přejezd přes Vltavu. „Až tu budou nějaké akce a bude potřeba větší parkoviště, lidé mohou parkovat na druhé straně řeky a přes lávku přejít,“ doplňuje.

Zavřená stezka pošle cyklisty přes Vltavu, dočasný přívoz připluje na zavolání

Přesně v devět hodin se jde na to. Jeřáb za zvuků Smetanovy Vltavy zabírá a více než stotunovou lávku bez potíží zvedá do vzduchu a vynáší ji nad řeku. Úsilí stavařů na břehu Vltavy napjatě sledují stovky přihlížejících. „Už se blíží,“ komentuje jeden z mladíků.

Usazování probíhá pod dohledem autora lávky Vladimíra Janaty, který vše pozorně sleduje až do samého konce. „Vymysleli jsme lávku, která je velice nízká, a doufám, že nenaruší zdejší úžasnou přírodu,“ věří.

Vyšlo to a lávka po bezmála dvou hodinách sedí na svém místě nad řekou. „Všechno jde podle plánu. Největší strach jsme měli z teplot. Hrozí totiž, že ocelová konstrukce se v horku natáhne a nebude možné ji připnout na připravená ložiska,“ upřesňuje vedoucí projektu Jan Prokeš ze zhotovitelské společnosti Metrostav DIZ.

Proměna hlubocké školy. Teď staví pavilon a rozšiřují jídelnu, pak plánují halu

Zatím to vypadá, že se připnutí k ložiskům podaří. Pokud by to nakonec nevyšlo, tak si lávku odloží na hydraulické zvedáky nad řekou, aby bylo možné odepnout jeřáb. Pak by museli počkat na zchladnutí lávky a ložiska by aktivovali příští týden.

Cena? 90 milionů

Teď už bude potřeba jen upravit přístupové cesty, nainstalovat zábradlí a namontovat osvětlení. První cyklisté a chodci by se po lávce mohli projet nebo projít 20. září. Zprovoznění lávky vyhlíží i Petr Čečka z nedalekých Dobřejovic. „Budeme jezdit jen přes ní. Po mostě v Zámostí občas jedu, ale někdy kolo i vedu,“ říká.

Hlubocký radní David Šťastný odhaduje, že se nepodaří dodržet původní rozpočet 80 milionů korun. „Bude to spíš k 90 milionům korun, byly tam nějaké vícenáklady, jako třeba osvětlení.“ Většinu z částky, přesněji kolem 70 milionů korun, pokryly dotace. Lávku chtěli původně dokončit koncem května.

Lávka ale není jedinou novinkou pro cyklisty na Hluboké. Stavaři opravili také pravobřežní cyklostezku, kterou poničily povodně. Na kolaudaci pak čeká místní cyklostezka do Zámostí, ta by měla být hotová v následujících dnech nebo týdnech.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Na Písecku našli v příkopu mrtvou cyklistku, ještě pořád seděla na kole

Dvaaosmdesátiletou ženu bez známek života našli kolemjdoucí v pondělí v podvečer u obce Okrouhlá u Milevska na Písecku. Policisté nyní vyšetřují, jak seniorka zemřela. Na těle neměla žádné známky...

Stačilo vidět fotku bot, říká kriminalistka o vyšetřování dvou úmrtí na ferratách

Premium

Vyšetřovala smrt dívky na ferratách v Rakousku, nakonec objasnila dvě tragédie. Získala za to ocenění Specialista roku. Když případy řešila, vzala komisařka Lenka Ollé na státní zastupitelství i...

Pár set metrů od vylovené mrtvoly našel podvodní dron v Orlíku další tělo

Dvě těla v rozmezí dvou dnů objevil podvodní dron v Orlické přehradě na Písecku. Ve středu vypátral muže, který skočil ze Žďákovského mostu v březnu, dnes našel muže pohřešovaného od konce června.

Mladíka málem zabil strom. I na vozíku se stará o ryby a hledá peníze na lepší život

Devatenáctiletému Janu Horejšovi se loni v březnu obrátil život naruby. Při práci v lese na něj spadl strom. Nyní je připoutaný na vozík a podle lékařů už nejspíš nikdy nebude chodit. Je odkázaný na...

Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana

Pěší a cyklisté v Hluboké nad Vltavou se těší na novou lávku. Díky ní se už nebudou muset proplétat hustou dopravou na silničním mostě do Zámostí. Konstrukci v sobotu na své místo usadil největší...

9. srpna 2025  14:18

Budějovický kapitán Přikryl: Snažím se být lídr i bez písmenka na dresu

Na ledě i v kabině by měl být jedním z lídrů. Filip Přikryl je ve 24 letech v ideálním věku. V extralize už odehrál přes 250 zápasů, v Českých Budějovicích začne čtvrtou sezonu a loni nakoukl i do...

9. srpna 2025  9:30

Pár set metrů od vylovené mrtvoly našel podvodní dron v Orlíku další tělo

Dvě těla v rozmezí dvou dnů objevil podvodní dron v Orlické přehradě na Písecku. Ve středu vypátral muže, který skočil ze Žďákovského mostu v březnu, dnes našel muže pohřešovaného od konce června.

8. srpna 2025  16:18

Zloděj odnesl z protivínského zámku stroj věžních hodin, který váží přes 50 kilo

Do zámku v Protivíně na Písecku, který skupina IC Group chtěla přestavět na sídlo malajské královské rodiny, se vloupal zloděj. Mimo jiné ukradl i padesát kilogramů těžký stroj věžních hodin. Nyní po...

8. srpna 2025  15:44

V Jindřichově Hradci promění největší sídliště Vajgar, úpravy spolknou 64 milionů

Bezpečnější, přehlednější a příjemnější prostředí pro každodenní život, trávení volného času i komunitní aktivity. To mají ocenit obyvatelé jindřichohradeckého sídliště Vajgar po rozsáhlé proměně...

8. srpna 2025  12:54

Nevzala ho k lékaři. Otec viní táborovou zdravotnici, že zanedbala dítě se zlomeninou

Neošetřené zranění, házení svačin nebo slovní napadání a křik. Tím vším si údajně museli projít účastníci dětského adrenalinového tábora na Písecku. Upozornil na to otec jednoho z chlapců, který...

7. srpna 2025  18:11

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

7. srpna 2025  14:20

Budějovice jsou bez Samsona. Originál sochy poprvé po 300 letech opustil město

Tunu a půl těžká socha Samsona zápasícího se lvem se poprvé po 300 letech stěhuje z Českých Budějovic. Originál barokní sochy od Josefa Dietricha, jejíž kopie zdobí kašnu na náměstí, zapůjčilo město...

7. srpna 2025  13:53

Muže, který v březnu skočil do Orlické přehrady, našel v hlubinách podvodní dron

Po téměř půl roce se podařilo najít tělo muže, který v březnu skočil ze Žďákovského mostu na Písecku do Orlické přehrady. V hloubce přes 40 metrů ho nyní vypátral podvodní dron policistů. Identitu...

7. srpna 2025  13:01

Náraz do stromu sešrotoval půlku auta, odletělo mu kolo. Řidič na místě zemřel

Musela to být obrovská rána, po které jedno kolo skončilo daleko od vraku a druhé se dostalo do míst, kde sedí spolujezdec. Jednapadesátiletý řidič osobního vozu narazil ve středu odpoledne do...

7. srpna 2025  9:05

Ve vyhořelém domě ještě před týdnem bydlela žena. Kamery zachytily muže s kanystry

Rodinný dům, který ve středu nad ránem zapálil na Českokrumlovsku neznámý žhář či žháři, byl jen náhodou neobydlený. Ještě před týdnem v něm žila starší žena, matka jeho majitele. Následný požár...

6. srpna 2025  16:17

VIDEO: Další setkání s vlkem na Šumavě. Prohlížel si fenku československého vlčáka

V okolí Hartmanic na Šumavě se v posledních dnech potuluje vlk. Jeho přítomnost dokládá už druhý případ, kdy se ukázal lidem. Poté, co svoje video ze setkání se šelmou zveřejnil náčelník šumavské...

6. srpna 2025  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.