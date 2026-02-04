Hluboká se loučí s otevřeným stadionem. Brzdil rozvoj hokeje

Autor:
  15:44
Hluboká nad Vltavou se v sobotu oficiálně rozloučí se svým nekrytým kluzištěm. Do konce roku 2027 na jeho místě vyroste nový stadion za přibližně 330 milionů korun. Hluboká se díky němu chce stát vyhledávanou sportovní destinací, pro hokejisty je důležitý s ohledem na budoucí rozvoj klubu. Současnou arénu totiž mohou využívat ani ne v polovině jejich sezony v krajské lize.

Hlubocký zámek září do mlhavé tmy. Pod ním končí poslední utkání domácích hokejistů na jejich nezastřešeném stadionu. Dvě sekundy před koncem se za obranou hostů z Milevska ocitá obránce Jan Formánek a šanci proměňuje. Snižuje však jen na konečných 6:9. Rozlučka se nevydařila.

Hlubočtí hokejisté sehráli poslední zápas pod širým nebem. (únor 2026)
Utkání podle zápisu sledovalo 165 diváků. (únor 2026)
Předseda hokejového oddílu Petr Bělohlav sledoval utkání ze střídačky. (únor 2026)
Rozlučku se stadionem město naplánovalo na 7. února. (únor 2026)
12 fotografií

„Je to hezké, že se člověk zapíše takto do statistiky a historie. Určitě bych to ale vyměnil za to, kdybychom vyhráli. Ten zápas nebyl z naší strany vůbec povedený,“ řekl poslední střelec na starém kluzišti. Domácí přitom vedli ve třetí minutě druhé třetiny 4:1. Potom však v dlouhé přesilovce Milevsko zápas otočilo a zbytek zápasu kontrolovalo.

Nyní zbývá týden, než se Kuki aréna, jež nese jméno po legendárním obránci Miroslavu Dvořákovi, definitivně uzavře. Demolice začne v pondělí 9. února. Předtím v pátek v 10 hodin dojde k poklepání základního kamene, kde město zveřejní podobu nové stavby. O den později se uskuteční rozloučení se stadionem.

Nový zimní stadion musí zkolaudovat do konce roku 2027. Podle hlubockého radního pro sport Davida Šťastného vyjde přibližně na 330 milionů korun. Společně s Budějovicemi a okolím je cílem Hluboké nad Vltavou být vyhlášenou sportovní destinací v Česku a výstavba moderního zimního stadionu je v tomto úsilí zásadní.

„Kuki arénu měl na Hluboké rád každý. Měla nezaměnitelnou atmosféru a spoustu silných momentů. Zároveň je ale za hranicí své životnosti. Provoz v délce dvou až tří měsíců ročně už dnes nedává sportovní ani ekonomický smysl a aréna nemůže plnohodnotně sloužit sportu tak, jak by si hokejisté i veřejnost zasloužili,“ doplnil Šťastný.

Nový zimní stadion v Hluboké za 325 milionů má přilákat i reprezentace

Provozní omezení potvrdil předseda hokejistů Petr Bělohlav. Domácí stadion mohou využívat jen od prosince do konce února a větší část soutěže musí hrát jinde. On sám na něm odehrál 17 sezon a bude na něj vzpomínat v dobrém. Byl i u jeho otevření v roce 2001. „Náš stadion je užší a kratší. Když tu jezdí deset chlapů, kteří chtějí vyhrát, tak je to hodně kontaktní. Dá se střílet ze všech stran a vždy je to nebezpečné. Hokej je tu rychlejší, agresivnější a tvrdší,“ líčil.

Pro budoucnost hlubockého hokeje je nový zimní stadion klíčový. „Pro nás má Kuki aréna kouzlo, zažili jsme tady strašně moc věcí, ale už je to dost neudržitelné. Možnost výstavby je pro nás zásadní, abychom se mohli posunout dál,“ vysvětlil Bělohlav. Připomněl i úspěchy, mezi nimiž vynikají dva tituly krajských mistrů. Letos je klub zatím šestý.

Náročnější je také údržba ledu. Padá na něj listí nebo sníh a hráči nikdy neví, jak kvalitní bude plocha pro jejich utkání. Bělohlav proto míní, že ačkoli led není přírodní, podmínky přírodní jsou. Problémy v minulosti působily i vyšší teploty.

Další dvě sezony budou náročné a klub chce využívat ledové plochy v Budějovicích. „Budeme kočovat s bágly na zádech a budeme se snažit udržet tým,“ ujistil Bělohlav.

Na stadion bude v dobrém vzpomínat i obránce Formánek. „Je to zvláštní situace, protože jsem tady odehrál dost sezon a člověku to přiroste k srdíčku, i když je tu mráz, déšť, sníh. Pokaždé je to jiné. Ale pořád je to zpestření krajské ligy, už to nikde moc není,“ přiblížil. Na nový stadion se však už i on těší.

Halu plánují i v Krumlově

Ve stejný den, kdy na Hluboké začne bourání, plánují zahájit zkušební provoz druhé ledové plochy v Táboře. Za více než 176 milionů vyrostla vedle současného stadionu, slavnostně ji otevřou 24. února.

Nová hala podle jednatele Tělovýchovných zařízení města Tábor Jana Bendy umožní vyhovět potřebám výkonnostních i rekreačních sportovců, škol i veřejnosti. O její úsporný provoz by se měla postarat fotovoltaická elektrárna na střeše nebo efektivní systém chlazení, který umožní celoroční provoz.

Zimní stadion v Táboře bude připravený i pro parahokej, jako první na jihu Čech

Zájem o využívání nového sportoviště hlásí ještě před jeho otevřením. „Ozývají se kluby, školy i veřejnost, což potvrzuje, že poptávka po ledové ploše v Táboře rozhodně nebyla přeceňovaná,“ sdělil Benda.

Hala zároveň bude jako vůbec první v kraji přizpůsobená pro parahokej. Vybaví ji totiž sklopnými lavicemi a speciálními mantinely, díky nimž mohou parahokejisté vjíždět ze střídaček přímo na led.

Nový zimní stadion chtějí vybudovat i v Českém Krumlově. Vyrůst má na místě stávajícího, který už nesplňuje potřebné požadavky. Postavit by ho měla společnost Metrostav za 258 milionů korun.

Starosta Alexandr Nogrády však pro ČTK podotkl, že všechno bude záležet na tom, jestli město dostane dotaci od Národní sportovní agentury. Její podporu využívá Tábor a počítá s ní i Hluboká.

Rádi by získali 120 milionů, pokud letos neuspějí, plánují zažádat i v příštím roce. „Pokud bychom se rozhodli, že zatím stavět nezačneme, odkoupili bychom od Metrostavu projekt a odložili ho na pozdější dobu,“ nastínil starosta.

Městu již přislíbil padesátimilionovou dotaci Jihočeský kraj, radnice chce získat ještě další drobné dotace. Sama by potom do projektu vložila asi 70 milionů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na Orlíku „hoří“ led. Vědci přišli s vysvětlením, co za tím stojí

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok,...

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Hnutí nazval Naše Česko a označil ho za uskupení, které je pro všechny,...

Baťovský vizuál, jako vznik Babišova ANO, hodnotí Kubovo hnutí politologové

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Hejtman Martin Kuba je jako Andrej Babiš, pro kterého ale bude obtížné přeměnit své nové hnutí v celostátní sílu, míní pro iDNES.cz politologové Jan Kubáček a Lubomír Kopeček. Kuba v úterý představil...

Firmě se nevyplácí drahý provoz chátrající budovy, nahradí ji nový dům

Chátrající kancelářská budova v budějovické Čechově ulici půjde k zemi. Nahradí...

Chátrající kancelářskou budovu v českobudějovické Čechově ulici opustili na začátku roku její nájemci a ještě letos nejspíš půjde k zemi. Nahradí ji nový dům s kancelářemi i byty, na přilehlých...

VIDEO: Odvážní řidiči jezdí přes zamrzlé Lipno. Driftaři riskují, že led popraská

Auto přejíždí zamrzlé Lipno mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. (2. února 2026)

Zamrzlé Lipno láká v těchto dnech stovky bruslařů i běžkařů. A zkracují si přes něj cestu i řidiči aut. Patří mezi ně místní pendleři, kteří pracují za hranicemi, i lyžaři mířící do rakouského areálu...

Hluboká se loučí s otevřeným stadionem. Brzdil rozvoj hokeje

Hlubočtí hokejisté sehráli poslední zápas pod širým nebem. (únor 2026)

Hluboká nad Vltavou se v sobotu oficiálně rozloučí se svým nekrytým kluzištěm. Do konce roku 2027 na jeho místě vyroste nový stadion za přibližně 330 milionů korun. Hluboká se díky němu chce stát...

4. února 2026  15:44

Olympijský festival ohrozí jen teploty nad dvacet stupňů, tvrdí jeho technický ředitel

Josef Ženíšek, technický ředitel Olympijského parku v Budějovicích (4. února...

Ve čtvrtek startuje na budějovickém výstavišti Olympijský festival. Přípravy v posledních hodinách vrcholí. Dohlíží na ně technický ředitel akce Josef Ženíšek. „Všechno bude připravené. Ve čtvrtek je...

4. února 2026  11:59

Mlékárně Madeta se dařilo, meziročně ztrojnásobila zisk na 241 milionů

Sýr s modrou plísní Niva.

Největší česká mlékárna Madeta v roce 2024 zvýšila meziročně zisk po zdanění více než trojnásobně, a to na 241,3 milionu korun. Firma prodává nejvíce svých výrobků v Česku. Tuzemské tržby tak...

4. února 2026  9:36

Na Orlíku „hoří“ led. Vědci přišli s vysvětlením, co za tím stojí

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok,...

3. února 2026  16:54

Baťovský vizuál, jako vznik Babišova ANO, hodnotí Kubovo hnutí politologové

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Hejtman Martin Kuba je jako Andrej Babiš, pro kterého ale bude obtížné přeměnit své nové hnutí v celostátní sílu, míní pro iDNES.cz politologové Jan Kubáček a Lubomír Kopeček. Kuba v úterý představil...

3. února 2026  15:37

Labutě z Vltavy prodává chovatel z jihu Čech do zahraničí, tvrdí zvířecí záchranář

Muž si z pražské vltavské náplavky odnesl odchycenou labuť.

Muž, který před několika dny chytil a odvezl z Vltavy v Praze labutě, je podle zvířecích záchranářů známý chovatel, veterinář a obchodník s ptactvem z jižních Čech. Toho už při nelegálním odchytu...

3. února 2026  14:52

Zbraňová amnestie na jihu Čech. Lidé donesli i kopii pušky ze slavného filmu

Zbraňová amnestie v Jihočeském kraji přinesla v lednu 2026 celkem 103...

Celkem 103 pistolí či pušek odevzdali lidé za první měsíc zbraňové amnestie na jihu Čech. Policisté převzali i několik unikátů. Například po domácku vyrobený revolver, či zbraň připomínající pušku ze...

3. února 2026  14:07

Telefonát z Turína. Aleši, pojedeš? Kotalík vzpomíná na bronz s týmem na zlato

OSLAVA. Český útočník Aleš Kotalík z Calgary dal gól Tampě a zdraví fanoušky.

Zažíval výbornou sezonu. V Buffalu patřil k oporám, ale když trenér Alois Hadamczik volil jména pro olympijský turnaj v Turíně v roce 2006, v tehdy nabitém českém útoku se na Aleše Kotalíka...

3. února 2026

U Temelína zlikvidují i zbytky z piteven. Firma plánuje spalovnu nebezpečného odpadu

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Ve spalovně nebezpečných odpadů v Hůrce na Českobudějovicku má ročně končit až 20 tisíc tun materiálu. Firma ji chce stavět v sousedství lokality Janoch, kde může být hlubinné úložiště radioaktivních...

3. února 2026  12:25

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Hnutí nazval Naše Česko a označil ho za uskupení, které je pro všechny,...

3. února 2026  7:41,  aktualizováno  12:17

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Tereza Pištěková

Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš....

3. února 2026

Další ročník projektu Bez faulu. Kluby NBL i diváci opět pomohou parabasketbalistům

Projekt Bez faulu v roce 2026 pomáhá parabasketbalistům Barboře Kafkové a...

Se začátkem bojů v nadstavbové části nejvyšší české basketbalové soutěže Maxa NBL přichází také každoroční charitativní projekt Bez faulu. Letos kluby, diváci i partneři pomohou dvěma handicapovaným...

2. února 2026  17:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.