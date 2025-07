Úložiště jaderného paliva nechceme. Desítky obcí podaly žalobu na ministerstvo

Třetí kolo a 78. místo. To je umístění na draftu kanadsko-americké NHL pro 18letého českobudějovického talentovaného útočníka Štěpána Hocha. Vybral si ho celek Utah Mammoth.

Rodiny v nesnázích a s nedostatkem peněz mohou žádat o podporu na školní obědy a kroužky. A žádost? Stačí pár kliků online. Jihočeský kraj i letos pomůže dětem ze slabších rodin. Má na to až 48...

Je to spojení podobně úspěšných a poutavých příběhů. Sršni Photomate Písek. Tamní basketbalisté žijí sportovní pohádku, kdy s týmem vlastních hráčů bez jediného cizince postoupili do nejvyšší soutěže...

Tábor chce zdvojnásobit parkoviště u stadionu, zájem fanoušků o hokej je velký

Klub HC Tábor postoupil do první hokejové ligy, do konce roku má být hotová druhá ledová plocha a teď vedení města u zimního stadionu plánuje také rozšíření parkoviště. To současné má 120 míst, nově...