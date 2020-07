Hledači pokladů s detektory nálezy často tají, měli by je hlásit archeologům

Pár slušných nálezů je stojí stovky nachozených kilometrů a objevení mnoha kilogramů kovového odpadu. Tak shrnují jihočeští hledači s detektorem kovů svůj koníček.

Přesto se jich stovky pravidelně vrací do terénu a zkoušejí své štěstí, dokud nenajdou nějaký historicky cenný artefakt. Jenže podle zákona je třeba každý takový nález hlásit archeologům, kteří si jej zdokumentují a odborně vyzvednou.

„Občas se zadaří a najdu nějaký pozůstatek po keltském osídlení v podobě bronzového kousku srpu nebo bronzových slitků. Dají se najít také krásné jehlice se zdobením nebo sekyrky, ale to už je spíše mimořádný nález. Vždy pak volám archeologa, se kterým spolupracuji. Zajímá mě totiž, co jsem přesně našel a jak to zapadá do kontextu lokality,“ vypráví hledač Petr, jehož celé jméno redakce MF DNES zná.

I jemu už se podařilo objevit soubor historicky cenných laténských předmětů z doby před více než třemi tisíci roky. Díky dlouhodobé spolupráci s odborníky také ví, že nemá předmět ze země sám vyzvedávat.

„Důležité jsou nálezové okolnosti, podle způsobu uložení nebo doprovodného organického materiálu je možné určit spoustu souvislostí, které nám napoví daleko více o životě pravěkých lidí,“ dodává Petr.

Ne každý ale touží po tom, aby jeho objev dostal péči odborníků z muzeí, a raději si jej nechá nebo ho přeprodá sběratelům.

„Bohužel i taková skupina hledačů existuje. Zatímco jedni berou hledání jako cestu, jak přispět k objevení historie daného místa, jiní nálezy zatajují a dále s nimi kšeftují,“ vysvětluje archeolog Ondřej Chvojka z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Neznámý hledač s detektorem kovů našel v Jetěticích na Písecku 21 dělostřeleckých min. Vyskládal je na pařez a odešel pryč.

Podle něho má každý archeolog kolem sebe okruh hledačů, s nimiž spolupracuje. „V mém případě je to deset až patnáct lidí. Mám s nimi naštěstí dobré zkušenosti, protože na jihu Čech jsou lidé větší patrioti než jinde v republice a zajímá je více historie než peníze,“ říká Chvojka.

Současně ale dodává, že mluví pouze o skupině nadšenců, která s odborníky spolupracovat chce. Podle jeho odhadu jsou jen na jihu Čech stovky jedinců, kteří hledají bez vazeb na archeology.

Mezi hledači vidí dále ještě jednu skupinu. „Jsou to lidé, kteří mají strach s námi spolupracovat. Podle mě je jich poměrně dost a my je musíme přesvědčit, aby se nebáli dělit se s námi o zkušenosti,“ dodává.

Za objevení denárů dostala žena nálezné 200 tisíc

Do jisté míry takovému stavu pomáhá i legislativa, nálezce má totiž nárok pouze na desetiprocentní odměnu z hodnoty nálezu. Pokud však objekt najde s detektorem, nemá nárok na žádnou částku.

„Svým způsobem chápu, pokud někdo nechce poklad odevzdat, přeci jen ho to stojí spoustu úsilí. Odměna by mohla být o něco vyšší, rozhodně by se tak dostalo víc předmětů k odborníkům. Často se také zatajuje, že jej člověk našel detektorem,“ myslí si Petr.

Motivovat potenciální nálezce se snaží také Jihočeský kraj. Loni například udělili zastupitelé ženě z Písecka za nález 1 341 stříbrných denárů z doby vlády Břetislava I. a Spytihněva II. mimořádnou odměnu. Místo vypočtených 17 tisíc, které jí měly náležet, dostala 200 tisíc.

„Děláme to nad rámec zákona, protože by se takové soubory měly dostat do muzeí, kam mince nakonec skutečně přišly. Odborníci totiž dokážou takové předměty správně vyčistit a zakonzervovat tak, aby neutrpěla jejich historická hodnota,“ popisuje náměstek hejtmanky Pavel Hroch.

Doufá, že mimořádné odměny pomohou snížit počet amatérských historiků, kteří nálezy historicky důležitých artefaktů zatajují.

Pozor na nálezy munice

Se stále více populární kratochvílí se ale také pojí riziko nálezu nebezpečných předmětů v podobě zkorodované válečné munice. Minulý měsíc se například nedaleko Jetětic na Písecku podařilo neznámému hledači objevit přes 20 minometných sovětských granátů, které vyndal ze země a obložil jimi pařez stromu.

Policisté objevy starých granátů nebo min evidují stále častěji. Ve většině případů jsou však nálezci zodpovědní a munici ohlašují.

„Když podobné věci lidé v zemi najdou, měli by od nich dodržovat odstup a nemanipulovat s nimi. Samozřejmostí je zavolat na linku 158 a zabránit ostatním lidem v přístupu na místo. Obvodní policisté pak sami uznají, zda je třeba volat pyrotechnika, který si nález podle jeho stavu buď odveze, nebo jej na místě zlikviduje,“ vysvětluje mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner a dodává, že občas někoho napadne podobné předměty vozit přímo na policejní stanici.