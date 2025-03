Před 80 lety padaly na Budějovice bomby. První nálet byl varování, říká historik

Vzpomíná na kvílení sirén a plíseň sklepa První silný zážitek z nejranějšího dětství je pro Ladislava Langweila bombardování Českých Budějovic. Ještě po osmdesáti letech si březnové dny roku 1945 dobře pamatuje, i když si některé souvislosti skládal dohromady s pomocí matky a sestry. Nejvíc mu v hlavě utkvěl nálet přečkaný ve sklepě u sousedů. Také útěky do lesů nebo chování otce, povoláním listonoše a člena vlasteneckého spolku Baráčníci, který hrdě odmítl opustit dům. „Jsou to moje vůbec první vzpomínky, bylo mi tehdy málo přes čtyři roky,“ říká se zábleskem minulosti v očích Langweil. Ke konci války bydlel s rodiči a starší sestrou v domku v Rožnově, tehdy samostatné obci na okraji krajského města. Dodnes slyší houkání sirén a vidí zmatek, kdy se vyděšení lidé prchali ukrýt do pískárny blízko letiště nebo do okolních lesů. Vzpomíná na otce, který odmítl opustit dům a schovával se při bombardování na záchodě nebo na zahradě pod překlopenou plechovou vanou. Jako malý vnímal Langweil děsivé výbuchy, a jednu chvíli dokonce s rodiči pozoroval na západním obzoru ohnivou záři od náletů na plzeňskou Škodovku. Vůbec nejhorší byl pro něj úkryt u sousedů ve sklepě. Vlhko, pach plísně a padající prach s omítkou ze zdí po dunivých explozích, při kterých se třásla zem. Modlitby dospělých kolem. Na rozdíl od nádraží, Pětidomí, divadla nebo Havlíčkovy kolonie jeho Rožnov naštěstí žádný zásah nedostal. Přesto si rodina tyto dva březnové dny pamatovala po celý život. A čtyřletému chlapci to přineslo vleklé noční můry, strach z výbuchů a poruchy, kterým se dnes říká posttraumatický syndrom. „Úplně první bombardování Budějovic nastalo v říjnu 1944. Říkalo se, že bomby, které tehdy moc škody nenadělaly, spadly jaksi omylem. Za pár měsíců jsem už vnímal německé uprchlíky táhnoucí z východu do Říše. Kolem našeho domu na hlavní ulici projížděly kolony žebřiňáků a aut naložených všelijakým harampádím a mezi nimi se vlekli zubožení lidé. Děti, ženy a starci. U nás se stavěli pro vodu. Jedné ženě jsme dali starý kočárek, který mi už byl malý. Měl bílou barvu a stříbrné blatníky na kolech. Ta žena na něj naložila kufr a nějaké hadry,“ vybavuje si Langweil. A pokračuje s tím, že to nejhorší přišlo 23. března. „Neustálé kvílení sirén! V noci mě naši museli budit, abychom se schovali. Vždycky sbalili na kolo to nejnutnější, hlavně peřiny a potom honem s matkou a třináctiletou sestrou klusem do lesa. Kolem železničních kolejí létali takzvaní hloubkaři. Byli tak nízko, že se dali zahlédnout piloti,“ vzpomíná muž. V hlavě mu také zůstalo povídání dospělých o obraze na obloze, kdy letadla první den po ukončeném náletu nakreslila ve vzduchu kolo jako terč a číslo 24, což podle nich mělo upozornit na datum příštího bombardování. O něco méně stresující už jsou jeho vzpomínky na další týdny. U nich doma se jednoho dne objevili ruští vojáci vlasovci, které pak při pokusu projít na Západ poslali Američané od Kamenného Újezdu nazpět rovnou do pasti Rudé armády. Těsně po válce viděl procházet Rožnovem zástupy německých a maďarských zajatců. Její skutečný konec měl už pro něj příjemnou podobu dobrodružného dětského světa. Hned první dny po odsunu Němců nastaly hlavně chlapcům divoké hrátky v opuštěných domech, kterých bylo všude habaděj. Nejenom o zážitcích ke konci války a krátce po ní, ale i o letech předcházejících i nastávajících napsal 84letý Ladislav Langweil rodinnou kroniku nazvanou Vzpomínky na čas, který odešel. A pevně doufá, že některé se už nikdy nevrátí.