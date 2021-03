Herci tančí před kamerou, děti u počítače. A baví to všechny

„Tak a teď se podíváme do pravěku,“ říká do kamery jeden z herců a vzápětí se místností rozléhá tleskání do rytmu. Před šesticí umělců je velká televize, na které svítí obličeje několika dětí.

Zhruba půl hodiny si pak také zpívají, kreslí, ukazují své výtvory a poté nad nimi diskutují. Herci se snaží děti do programu zapojovat, což není těžký úkol. Někdo z nich se neustále hlásí o slovo.

„Chtěli jsme pomoci učitelům i dětem v této nelehké situaci, a tak jim nabízíme dvoudílný online program. Jedna část je zaměřená na pohyb, druhá se věnuje významu hudby. Témata se snažíme projít formou různých her a aktivit. Povídáme si s nimi a snažíme se je u počítačů rozhýbat,“ usmívá se Michaela Váňová, autorka projektu Vsuvka Jihočeského divadla.



Při pohledu na televizní obrazovku se její slova potvrzují. Herci přechází z jednotlivých historických etap, mluví o hudbě, u toho se různě protahují a žáci se doma u počítače zapojují.

Program rozdělený do dvou částí je určený vždy pro jednu třídu. Děti se totiž znají, a tak se tolik nestydí.

„To živé setkání přes internet přináší občas vtipné situace, je to takové dobrodružství, nikdy nevíte, co se stane,“ vypráví Váňová.

Její slova potvrzuje i herečka Eliška Boušková, která má za sebou již několik online programů pro děti.

„Skvěle se s nimi spolupracuje. Je vidět, že už je jim to doma dlouhé, a tak mají radost, když zažijí takové zpestření. Neustále se zapojují a vypadá to, že je to baví,“ těší ji.

Jak sama říká, práci s dětmi si užívá. „Je to taková dílna, při které se snažíme něco společně vytvářet. Jsou tam i prvky divadla, protože každý z nás má nějakou postavu. Snažíme se, aby to byla hlavně zábava. Kromě jiného je cílem ukázat dětem, že pohyb není jen o tanci či sportu,“ líčí herečka.

S novinkou počítají v Malém divadle i v nadcházejících týdnech.

„Moc nás to baví. Teď máme termíny naplánované na celý duben. Uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Kdyby byly děti doma i nadále, můžeme v tom pokračovat. Klidně bychom ale mohli streamovat i v situaci, kdy se žáci vrátí do lavic,“ dodává Michaela Váňová.

Zájemci o online program Vsuvka se mohou obrátit na produkční Malého divadla Zdenku Peckovou přes telefonní číslo 386 355 060, nebo e-mailovou adresu zdenka. peckova@jihoceskedivadlo.cz.

Další podrobnosti jsou na webu jihoceskedivadlo. cz/male-divadlo.