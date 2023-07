Jižní Čechy lákají hendikepované. Zvou na sport, přírodu i kulturu

Ucelený přehled aktivit v kraji mohou hendikepovaní turisté najít na novém webu Vozíčkář vozíčkáři o jižních Čechách. „Cílem je, aby se tu všichni cítili jako doma a aby i lidé s omezenou pohyblivostí mohli plně využít krás. Proto jsme společně s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu vybrali řadu zajímavých míst, která jsou bezbariérově přístupná,“ uvedl náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř.

Historické památky jsou jedním z pokladů jižních Čech. U středověkých center měst, hradů a zámků se v minulosti o bezbariérové přístupnosti neuvažovalo. Postupné opravy a rekonstrukce těchto míst však upravily podmínky tak, aby vyhovovaly potřebám všech.

Vozíčkáři i rodiny s kočárky mohou pohodlně vyrazit po naučných stezkách, které propojují zajímavé zastávky. Se zásadními překážkami se nesetkají například na oblíbené šumavské Chalupské slati, v zámeckém parku v Blatné, kde je možné krmit daňky, ani při návštěvě řady muzeí. Za zábavou mohou vyrazit například na otáčivé hlediště v Českém Krumlově nebo do některé z jihočeských zoologických zahrad.

„Nabídka bezbariérových turistických cílů a tipů na výlety je pestrá, takže si zde mohou vybrat jak rodiny s dětmi, tak i senioři či skupiny s hendikepovanými členy. Rádi bychom tímto přístupem podpořili turistiku pro všechny a zvýšili kvalitu služeb pro naše návštěvníky,“ poznamenal ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Petr Soukup.

Mezi třeboňskými rybníky vedou speciálně koncipované, nenáročné trasy. Obě značené cesty začínají v Lutové, u zařízení pro rekreační pobyt zdravotně hendikepovaných návštěvníků. Turisty provedou přírodními krásami Chlumecké rybniční soustavy i místy, která měla ráda operní pěvkyně Ema Destinnová.

„Kolem rybníků vedou pěšinky, ale jsou to uježděné cesty. Nic, co by vozíčkáři nezvládli. Terén je všude víceméně stejný. Úsek kolem lávky přes Novou řeku pak vede lehce do kopce a může být pro někoho náročnější,“ popisuje Eva Zavadilová z třeboňského informačního centra. Stezky nazvané Okolo rybníků a Za Emou Destinnovou dohromady měří 19 kilometrů a navazují na síť třeboňských cyklostezek.

Mezi bezbariérové dominanty kraje patří hojně navštěvovaná historická centra Českých Budějovic, Českého Krumlova nebo Třeboně. Potenciální překážku mohou pro lidi na vozíčku představovat dlažební kostky na náměstích. „Podél třeboňských městských hradeb ale vedou pohodlné chodníčky a do zámeckého parku se dá dostat s vozíčkem směrem ze zámku,“ vysvětluje Zavadilová.

Také aktivní sportovci naleznou na jihu Čech četné atrakce jako unikátní místa pro workout. Jedno je například ve Sportovně relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou. Tam si mohou zájemci vyzkoušet i handbike nebo paddleboard. Do Lipna nad Vltavou zavítá 18. srpna putovní závod mezi kraji na handbike trenažerech.

Při projektu Sedm statečných mezi sebou porovnají své síly vozíčkáři i jejich rodiny. Handbike trenažery jsou totiž plně bezbariérové, a jsou tak vhodné pro lidi s hendikepem i bez něj. „Virtuální videotrasu závodníci uvidí při jízdě na obrazovce před sebou a užijí si téměř reálný zážitek z návštěvy skutečné trasy v sedle handbiku,“ lákají organizátoři závodu.

Omezení překážek ve sportovních areálech a rozšíření možností pro hendikepované je výsledkem projektu Lipno bez bariér, na kterém se podílí několik lipenských podnikatelů. Kromě virtuální projížďky mohou lidé vyjet s handbiky také do přírody nebo zkusit projížďku po vodní hladině na paddleboardech či bezbariérovém elektročlunu.