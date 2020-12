Bez sester a bez týmu jsem jak bez rukou, říká oceněná lékařka

16:19

Když lékařku Helenu Staňkovou skolil do postele covid, dozvěděla se, že jí Česká společnost paliativní medicíny udělila Cenu za příkladnou praxi. „Nevěřila jsem tomu, myslela jsem, že se mi to zdá. Ani netuším, kdo mě navrhl. Já to však nevnímám jako ocenění své, ale týmové,“ říká osmačtyřicetiletá doktorka.