Havranů v Táboře přibývá a lidé je už i střílejí, smrt ptáků řeší policie

„O usmrcení havranů z podobné zbraně jsme se dozvěděli od strážníků. My jsme zajistili na místě mrtvá těla a nechali je převézt do Státního veterinárního ústavu v Jihlavě k dalšímu rozboru. V tuto chvíli čekáme na výsledky, zda byla zvířata střelbou skutečně usmrcená,“ uvedl mluvčí táborských policistů Miroslav Doubek.

Podle něj je takový zásah proti havranům na Pražském sídlišti další eskalací problému, který trápí místní obyvatele poslední tři roky.

Většího hluku si v letošním roce všiml i Stanislav Fuka, který bydlí v Buzulucké ulici na dohled od Zborovské ulice, kde je problém s havrany nejvíce vidět.

„Nic proti nim nemám, ale samozřejmě si všímám, že jich je tu daleko více. Jsou poměrně hluční a brzy ráno to umí být docela protivné. Když procházím napříč sídlištěm místy, kde je více stromů, občas si tam připadám jako v hororu Ptáci od Alfreda Hitchcocka,“ popisuje své zkušenosti Fuka.

Přímo před domem, kde bydlí, si havrani lámou ze stromů větve na stavbu hnízd. Až doposud se zde nikdo s případem střelby na na tyto ptáky nesetkal, což potvrzují i táborští pracovníci odboru životního prostředí (ŽP).

„Je možné, že někomu skutečně ruply nervy, ale nerad bych se pouštěl do spekulací. Všichni víme, že to lidi ze sídliště velmi obtěžuje, letos je situace asi nejhorší. Místní se na začátku hnízdění pokoušejí plašit havrany, jak to jen jde, ale nemá to na ně žádný vliv,“ připouští Jiří Rozum z odboru ŽP.

Podobnou zkušenost má i Miroslav Doubek, podle něhož někteří lidé hlásí, že to je dlouhodobý problém.

„Pravidelně na jaře lidé ze sídliště plaší havrany odpalováním pyrotechniky. Situace tam není vůbec jednoduchá, a dokonce se mnozí obyvatelé chtějí kvůli hluku od havranů odstěhovat pryč,“ podotýká policejní mluvčí.

Jenže exploze pyrotechniky, která má vadit hlavně ptákům, obtěžuje i obyvatele přilehlých panelových domů.

„Není to tak dávno, co mě vzbudilo šest ostrých výstřelů uprostřed noci, to ale vůbec nic neřeší. Havrani jsou velice chytří a dokážou si na to zvyknout. Sokolníci tu dokonce měli dravce, kteří je měli plašit, to se ale minulo účinkem,“ všímá si Fuka.

Problém s havrany mají i České Budějovice

Za pravdu mu dává i táborský odbor ŽP, který se na začátku loňského roku pokoušel zbavit havranů za pomoci kání Harrisových.

„Bohužel nemůžeme teď dělat prakticky nic. V mezích zákona neexistuje žádná technická možnost, což se týká i kácení stromů v takovém rozsahu. I v případě, že bychom to udělali, tak by se havrani přesunuli na místa, kde stromy dále stojí,“ říká Rozum.

Zároveň dodává, že se počet hnízd i výskyt ptáků rozšířil i do částí sídliště, kde doposud žádný problém nebyl.

„Chceme proto letos po vyhnízdění a na jaře příštího roku odstranit opuštěná hnízda mimo centrální hnízdiště, aby se problém plošně nerozšiřoval. Zcela nové lokality zatím neregistrujeme, a dokonce slábne i stálá kolonie u nádraží. Bohužel velký nárůst máme také v Sezimově Ústí a všímáme si také většího počtů v Plané nad Lužnicí,“ doplňuje Rozum.

Větší problémy s havraní kolonií mají také v Českých Budějovicích, případy střelby tam ale zatím řešit nemuseli. Od letošního března se tamní magistrát ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity zaměřuje na pochopení chování mimořádně inteligentních ptáků.

„Snažíme se vysledovat vzorce jejich jednání, které je pro nás zatím nepředvídatelné. Plašení na ně spíše nefunguje a moc nepomáhá ani shazování hnízd nebo ořezávání větví. Problém se tím pak přesouvá do jiných lokalit,“ vysvětluje budějovický náměstek primátora Ivo Moravec. Brzy bude mít magistrát první výsledky dlouhodobého pozorování.