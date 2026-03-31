Tábor pokračuje v boji s přemnoženými havrany, nechal odstranit stovku hnízd

  9:28
Táborská radnice pokračuje v boji proti havranům ve městě. Ze stromů už nechala odstranit zhruba sto hnízd, nejvíc za poslední roky. Musí chvátat, jakmile se v nich objeví vejce, zákon už jejich odstranění nedovoluje.
Havrani si staví hnízda na několika místech v Táboře. | foto: MÚ Tábor

Nadělají tolik hluku jako průmyslový podnik, dlouhodobě je nedokážou odhánět ani dravci, nepomáhá žádné plašení. Havrani. Tito chytří krkavcovití ptáci mají už roky velkou kolonii v Táboře, kde se s nimi snaží neustále bojovat.

Také letos s nimi město zápolí a minulý týden radnice oznámila, že pokračuje v opatřeních proti jejich nadměrnému hnízdění na Pražském sídlišti a v dalších lokalitách.

VIDEO: Káně plaší havrany na sídlišti, Tábor zkouší trik z letišť

„Na území města je již odstraněných více než sto hnízd. Největší zásah byl v Buzulucké ulici,“ potvrdil mluvčí radnice Luboš Dvořák. Několik hnízd zmizelo také v areálu tamní školy a školky a menší zásah se uskutečnil i na sídlišti Nad Lužnicí.

Zástupci města ale upozorňují, že výsledek se nemusí navenek projevit tak rychle, jak by si obyvatelé přáli. Havrani jsou mimořádně přizpůsobiví a po odstranění hnízda dokážou velmi rychle začít se stavbou nového. V praxi to znamená, že i po velkém zásahu mohou ptáci zůstat na stejném místě.

Havrani hlučí jako průmyslový podnik, Tábor do boje s nimi nasadí káně

V minulých letech město odstraňovalo přibližně 60 až 80 hnízd ročně. Letos je tempo vyšší. „Současné období je přitom zcela zásadní. Jakmile se v hnízdech objeví vajíčka, zákon už jejich odstranění nedovoluje. Možnosti města jsou tedy časově omezené,“ zdůraznil Dvořák.

18. února 2020

Také zmínil, že některé razantnější zásahy, které veřejnost občas navrhuje, právní předpisy jednoduše neumožňují.

Cílem města je postupovat tak, aby nedošlo k nekontrolovanému rozdělení kolonie a vzniku nových hnízdišť v dalších částech Tábora.

31. března 2026  9:28

