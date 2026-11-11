Hasiči v „plné zbroji“ stoupali pod lanovkou na Kleť. Podpořili dobrou věc

Za vznikem akce nestály měsíce příprav, ale spíš náhoda. Lidé kolem podcastu Z Podkletí vyráželi na Kleť opakovaně. „Protože je můj manžel profesionální hasič, padl jednou mezi známými nápad vyzkoušet si výstup v plné hasičské výstroji. Pak přišel náš kamarád, dobrovolný hasič Jan Mlynář, s tím, že by si to chtělo vyzkoušet víc lidí. Je to ale poměrně náročné, takže nikdo tam nechce jít sám, protože neví, co se může stát,“ popsala spoluorganizátorka Martina Dvořáková.
Právě tehdy vznikla myšlenka spojit výstup s dobročinnou akcí. Organizátoři oslovili Společnost pro ranou péči a začali plánovat. Sami přitom netušili, jak velký zájem výšlap vyvolá.
Nakonec se do akce zapojily stovky lidí. K profesionálním a dobrovolným hasičům se přidali také záchranáři a další zájemci z řad veřejnosti. Přispět mohli prostřednictvím QR kódu nebo přímo do kasičky, se kterou na vrcholu čekali zástupci Společnosti pro ranou péči.
Výtěžek ze sbírky, který činí 63 100 korun, zamíří na každoroční pobyt pro deset rodin dětí se zrakovým postižením. Organizace ho využije na částečné pokrytí nákladů spojených s ubytováním, stravou a dalšími službami.
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„Vůbec jsme nečekali takový zájem a nasazení hasičů. Pak se přidaly i další záchranné složky. Byla zima, pršelo, a přesto přišlo tolik lidí. Nikdo pro nás nikdy takovou akci neuspořádal, takže jsme za to opravdu vděční,“ řekla vedoucí českobudějovického střediska Společnosti pro ranou péči Zdeňka Kohoutová.
Organizace v jižních Čechách a na části Vysočiny pomáhá přibližně 170 rodinám. Zaměřuje se především na děti se zrakovým postižením. Poradkyně dojíždějí přímo do domácností, vozí pomůcky a pomáhají rodičům hledat cesty, jak podpořit rozvoj dítěte v běžném životě.
Silný ohlas akce překvapil organizátory, ale i samotnou organizaci. Obě strany by proto rády využily letošní zkušenost a založily z toho tradici. „Moc se nám to líbilo a byli jsme z toho nadšení. Teď spíš debatujeme o tom, jestli zachovat stejné datum,“ uzavřela Dvořáková.