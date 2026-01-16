Video zatím na sociální síti Facebook nasbíralo přes deset tisíc reakcí a osm set komentářů převážně od žen a dívek.
„Myslím že mluvím za všechny ženy, příště prosíme celou jednotku,“ napsala jedna z uživatelek. „Tak za tohle můžete vybírat vstupné,“ napsala jiná z komentujících.
Venkovní koupel ovšem nebyla pouhým rozmarem místní jednotky. V Týně nad Vltavou totiž došlo k poruše vodovodního řadu a část města, kam spadá i hasičská stanice, byla bez vody.
„Nijak to neovlivnilo akceschopnost, cisterny jsme měli plné. Večer ale hasiči potřebovali umýt auta i sebe, tak zvolili tuto variantu,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Natočení videa, na němž se hasiči sprchují pomocí hadice na mytí aut, ale nebylo plánované a šlo o jejich momentální nápad. „Začali se mýt a pak říkali, natočte to a pošleme to mluvčí, jestli to hodí na internet,“ líčila Matějů.