VIDEO: Jihočeští hasiči cvičili záchranu z ledové vody

Desítka hasičů se u českobudějovického rybníka Šafránek převlékala do nepromokavých obleků. Z vysekané díry ve zhruba sedm centimetrů tlustém ledu pak hasiči vytahovali své kolegy.

Školení absolvují pravidelně každý rok.

„V běžném i pracovním životě jsem ještě ani jednou nezažil, že bych pro někoho musel jít pod led do vody. Celkově je to hlavně o tom, jak dotyčný dokáže zachovat chladnou hlavu. Je jasné, že to je šok, když se propadne. Je třeba se snažit to ve vodě nějak vydržet a je dobré si pak uvědomit, že z ledu je dobré se dostat tudy, kudy jste přišli,“ přidal jednu z rad českobudějovický profesionální hasič David Hájek, který právě ze čtyřstupňové vody vytahoval ven svého kolegu.