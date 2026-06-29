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Žádný požár, jen vycházející měsíc. Jako ve Slunce, seno, ale bez zpěvu, smáli se hasiči

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  16:20

Hasiči z Vlachova Březí vyjížděli k požáru lesa. Ukázalo se ale, že jen vychází měsíc. (28. června 2026) | foto: JSDH Vlachovo Březí

Scénku jako vystřiženou z kultovní komedie Slunce, seno, jahody zažili v neděli před desátou hodinou večer dobrovolní hasiči ve Vlachově Březí na Prachaticku. Oznamovatelka jim nahlásila požár lesní chaty, nakonec se ale ukázalo, že jen vycházel měsíc.

Měsíčku na nebi hlubokém z opery Rusalka pěla Jiřina Jirásková v komediální trilogii režiséra Zdeňka Trošky, když jedna z obyvatelek Hoštic zalarmovala účastníky obecní zábavy kvůli požáru lesa. Když se na louku nad vsí seběhli vyděšení místní, ukázalo se, že jen vychází měsíc.

Podobnost s nedělním výjezdem se okamžitě vybavila i Martinu Kočovskému, veliteli výjezdové skupiny z Vlachova Březí. „Jsme jako ve Slunce, seno. Jenom jsme s sebou neměli paní učitelku, aby nám k tomu někdo zazpíval,“ vtipkoval po zásahu.

„Plameny“ v okně vyděsily oznamovatele. Rozuzlení překvapilo hasiče i strážníky

Oznamovatelka údajně viděla plameny mezi stromy. Proto hasiči vyhlásili poplach na požár nízké budovy, v místě totiž stojí chata. K lesu tak vyrazila cisterna se šesti místními hasiči, další čtyři čekali ve zbrojnici. Zapojili se i jejich kolegové ze Strunkovic nad Blanicí a Prachatic.

„Naši kluci dojeli první na místo, projezdili tam les, ale nikde se nic neobjevilo. Zavolali oznamovatelce a ona říkala, že na to celou dobu koukala, jak se ten požár zvětšuje, a když už to bylo krásně žluté, tak najednou vylezl měsíc,“ popsal Kočovský.

Velitel dodal, že domnělý požár nahlásila jedna z místních obyvatelek, která bydlí u paty kopce. Pro její oznámení má pochopení. „Viděla něco divného, tak zavolala. Nic se nestalo a je to dobře. Kdyby tam fakt něco bylo, tak by bylo horší, kdyby to nikdo neoznámil,“ uzavřel.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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