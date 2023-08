Tři stupně od přehřátí. Hasiči zachránili z drůbežárny 145 tisíc kuřat

Drůbežárna ve Slavěticích na Budějovicku se dostala do problémů v pondělí kvůli pádu stromů na tři dráty elektrického vedení. Pomoci musel záložní zdroj, který se však v teplém počasí přehříval.

Při situaci jako ze známého seriálu Chalupáři se do boje o život dostalo 145 tisíc kuřat v hodnotě deseti milionů korun, které v místě chovají. Ta potřebují ideálně 26 stupňů Celsia, jenže najednou se teplota dostala až na 31 stupňů. „Při teplotě třicet čtyři stupňů kuřata umírají. Při stavu bez proudu by byla mrtvá do patnácti minut,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Hasiči však začali chladit prostor před nasávacím otvorem na chlazení náhradního zdroje. „Před naším zásahem byla teplota chladící vody téměř 100 stupňů, po nasazení vodní clony klesla na 82 stupňů. Když jsme přidali navíc přetlakovou ventilaci, teplota spadla až na 72 stupňů,“ popsala Matějů.

Dobrovolní hasiči z nedalekého Týna nad Vltavou na místě zajistili náhradní zdroj, než byly dodávky elektrické energie obnovené. Kuřata se jim tak podařilo zachránit.