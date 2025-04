Hasiči navlékli kombinézy a slintavka nemá šanci, u hranic dezinfikují kamiony

Přechod na česko-rakouských hranicích je jedním z těch, kudy smí projíždět vozidla nad 3,5 tuny převážející vybrané živočišné produkty z Maďarska a Slovenska. A tam už je potvrzená nákaza touto nemocí. Do Čech se zatím naštěstí nedostala. Policie zastavuje tedy jen ty, kteří míří do země.

„Hodně jezdí ti samí a ti už vědí a automaticky zabočí. Opatření trvají už nějakou dobu a dovozci jsou informovaní a spolupracují,“ popisují na místě hlídkující policisté.

Místo v úterý navštívila i MF DNES. Jedno z nákladních aut, které hlídka odkloní do areálu bývalé celnice, převáží dvanáct koní. Přes Česko jen projíždí, míří do Nizozemska. Komisařky veterinární a celní správy provedou důkladnou kontrolu a nařídí dezinfekci vozu. Jak vysvětlují, nedezinfikují samotná zvířata. Ta mají veterinární potvrzení v pořádku.

Jde o to, že auto se pohybovalo v jihovýchodní Evropě, odkud by se mohl vir zavléct do země. Komisařky nenařizují celkovou dezinfekci pokaždé. Vyhodnocují situaci právě podle toho, kudy nákladní vozidlo projíždělo a kde se pohybovalo. Někdy stačí jen to, když auto přejede přes rohože polité speciální látkou.

Auta ostřikují do výše 1,5 metru

Dva hasiči se mezitím převlékli do jednorázového ochranného obleku. Je z prodyšného materiálu. Nasadí si také roušku, brýle a rukavice. S nasazením postřikovače na záda pomáhá třetí hasič, který funguje jako spojka mezi kontrolním bodem u komisařek a prostorem pro dezinfekci.

Řidič od něj posléze dostává pokyn a najíždí se soupravou na rohože. Současně se hasiči dávají do práce. Ostřikují auto do výše 1,5 metru a dávají pozor, aby se chemikálie nedostala větracími otvory ke koním. Velkou péči tak věnují hlavně kolům a podběhům.

Jak hasiči, tak policisté na hranici drží dvanáctihodinové směny, a to i v noci. Veterinární správa má nově v noci pohotovost na telefonu. „Za tu dobu, co platí preventivní opatření, se zde vystřídalo sto dvacet hasičů, spotřebovali jsme šestnáct dezinfekčních rohoží, padesát sedm ochranných oděvů a čtyřicet šest litrů koncentrátu,“ spočítala mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Za třináct dní projelo přes rohože 1 025 nákladních aut. Z toho 72 vozidel hasiči kompletně dezinfekcí omyli. Šest aut inspektoři vrátili. „Tři vozidla byla nedostatečně umytá pro přepravu zvířat a třikrát přeprava masných výrobků nesplnila mimořádná veterinární opatření,“ uvedla ředitelka jihočeské krajské veterinární správy Hana Fleischmannová

Slintavka a kulhavka je velice nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků. Státní veterinární správa uvádí na svých stránkách, že se nakazí až sto procent hospodářských zvířat, která přijdou do kontaktu s nemocným kusem. Virus se vylučuje slinami, močí, trusem a mlékem. Přenáší se vzduchem a přežije na člověku nebo například právě na dopravním prostředku. Pro člověka je riziko nákazy velmi nízké až zanedbatelné. Ale nemocné zvíře se musí utratit.

Zmírnění zákazů

V úterý skončil zákaz vozit do Česka ovce, kozy, skot a prasata z Burgenlandu a Dolního Rakouska, kontroly na hranicích s Rakouskem ale budou pokračovat. U Slovenska a Maďarska zákaz přetrvává.

Nově bude možné ze zmíněných zemí dovážet do Česka některé tepelně neopracované živočišné produkty, pokud budou vyrobené před výskytem nákazy v Maďarsku a na Slovensku, jak informovala Státní veterinární správa.

Veterináři v Česku zatím kvůli slintavce nakoupili dezinfekci za 4,5 milionu korun, za všední den se jí spotřebuje až 300 litrů. Vydrží na dalších zhruba deset dní, poté nakoupí další.

Rohože na hraniční přechody dodává Správa státních hmotných rezerv a předává je hasičům. „Zatím jich nakoupila za 600 tisíc korun,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček, podle něhož se na hranicích zatím spotřebovalo téměř 300 rohoží, k dispozici je ještě dalších zhruba 450. „Jedna vydrží přejezd zhruba tisícovky vozidel, přičemž na průjezd auta se používají čtyři rohože,“ dodal Vorlíček.