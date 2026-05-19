Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Husy zbrzdily výjezd hasičů k nehodě, vykračovaly si před jejich cisternou

Autor:
  11:33
S kuriózní překážkou se museli vypořádat hasiči na Českokrumlovsku, kteří cisternou mířili k dopravní nehodě. Cestu jim zablokovala dvojice hus, kterým se navíc hodnou chvíli ze silnice nechtělo.

Hasiči se cestou k zásahům setkávají s různými situacemi, ale to, co se stalo minulé úterý jednotce z Křemže, patří k unikátům.

Na úzké silnici míjeli protijedoucí menší nákladní vůz, když jim průjezd zablokovaly dvě husy. Místo aby vystrašeně opustily vozovku, pokračovaly dál, navíc se od krajnice posunuly doprostřed silnice.

Objet je nešlo, hasiči tak jeli pomalu za nimi. Když husy po několika desítkách metrů uhly ke krajnici, pokračovali hasiči v rychlé jízdě.

VIDEO: Strážníci obstarali doprovod huse, která se kolíbala silnicí

„Výjezd zpomalila zcela nečekaná překážka v podobě dvojice účastnic silničního provozu, které se rozhodly zabrat vozovku stylem ‚tady jsme správně‘. Bezohledná stvoření nechtěla uznat právo přednostní jízdy a samolibě blokovala naši cisternu,“ okomentovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Hasiči jeli k dopravní nehodě poblíž Křemže, která ale nebyla vážná, takže zdržení s husami jejich zásah neohrozilo. „Setkání se zvěří není při našich výjezdech nijak výjimečné, ale jedná se většinou o zvěř lesní,“ uzavřela Matějů.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

KVÍZ: Co víte o jihočeských rybnících a rybářství?

kvíz rybníky

K jižním Čechám neodmyslitelně patří rybníky. Celý kraj je jimi posetý, utváří po staletí zdejší krajinu a prakticky všude je vidět odkaz velkých rybníkářů v čele s Jakubem Krčínem. V našem kvízu si...

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

Vedle psa uvázaného v lese ležely prázdné misky. Není to týrání, řekla policie

Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)

Českobudějovická odchytová služba Animal Rescue vyjížděla v sobotu do lesa na Českokrumlovsku, kde někdo uvázal ke stromu asi ročního psa. Uspali ho a převezli do svého areálu. Policie to neřeší jako...

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Stanislav Novotný

Falešný bankéř po telefonu opakovaně přesvědčoval Stanislava Novotného, že má založený investiční účet a na něm 350 tisíc korun. Kameraman z Prachaticka věc nahlásil na policii, podvodník se z...

VIDEO: Husy zbrzdily výjezd hasičů k nehodě, vykračovaly si před jejich cisternou

Dvě husy blokovaly hasiče mířící k nehodě.

S kuriózní překážkou se museli vypořádat hasiči na Českokrumlovsku, kteří cisternou mířili k dopravní nehodě. Cestu jim zablokovala dvojice hus, kterým se navíc hodnou chvíli ze silnice nechtělo.

19. května 2026  11:33

Nová tělocvična i oprava ordinace. Na projekty obcí kraj rozdělí 300 milionů

Horní ochoz lemuje prstenec tvořený červenými lavicemi. (únor 2026)

Nová tělocvična, parkoviště pro autobusy nebo ordinace praktického lékaře. Tady všude obce uspěly a dostanou podporu od Jihočeského kraje. Ten letos obdržel 88 žádostí v celkové hodnotě přes 715...

19. května 2026  9:31

Spory o fotbal v Budějovicích gradují. Padl přesun do Znojma, klub sází na výjimku

Fotbalisté druholigového Dynama hrají domácí zápasy na Střeleckém ostrově....

Dvě Dynama příští sezonu v Českých Budějovicích? Aktuálně nejpravděpodobnější finále sporů kolem fotbalového klubu. Obě organizace by se názvem odlišily, ale dlouhodobé rozepře míří k tomuto závěru.

18. května 2026  16:19

Rekordní návštěvnost jižních Čech zkraje roku. Pomohla zima i Olympijský festival

Na olympijském festivalu v Českých Budějovicích si mohou návštěvníci vyzkoušet...

Nejlepší první kvartál v historii. Tak zhodnotil návštěvnost kraje v prvních třech měsících ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup. V hotelech, penzionech a dalších hromadných...

18. května 2026  13:19

Chlapci na útěku z ústavu našli pyrotechniku, jednomu výbuch poranil ruku

-

Útěk dvou nezletilých chlapců z výchovného ústavu skončil dramaticky. V Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku jednoho zranila nalezená pyrotechnika. Vrtulník ho transportoval do nemocnice. Jeho kamaráda...

18. května 2026  9:24

OBRAZEM: V jakém oděvu bojoval Jan Žižka? To ukáže nové centrum v Trocnově

V Trocnově na Českobudějovicku otevřeli nové návštěvnické a vzdělávací centrum...

Učební či přednáškové sály, reprezentativní vstupní hala, vypalovací pec na keramiku, restaurátorská dílna nebo výstava kostýmů z filmu Jan Žižka. Nejen tím se může pochlubit nové návštěvnické a...

17. května 2026  12:38

Na co zírá mašinfíra: Po dráze císaře Františka Josefa z Budějovic do Velenic

Bardotka 749.262 společnosti Rail System

Po dlouhé době se s Mašinfírou vypravíme na jih Čech. Bardotkou společnosti Rail System projedeme historickou dráhu císaře Františka Josefa. Vyrazíme z Českých Budějovic a podél Novohradských hor...

17. května 2026

Nejlepší pivo měl Nepál, bez kávy ani krok. Vagabundi finišují čtyřletou túru z Bali

„Vagabundi na cestách“ v sobotu odpoledne překročili českou hranici v Přední...

Vagabundi na cestách. Nebo také profesionální chodci z Beskyd. Tak si říkají sedmadvacetiletí Roman „Banán“ Vojvodík a Lubomír „Luba“ Svoboda z Frenštátu pod Radhoštěm. Když v sobotu odpoledne...

16. května 2026  21:34

Slávistky porazily Kynžvart a nakročily k zisku házenkářského titulu

Veronika Holečková, Tereza Vostárková a Nikola Melicharová ze Slavie brání ve...

Házenkářky Slavie vyhrály dramatický první finálový duel nad domácím Kynžvartem 29:27 a jediná výhra je dělí od titulu. Pražanky o jeho zisku budou moci rozhodnout ve středu, kdy budou mít výhodu...

16. května 2026  21:29

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

České Budějovice chystají „nové Dynamo“. Chtějí získat klub ze třetí fotbalové ligy

V tréninkovém areálu Složiště vyměňuje českobudějovické Dynamo část umělého...

Město České Budějovice chce pro sezonu 2026/27 přihlásit mužstvo, které by hrálo třetí fotbalovou ligu. Pomohlo by ji získat od některého současného účastníka soutěže. Vedle druholigového Dynama by...

16. května 2026  16:16

Sinice v Lipně živí tuny fosforu, neodtéká. Selhání systému, říká environmentalistka

Premium
Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

Do Lipna každý rok přiteče až 22 tun fosforu, který je hlavním zdrojem pro růst sinic. A ty už vodu v přehradě nebarví do zelena jen v létě. Drží se i v zimě, což je podle vědců v tuzemsku výjimečné....

16. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.