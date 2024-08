Od Harfového mostu zmizí přes tisíc tun skály, rychlostní omezení řidiči porušují

Na skále se pohybuje čtveřice můžu, tahají za sebou hadice a dělají takzvané injektáže, aby se masiv dál nerozpadal. Pod nimi jsou desítky tun odbouraného kamene. Po jejich zásahu by měl být klid na dalších osmdesát až sto let.

Tak to vypadá u Harfového mostu na okraji Tábora na hlavním tahu do Písku. Řidiči tam musejí počítat s omezením dopravy do poloviny prosince. Skála už byla nestabilní.

„Jak ale vidíte, ani řidiči kamionů tady nedodržují omezenou rychlost, padesátku. Přitom se pracuje přímo u silnice. Měli by být opravdu obezřetní a zpomalit,“ upozornil včera Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které silnici první třídy spravuje.

Celkem odborná firma odtěží 1 100 tun kamení. Z jedné strany, kde se pracuje nyní, to bude 600 tun, z té druhé 500. Přes silnici se přesune přibližně v polovině září.

Skalní bloky zpevní a masiv zajistí ocelovými sítěmi. Sanaci provádí společnost Rocknet za 17,3 milionu korun bez DPH.

„Žulová skála silně erodovala, začínala pukat, rozpojovat se a vlivem zvětrávání se do toho dostávala hlína. Bylo tady výrazné nebezpečí, že by došlo při nějakém prudkém lijáku ke splavení horniny na vozovku. A vlivem postupného pukání skály by mohlo dojít k pádu části skalního bloku, balvanu nebo skalní drti. K drobnému pádu kamení už došlo, ale nezpůsobilo to nehodu,“ popsal Rýdl.

Dělníci využívají těžkou techniku na lámání a navrtávání skály, musí ale pracovat i s ručními sbíječkami a někdy se pohybují na lanech. Do skály pro stabilizaci umisťují kotvy, tedy železné tyče, o délce čtyř a šesti metrů, a zabetonují je.

Dvoumetrové kotvy slouží k uchycení ochranných ocelových sítí, aby na vozovku nespadly kameny. Vrtů bude 1 300. „Hloubkové kotvy mají téměř neomezenou životnost, sítě mají technickou normovanou životnost osmdesát let,“ upřesnil Rýdl.

Celá akce má ještě jeden zajímavý rozměr. Policisté se při úterním zásahu zaměřeném na manipulaci při zadávání veřejných zakázek zaměřili také na sídlo Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. Zde se zajímali o doklady k jedné ze zakázek společnosti s firmou Rocknet, která patří k obviněným firmám.

Na stavbě v Táboře ale tato situace prozatím chod prací nijak neohrozila. „Pokud by došlo k nějakému narušení nebo nedodržení smlouvy o dílo, což je jediné, co nás v tuhle chvíli zajímá, tak bychom to řešili. Nyní ale žádné takové informace nemáme. Jde o interní záležitosti našeho dodavatele, který na základě uzavřené smlouvy má vůči nám naprosto jasné závazky a povinnosti. My budeme trvat na dodání prací,“ konstatoval mluvčí ŘSD.