V budějovické Setkávárně vás obslouží handicapovaní. Nabídnou kávu i zmrzlinu

Autor:
  9:22
Část náměstíčka na českobudějovickém sídlišti Vltava obsadili stavaři. Pustili se do úprav objektu, který ještě nedávno tvořily jen prázdné přístřešky bez využití. Budují zde Setkávárnu, kde budou pracovat klienti českobudějovického centra Arpida a sociálního podniku Aditus Pro.
Začala přestavba nevzhledného zákoutí na českobudějovickém sídlišti Vltava. Vznikne zde Setkávára, kde budou obsluhovat handicapovaní (15. května 2026). | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Provoz vzniká v prostoru naproti kulturnímu domu a stane se součástí Salesiánského střediska mládeže. Vyjde na zhruba deset milionů korun. Jeho severní vestavba je navržená jako nízkoprahové centrum a jižní bude využita pro obchůdek a kavárnu s kapacitou až čtyřicet míst.

„Jedná se o projekt, kde budou moci pracovat ‚dospělé děti‘ z Arpidy, které by se rády zapojily do společnosti svojí prací v rámci ergoterapie. A budou se zde setkávat s lidmi z Českých Budějovic. Pracujeme s naším městem jako s rodinou, v níž by si každý měl najít své místo,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Kavárna se tak může stát místem setkávání formálních i neformálních spolků a klubů. Mohou v ní být kulturní a společenské akce, koncerty, přednášky, besedy, autorská čtení či výstavy. Prostor tak podle primátorky dostane dostane smysluplnou podobu. „Vytěsní to tak různé problémy, které se zde řešily,“ dodala.

Stavba navazuje na úpravy celého náměstíčka, které se v posledních letech dočkalo rekonstrukce. Architektonické řešení počítá s přírodními materiály, zelení a venkovní terasou směrem do náměstí.

Město objekt odkoupilo za necelých pět milionů korun. Podle prvního náměstka primátorky Petra Maroše má jít o doplnění služeb na sídlišti, kde žije velké množství lidí a kde podobný provoz dosud chyběl.

Otevřenost místo trpělivosti

Ředitel sociálního podniku Aditus Pro Jan Šesták popsal, že návštěvníci mohou očekávat běžnou kavárnu s kávou, zákusky, zmrzlinou a příjemným místem k posezení. Obsluhovat je budou lidé se zdravotním postižením, kteří tu získají pracovní zkušenost.

Nejde ale o úplné začátečníky, část z nich už pracuje ve cvičné kavárně, kde si osvojují základní obsluhu. Setkávárna je pro ně dalším navazujícím krokem celého projektu. „Je to místo, kde se budou potkávat různé životní příběhy,“ dodal Šesták.

Podle něj není potřeba žádná zvláštní trpělivost, spíš otevřenost. „Je to o tom přijmout, že lidé, kteří se snaží cítit důležití a potřební, tady nacházejí své místo. A ten, kdo sem přijde, tím vyjadřuje, že chce takové životní osudy podpořit,“ uvedl.

Cílem podle Šestáka je, aby příchozí ocenili práci obsluhy přímo na místě. „Těším se na chvíli, kdy místo poklepání na základní kámen dojde k poklepání na rameno těm pracovníkům v kavárně a kdy návštěvníci řeknou‚ rádi sem chodíme a rádi se s vámi potkáváme.“

Kavárna přivítá první zákazníky na podzim. Do té doby budou klienti Aditus Pro přes léto prozatím pracovat ve stánku se zmrzlinou, který bude stát opodál. „Takže od jednoho poklepání ke druhému poklepání nás ještě čeká spousta práce,“ uzavřel Šesták.

21. května 2026  9:22

