Vlaky na Šumavu přes léto zpomalí, průzkum ukázal zhoršení stavu trati

I při běžném provozu to není kdovíjak rychlá trať, přesto je železnice mezi Českými Budějovicemi a Černým Křížem na Šumavě hodně využívaná. Přes letní sezonu tudy jezdí vlakem tisíce turistů a cyklistů, spoustu dalších cestujících pak za prací a do školy.

Všichni teď musí počítat s tím, že se od 1. června změní jízdní řád, vlaky zpomalí a ještě to naruší návaznosti na další spoje.

Důvodem je špatný stav železnice v její šumavské části u Černého Kříže. „Diagnostické měření při běžné kontrole po zimním období ukázalo na problematické úseky, u kterých není možné zachovat standardní traťovou rychlost v souladu s platnými normami,“ vysvětlil Jan Nevola, mluvčí Správy železnic (SŽ).

Na vybraných úsecích tak klesne rychlost až na 20 kilometrů za hodinu. To způsobí prodloužení doby jízdy o 10 až 20 minut. Už teď cesta z krajského města do stanice na Šumavě trvá dvě hodiny a deset minut.

„Museli jsme zareagovat a zvažovali hned několik variant. Nakonec jsme vybrali tu nejlepší z těch špatných. Postupovali jsme maximálně citlivě, aby co nejlépe jely spoje do práce a do škol a pak ty prázdninové pro turisty. Například to ale rozbije návaznost na spojení do Strakonic,“ konstatoval Jiří Kafka, jednatel společnosti Jikord, která je organizátorem veřejné dopravy v Jihočeském kraji.

Omezení na trati tak bude mít dopad i na spojení z Volar do Nového Údolí na Prachaticku. Dopravcem je na šumavských lokálkách společnost GW Train Regio, její šéf Robert Krigar nechtěl situaci komentovat.

Vlaky tam mohou jezdit maximálně 80 km/h

Změny každopádně potrvají od června do 3. září, tedy celou hlavní turistickou sezonu. Pak se pustí SŽ do oprav. „Na trati nyní v nezbytně nutném rozsahu zavedeme takzvané pomalé jízdy. Hned po skončení letního provozu zahájí Správa železnic opravu trati, která bude zahrnovat výměnu kolejnic, pražců a přejezdových konstrukcí či opravy odvodnění,“ vyjmenoval mluvčí SŽ Nevola.

Práce začnou 4. září a potrvají do 30. listopadu. I v této době budou muset cestující pravděpodobně počítat s dalšími omezeními.

Jihočeský kraj, Jikord a GW Train Regio o problémech SŽ informovaly na společném jednání začátkem května. Havarijní technický stav trati se podle Správy týká úseků v celkové délce 8,92 kilometru.

S ohledem na dálkovou dopravu budou v Českých Budějovicích zachované přípoje v dopoledních hodinách ve směru na Šumavu a ve večerních hodinách ve směru ze Šumavy. První výletní vlak pojede již okolo půl osmé ráno a nebude mít přípoje od všech vlaků dálkové a regionální dopravy.

Jihočeský kraj celou situaci kritizuje. „Ani velké investice do trati přes Český Krumlov, které Správa železnic v posledních letech udělala, nevyřešily její havarijní stav. Nutnost snížit rychlost přichází zrovna na začátku letní sezony v nejnavštěvovanější oblasti kraje, což bude mít negativní vliv na turistický ruch. Nekvalitní stav dráhy zhorší komfort cestování až třem stům cestujících v každém vlaku,“ reagoval náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák.

Až na začátku zimy by se mělo vše vrátit do normálního stavu. Výhled, že budou v budoucnu vlaky na této trati jezdit výrazně rychleji, každopádně ani tak není moc reálný.

„Tato trasa má takové parametry, že tam nelze výrazně zrychlit. Třeba kvůli velkému množství zastávek. Možná bychom se mohli časem dostat pod dvě hodiny, více ale ne,“ naznačil Jiří Kafka. Vlak tudy nyní může jezdit maximálně 80 kilometrů v hodině.