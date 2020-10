Geometrický guláš i autentický výraz. Grafik hodnotí předvolební billboardy

11:41

Nabízí cestu změny, vědí, jak bezpečně dál, chtějí úspěšné jižní Čechy. Na billboardech lákají politici potenciální voliče, aby právě jim hodili hlas v krajských volbách. MF DNES s českobudějovickým designérem a grafikem Martinem Hrabánkem posuzuje jejich kvalitu a zpracování. Někdy i se špetkou nadsázky.

Grafik Martin Hrabánek hodnotí billboard ČSSD: Pokud nejste model(ka), tak není vždy jednoduché udělat přirozenou fotografii. Tady se to ale povedlo a tato fotka na mě ze všech billboardů kandidátů působí nejpřirozeněji a sbírá tak body za autentičnost. Co ale rozhodně není dobré, je barevný kontrast oranžových textů na bílém pozadí. Přitom stačilo pro zlepšení velmi málo. Nápis má kontrast 2,9 na stupnici od 1 do 21, kdy k dobré čitelnosti stačí alespoň 4,5 bodu. | foto: Petr Lundák, MF DNES