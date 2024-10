Gotická stezka spojí 50 středověkých kostelů na jihu Čech a v Horním Rakousku

Propojení gotických památek značenými cestami pro pěší i cyklisty, stálá výstava gotického umění, navrácení uměleckých děl do původních lokalit nebo obnovení přeshraničních poutních tras. Nově vznikající Gotická stezka do tří let spojí padesát středověkých kostelů v Horním Rakousku a jižních Čechách. Lidé se díky ní podívají i do dosud nepřístupných objektů.

„Zapadá to do konceptu cestovního ruchu v našem regionu. Nechceme, aby tudy lidé jen projížděli, ale aby pro ně byly jižní Čechy cílem. Jednou z možností je zpřístupnění památek, aby měli motivaci jich víc vidět, strávili tu více času a tím podpořili podnikatele,“ řekl dosluhující náměstek hejtmana pro cestovní ruch František Talíř.

Podle jeho zkušeností je volná přístupnost většiny kostelů v Rakousku už zavedeným standardem. Na jihočeské části stezky budou vyznačeny trasy vedoucí k 25 kostelům.

Jihočeské zastávky na stezce: Cetviny: kostel Narození Panny Marie

České Budějovice: bývalý dominikánský klášter a Wortnerův dům (Alšova jihočeská galerie)

Český Krumlov: kostel sv. Víta, klášterní muzeum

Dolní Dvořiště: kostel sv. Jiljí Frymburk: kostel sv. Bartoloměje

Horní Planá: kostel sv. Markéty

Horní Stropnice: kostel sv. Mikuláše

Hořice na Šumavě: kostel sv. Kateřiny

Chvalšiny: kostel sv. Marie Magdalény

Kájov: kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kaplice: kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Floriána

Kuklov: bývalý klášterní kostel sv. Ondřeje

Loučovice: kostel sv. Oldřicha

Nové Hrady: kostel sv. Petra a Pavla

Přední Výtoň: kostel sv. Filipa a Jakuba

Rožmberk nad Vltavou: kostel sv. Mikuláše

Svatý Tomáš: kaple Božího Těla

Svéráz: kostel sv. Petra a Pavla

Vyšší Brod: kostel Nanebevzetí Panny Marie

Trhové Sviny: kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel Nejsvětější Trojice

Zátoň: kostel Umučení sv. Jana Křtitele

Zlatá Koruna: kostel Nanebevzetí Panny Marie

Žumberk: kostel Umučení sv. Jana Křtitele

Zatímco některé jsou už často navštěvované, jiné, nacházející se v odlehlejších oblastech, je třeba nejprve zpřístupnit. Mezi zahrnutými památkami je například kostel Narození Panny Marie v Cetvinách a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kájově na Českokrumlovsku.

„Jsou to zatím schované perly, které tímto projektem můžeme ukázat. Například hodně lipenských turistů opomíná krásný kostel Božího Těla ve Svatém Tomáši u Přední Výtoně, což je škoda,“ zmínil Talíř.

Příprava projektu Gotické stezky začala před třemi lety. Letos začaly konkrétní akce, vše bude hotové do poloviny roku 2027. Celkové náklady činí 1,5 milionu eur, tedy přibližně 38 milionů korun, přičemž 80 procent částky pokryje evropský program spolupráce Iterreg.

Gotickou stezku společně vytváří Jihočeská centrála cestovního ruchu, Alšova jihočeská galerie (AJG), Biskupství českobudějovické a Regionální rozvojová agentura jižních Čech (RERA) ve spolupráci s rakouským partnerem Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt.

„Přiláká nové turisty a ukáže jim i neobjevená místa. Stezka by měla také částečně sloužit k regulaci cestovního ruchu, kdy bychom rádi z exponovaných míst lidi odvedli do jiných, neméně zajímavých lokací,“ sdělila projektová manažerka Pavla Drunecká z Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Vedle sítě značených turistických tras vznikne mobilní aplikace s mapovým portálem, odkazy na lokální gastronomii, ubytováním, prezentací vytipovaných turistických okruhů a s QR kódy pro detailní informace o jednotlivých sakrálních stavbách. Kromě komentovaných prohlídek bude za tři roky možné navštívit každou ze zahrnutých gotických památek také virtuálně. Turisté v kostelech čas od času navštíví i kulturní akce jako koncerty či výstavy.

K digitalizaci využijí i laser

Důležitým aspektem přeshraničního projektu je potom památková digitalizace rakouských i českých staveb s elektronickou databází. „Ta ale bude trvat déle než do roku 2027. K digitalizaci využijeme laser a fotografie. Díky tomu budeme mít přesný obrazový záznam objektu, který můžeme využít k jeho rekonstrukci, kdyby došlo k nějakému poškození, nebo dokonce zničení,“ vysvětlil kurátor sbírek Biskupství českobudějovického Jiří Vácha.

Podle něj pomohou vytvářené digitální záznamy památek nalákat lidi k fyzické návštěvě místa. „Člověk uvidí prostory či předměty na monitoru a zatouží si je prohlédnout i v realitě. Důsledkem digitalizace může být to, že si lidé najdou něco, co by si jinak nehledali. Za tím se pak vydají se do autentického prostoru,“ zamyslel se Vácha.

Zapojená AJG navíc v budějovickém Wortnerově domě vytvoří stálou expozici gotického umění ve spolupráci s rakouským městem Kefermarkt. Projekt počítá také se vznikem kopií vybraných gotických uměleckých děl pro zápůjčky.

„Zatím jsme domluvení na kopiích tří soch a dvou deskových obrazů. Dále to bude na dohodě s jednotlivými farnostmi, pokud se budou chtít zapojit,“ nastínil ředitel galerie Aleš Seifert.

Svou kopii už má Madona ze Svérázu, kterou si farnosti často půjčují. „Nesejde na tom, zda je v kostele originál díla. Hlavní je to, že tam plní svou funkci a návštěvník má duchovní prožitek,“ doplnil Seifert.