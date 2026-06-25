Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Inspekce stíhá policistu, který zkopal mladíka. Ten se před dopadením vzdával

Autor:
  10:10aktualizováno  10:41
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zahájila stíhání policisty kvůli zásahu v Českých Budějovicích. Stíhaný podle inspekce udeřil a kopal muže, který už nebyl nebezpečný.

Jde o dozvuky incidentu ze 17. května, kdy policejní hlídka ve čtvrti Mladé zasahovala proti dvěma mladíkům ve věku 19 a 23 let. Oba se podle policistů chovali hlučně v domě, na což upozornil jeden z jeho obyvatelů.

Na sociální síti se pak objevilo video, na kterém policista dopadne prchajícího muže. Když se k němu přiblížil, mladík se vzdal. Policista ho i tak srazil k zemi pěstí, čímž však zákrok neskončil. Nakopl ho, několikrát udeřil pěstí a pak ho znovu kopal. Teprve pak to vypadalo, že přistoupil k nasazení pout.

„V době, kdy se muž zastavil a s rukama nad hlavou zřetelně dával najevo, že nebude klást žádný odpor, měl policista užít své pravomoci mimo rámec zákonného oprávnění,“ popsal mluvčí GIBS Jakub Augusta.

GIBS tento týden zahájila trestní tohoto policisty. „Je stíhaný pro podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby a přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ upřesni Augusta.

Jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová doplnila, že policista zůstává ve služebním poměru. Do ukončení vyšetřování bude vykonávat administrativní činnosti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Jídlem to nebylo. Zvracení dvacítky studentů na výletě má zřejmě jiný důvod

V Praze se začalo s domácím testováním podezřelých případů. Odebrat vzorky za...

Celkem dvaceti studentům gymnázia se udělalo v noci na čtvrtek zle při školním výletu v Přední Výtoni na Lipensku. Nejdříve to vypadalo, že mohli společně sníst nějaké zkažené jídlo a z toho pak...

Chátrala a zarůstala. Krafferova zahrada v Hradci se změnila v živé centrum

Za projektem stojí Ateliér Za Mák a architekt Matěj Šebek ze studia matěj šebek...

Krafferova zahrada v centru Jindřichova Hradce prošla proměnou z chátrajícího brownfieldu na živý veřejný prostor spojující zahradnictví, architekturu a komunitní život. Za projektem stojí Ateliér Za...

Na okraji Českých Budějovic mají stavět obří halu Amazonu, třetí v republice

Tak by mohl vypadat areál u Boršova nad Vltavou po dokončení.

Stavba půl kilometru dlouhé haly jižně od Českých Budějovic mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Homole má začít ještě letos. Hotovo by bylo v roce 2028. Místní však mají obavy z nárůstu dopravy i...

OBRAZEM: Kola s pivními lahvemi i kaskadéři. Motocykly Indian obsadily Lipno

Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026)

Tisíce majitelů a vyznavačů jednostopé americké legendy mají teď za svůj domov jihočeské Lipno nad Vltavou. U přehrady se koná největší evropský sraz motocyklů značky Indian, kde také slaví 125....

Tragédie ve vodáckém areálu. Při výcviku se utopil hasič

Hasiči, ilustrační snímek

Ve Vodáckém areálu Lídy Polesné v Českých Budějovicích se dnes dopoledne stala tragická událost. Při služebním výcviku se tam utopil hasič. Neštěstí už vyšetřuje také policie.

Inspekce stíhá policistu, který zkopal mladíka. Ten se před dopadením vzdával

ilustrační snímek

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zahájila stíhání policisty kvůli zásahu v Českých Budějovicích. Stíhaný podle inspekce udeřil a kopal muže, který už nebyl nebezpečný.

25. června 2026  10:10

U Blatné se topilo dítě, resuscitace trvala desítky minut. Na místě zasahoval vrtulník

Rybník Medlov nabízí možnost koupání i vodních sportů.

Záchranáři vyjížděli na Strakonicku ve středu odpoledne k dítěti, které se topilo v rybníku. Podle dosavadních zjištění policie nezletilý spadl z paddleboardu. Po resuscitaci jej záchranáři letecky...

24. června 2026  19:35

Árčí a Casper jsou noví parťáci policistů. Vyčmuchají, co způsobilo požár

Řady jihočeské Policie ČR rozšířila dvě několikatýdenní štěňata německého...

Jihočeští policejní psovodi přibrali v těchto dnech dva nové parťáky. Jsou jimi několikatýdenní štěňata německého ovčáka černý Árčí a hnědý Casper. Do ostré služby půjdou až po výcviku za dva roky....

24. června 2026  15:10

Zatím nesplnila, co slíbila. Radní kvůli stavbě domu opět čelila výzvě k rezignaci

Premium
Lucie Kozlová si nechává stavět dům u rybníka Dehtář. (23. února 2026)

Opoziční zastupitel Českých Budějovic Tomáš Chovanec znovu vyzval radní Lucii Kozlovou, aby rezignovala. Odstoupit má kvůli kauze domu u rybníka Dehtář, který si nechala postavit bez platných...

24. června 2026

S netrpělivým miliardářem za zády. Pro Peška bylo Polsko terno

Jakub Pešek v dresu polského klubu Wieczysta Kraków

Ještě na konci listopadu 2024 hrál za Spartu utkání Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. Za dva měsíce odešel do třetiligového polského týmu Wieczysta Kraków. Mnozí si klepali na čelo, ještě když měl...

24. června 2026  13:09

Dálniční peklo: kde letos o prázdninách zaručeně uváznete v koloně?

ilustrační snímek

Sbalené kufry, rodina v autě a vidina zasloužené dovolené. Letní idylku však motoristům i letos na mnoha místech republiky překazí oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony. Stavební sezona je v...

24. června 2026  12:50

Bezpečný a s řadou atrakcí. Rakouský Linec si drží historické centrum bez aut

Mariendom je největším kostelem v celém Rakousku (24. června 2026).

Rakouský Linec je zhruba 50 kilometrů od hranic s Českem. Užijte si v něm plavbu po Dunaji, chůzi po centru nebo výlet historickou lanovkou na vrch Pöstlingberg s bazilikou a krásným výhledem do...

24. června 2026  11:29

Fanoušci si kupují lístky, aniž by znali jedinou kapelu, jásá šéf festivalu

Šéf organizačního týmu hudebního festivalu Mighty Sounds František Švadlena...

Okolo deseti tisíc lidí míří každý rok do Tábora, kde František Švadlena se svým týmem pořádá festival Mighty Sounds. Letošní dvacátý ročník se uskuteční od 26. do 28 června, kdy se letiště Čápův...

24. června 2026  8:57

Pozor labutě! Rodinka v obci zastavuje dopravu. Upozorňuje na ni značka

Labutí rodinka se 7 mláďaty v Litvínovicích u Českých Budějovic. (23.6.2026)

Raritu, jaká se jen tak nevidí, mají v Litvínovicích u Českých Budějovic. Protože se tam v blízkosti silnice pohybuje labutí rodinka se sedmi mláďaty, mají tu opeřenci i svou speciální dopravní...

23. června 2026  16:30

Vesnicí roku je Římov. Komisi nejvíce oslnilo procesí, říká starosta

Římov se stal vesnicí roku Jihočeského kraje pro rok 2026. (15. června 2026)

Římov se stal letošní vesnicí roku Jihočeského kraje. Obec na Českobudějovicku podle hodnocení komise vynikla především mimořádně silným komunitním duchem, péčí o kulturní dědictví a promyšleným...

23. června 2026  13:18

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Nesmysl! Radnice smetla návrh projektantů na novou silnici přes Malši

Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...

Pod peticí proti silnici přes Malši na jižním okraji Českých Budějovic, která se objevila v návrhu nového územního plánu, už je 2 600 podpisů. Radnice ji tam také odmítá. „Není to návrh města, ale...

23. června 2026  9:27

iDNES Lounge: Jádro, úložiště, Čína i euro. Havlíček diskutoval s podnikateli

Setkání iDNES Lounge Premium se konalo v pátek v českobudějovickém Clarion...

Seriál setkání iDNES Lounge Premium tentokrát spojil ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka se zástupci průmyslu a podnikateli na jihu Čech. V českobudějovickém Clarion Congress Hotelu řešili...

22. června 2026  18:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.