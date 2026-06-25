Jde o dozvuky incidentu ze 17. května, kdy policejní hlídka ve čtvrti Mladé zasahovala proti dvěma mladíkům ve věku 19 a 23 let. Oba se podle policistů chovali hlučně v domě, na což upozornil jeden z jeho obyvatelů.
Na sociální síti se pak objevilo video, na kterém policista dopadne prchajícího muže. Když se k němu přiblížil, mladík se vzdal. Policista ho i tak srazil k zemi pěstí, čímž však zákrok neskončil. Nakopl ho, několikrát udeřil pěstí a pak ho znovu kopal. Teprve pak to vypadalo, že přistoupil k nasazení pout.
„V době, kdy se muž zastavil a s rukama nad hlavou zřetelně dával najevo, že nebude klást žádný odpor, měl policista užít své pravomoci mimo rámec zákonného oprávnění,“ popsal mluvčí GIBS Jakub Augusta.
GIBS tento týden zahájila trestní tohoto policisty. „Je stíhaný pro podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby a přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ upřesni Augusta.
Jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová doplnila, že policista zůstává ve služebním poměru. Do ukončení vyšetřování bude vykonávat administrativní činnosti.