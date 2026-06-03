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Policista srazil mladíka pěstí a kopal do něj. Zákrok prověřuje GIBS

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  16:25
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje chování policisty, který v půlce května zasahoval v Českých Budějovicích proti dvěma mladíkům podezřelým z rušení nočního klidu. Na sociální síti se objevilo video, na kterém policista mladého muže srazil k zemi pěstí a několikrát ho nakopl.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

GIBS prověřuje, zda byl zásah přiměřený a policista si nepočínal přehnaně agresivně. „Případem se zabýváme, ale nyní k němu nemůžeme uvádět další podrobnosti,“ řekl mluvčí inspekce Jakub Augusta.

Událost se stala v neděli 17. května po 23. hodině. Hlídka policistů vyrazila do českobudějovické čtvrti Mladé, protože dostala oznámení o rušení nočního klidu.

„Po příjezdu se policisté spojili s oznamovatelem. Ten uvedl, že dva muži, kteří v domě bydlí, se chovali hlučně a pravděpodobně byli pod vlivem alkoholu,“ informovala jihočeská policejní Štěpánka Schwarzová.

Podezřelí mladíci ve věku 19 a 23 let začali z místa utíkat. Oba policisté se za nimi vydali a opakovaně je vyzývali, aby zastavili. Na místo dorazili i další policisté. Honička pokračovala několika ulicemi a nakonec oba prchající policisté dopadli.

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A právě tuto část zaznamenala kamera v místě, kde policista zajistil jednoho z dvojice mužů. Podezřelý zastavil, otočil se a zvedl ruce. Policista k němu doběhl a srazil ho k zemi. Dál do ležícího muže kopal a pak ho několikrát udeřil pěstí. Poté do něj znovu kopal. Až pak ho otočil na břicho a klekl mu na záda. Mladík podle záběrů na zemi nekladl vůbec žádný odpor.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Jedná se o standardní dokazování. Více se k tomu zatím nebudeme vyjadřovat,“ řekl jihočeský státní zástupce Marcel Faktor.

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