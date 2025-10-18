Hned u vstupu rozvrzané dveře, které šly jen s námahou pořádně otevřít, dál zanedbaná chodba, sály, které měly to nejlepší za sebou, a stejně tak restaurace. Přesně takto znali v posledních letech Gerberu její návštěvníci.
Rozlehlý kulturní objekt v centru Českých Budějovic však za rok prodělal pořádnou proměnu. Provozovatelé Jiří Sloup a Radek Vondřejc se rozhodli prostorám vdechnout nový život a investovali miliony korun, aby to uvnitř bylo vidět. Výsledkem je Kulturně-taneční centrum Gerbera.
Minulý týden dvojice ukázala vylepšené sály, chodby i restauraci a představila své plány. Už v listopadu tam bude maturitní ples, pak třeba country ples, ale také koncerty, kdy dorazí Krucipüsk, Visací zámek a po Novém roce Janek Ledecký.
„To je náš cíl, abychom zde pořádali právě tento druh akcí, samozřejmě budou pokračovat i taneční. Udělali jsme takové úpravy, aby to zde bylo atraktivní i pro pořádání firemních akcí a večírků. Nebo pro prezentace produktů či kongresy,“ vyjmenovali provozovatelé.
Jeden z jednatelů Radek Vondřejc je s Gerberou spjatý už 17 let, kdy tam s manželkou začal vyučovat při tanečních kurzech. „A s předchozím provozovatelem jsem byl domluvený, že kdyby někdy končil, budu mít o provoz zájem,“ popsal, jak se k tomu dostal.
Komplex slouží od roku 1978 a lze ho rozdělit na dvě části, kulturní a úřednickou. Původně tam bylo sídlo krajského vedení KSČ, dnes objekt spadá pod stát, přesněji Generální finanční ředitelství. Noví provozovatelé pod sebou mají tu kulturní a společenskou část.
V restauraci je nový strop, osvětlení, výčep, oddělený salonek pro pořádání menších akcí. Velký sál má k dispozici nové nasvícení a další technologie, při plesech či firemních událostech je možné využít fotokoutek, kde je i moderní technologie pro úpravu prostředí, oblečení i tváře.
V prvním podlaží dokončují bar a je tam další multimediální prostor, kde si lze na památku vytvořit video. Za návrhem úprav stojí ateliér českobudějovického architekta Jana Kleina. Za zmínku stojí i plastiky v prvním podlaží připomínající okresní města, které se podařilo nasvítit a jsou tak výrazným prvkem prostoru.
„Prostory jsme převzali 1. července loňského roku. Všechno jsme dělali za provozu a za pochodu. Bylo zajímavé sledovat reakce hostů, kteří to prožívali s námi,“ řekl Jiří Sloup.
Zmínil, že pro fanoušky hokeje, kteří Gerberu navštěvují před i po zápasech Motoru, se vrátí zpět část dresů, na které tam byli zvyklí. „Vytvoříme tady takovou síň slávy s vitrínami s dresy,“ upřesnil.
Cílem provozovatelů je, aby hosté a Budějovičtí přestali o Gerbeře smýšlet jako o béčkovém prostoru. „Těší nás, že třeba, co se týká firemních akcí a vánočních večírků, máme do konce roku prakticky plno. Maturitní plesy studenti plánují roky dopředu, tam se bavíme o dalších letech,“ doplnili provozovatelé. Prostory využije pro jeden z projektů i Jihočeské divadlo.
Gerberu mají Radek Vondřejc a Jiří Sloup prozatím pronajatou na osm let. Po vylepšené Gerbeře bude brzy následovat také dokončení rekonstrukce Kulturního domu Slavie, který je jen o pár stovek metrů dál. Tam ovšem město za dostavbu a modernizaci platí stovky milionů korun a projekt se hodně zpozdil a provázejí ho potíže.
Dokončení stavby je naplánované na 29. prosince. „Jsme si jistí, že na konci prosince Slavii otevřeme,“ zmínil nedávno náměstek primátorky Petr Maroš. Provoz tam má pak naplno začít na jaře 2026.
O dalších asi sto metrů dál pak funguje Metropol, který je nyní asi nejžádanějším prostorem pro maturitní plesy v Budějovicích, a pak je ještě velký kulturní dům na sídlišti Vltava. Město se ho jako majitel v minulosti pokoušelo prodat, ale nakonec ho dál spravuje.