Gerbera začíná éru koncertů, plesů a tance. Noví provozovatelé ji rok opravovali

Lukáš Marek
  9:58
Kulturní dům v centru Českých Budějovic je na prahu nové éry, provozovatelé do modernizace sálů i restaurace investovali miliony korun. Prostory mají pronajaté na osm let. Kromě koncertů je chtějí nabízet i pro pořádání firemních akcí, večírků, pro prezentace produktů či kongresy.

Hned u vstupu rozvrzané dveře, které šly jen s námahou pořádně otevřít, dál zanedbaná chodba, sály, které měly to nejlepší za sebou, a stejně tak restaurace. Přesně takto znali v posledních letech Gerberu její návštěvníci.

Rozlehlý kulturní objekt v centru Českých Budějovic však za rok prodělal pořádnou proměnu. Provozovatelé Jiří Sloup a Radek Vondřejc se rozhodli prostorám vdechnout nový život a investovali miliony korun, aby to uvnitř bylo vidět. Výsledkem je Kulturně-taneční centrum Gerbera.

Minulý týden dvojice ukázala vylepšené sály, chodby i restauraci a představila své plány. Už v listopadu tam bude maturitní ples, pak třeba country ples, ale také koncerty, kdy dorazí Krucipüsk, Visací zámek a po Novém roce Janek Ledecký.

Noví nájemci uspořádali prezentační odpoledne, aby představili opravené prostory v Gerbeře.
Noví nájemci uspořádali prezentační odpoledne, aby představili opravené prostory v Gerbeře.
V Gerbeře mohou být koncerty, plesy, firemní nebo prezentační akce.
Noví nájemci uspořádali prezentační odpoledne, aby představili opravené prostory v Gerbeře.
9 fotografií

„To je náš cíl, abychom zde pořádali právě tento druh akcí, samozřejmě budou pokračovat i taneční. Udělali jsme takové úpravy, aby to zde bylo atraktivní i pro pořádání firemních akcí a večírků. Nebo pro prezentace produktů či kongresy,“ vyjmenovali provozovatelé.

Jeden z jednatelů Radek Vondřejc je s Gerberou spjatý už 17 let, kdy tam s manželkou začal vyučovat při tanečních kurzech. „A s předchozím provozovatelem jsem byl domluvený, že kdyby někdy končil, budu mít o provoz zájem,“ popsal, jak se k tomu dostal.

Komplex slouží od roku 1978 a lze ho rozdělit na dvě části, kulturní a úřednickou. Původně tam bylo sídlo krajského vedení KSČ, dnes objekt spadá pod stát, přesněji Generální finanční ředitelství. Noví provozovatelé pod sebou mají tu kulturní a společenskou část.

V KD Slavie chceme větší hospodu, řekla radnice. Vítězný návrh hodila pod stůl

V restauraci je nový strop, osvětlení, výčep, oddělený salonek pro pořádání menších akcí. Velký sál má k dispozici nové nasvícení a další technologie, při plesech či firemních událostech je možné využít fotokoutek, kde je i moderní technologie pro úpravu prostředí, oblečení i tváře.

V prvním podlaží dokončují bar a je tam další multimediální prostor, kde si lze na památku vytvořit video. Za návrhem úprav stojí ateliér českobudějovického architekta Jana Kleina. Za zmínku stojí i plastiky v prvním podlaží připomínající okresní města, které se podařilo nasvítit a jsou tak výrazným prvkem prostoru.

„Prostory jsme převzali 1. července loňského roku. Všechno jsme dělali za provozu a za pochodu. Bylo zajímavé sledovat reakce hostů, kteří to prožívali s námi,“ řekl Jiří Sloup.

Prašné cesty nahradila dlažba a spousta květin, náměstí na Vltavě opět slouží

Zmínil, že pro fanoušky hokeje, kteří Gerberu navštěvují před i po zápasech Motoru, se vrátí zpět část dresů, na které tam byli zvyklí. „Vytvoříme tady takovou síň slávy s vitrínami s dresy,“ upřesnil.

Cílem provozovatelů je, aby hosté a Budějovičtí přestali o Gerbeře smýšlet jako o béčkovém prostoru. „Těší nás, že třeba, co se týká firemních akcí a vánočních večírků, máme do konce roku prakticky plno. Maturitní plesy studenti plánují roky dopředu, tam se bavíme o dalších letech,“ doplnili provozovatelé. Prostory využije pro jeden z projektů i Jihočeské divadlo.

Gerberu mají Radek Vondřejc a Jiří Sloup prozatím pronajatou na osm let. Po vylepšené Gerbeře bude brzy následovat také dokončení rekonstrukce Kulturního domu Slavie, který je jen o pár stovek metrů dál. Tam ovšem město za dostavbu a modernizaci platí stovky milionů korun a projekt se hodně zpozdil a provázejí ho potíže.

Dokončení stavby je naplánované na 29. prosince. „Jsme si jistí, že na konci prosince Slavii otevřeme,“ zmínil nedávno náměstek primátorky Petr Maroš. Provoz tam má pak naplno začít na jaře 2026.

O dalších asi sto metrů dál pak funguje Metropol, který je nyní asi nejžádanějším prostorem pro maturitní plesy v Budějovicích, a pak je ještě velký kulturní dům na sídlišti Vltava. Město se ho jako majitel v minulosti pokoušelo prodat, ale nakonec ho dál spravuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

OBRAZEM: Začal výlov Rožmberka. Vydá 100 tun ryb, za podívanou míří davy lidí

Třeboňští rybáři začali v pátek ráno lovit Rožmberk, největší český rybník. Očekávají, že vydá zhruba sto tun ryb, převážně kaprů. Na výlov, který potrvá do neděle, se přijedou podívat desítky tisíc...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Pátrání na Budějovicku má smutný konec. Pohřešovaného mladíka našli mrtvého

Osmnáctiletého mladíka, po němž policisté a hasiči pátrali u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku, našli mrtvého. Už při vyhlášení pátrání panovaly obavy, že by si mohl vzít život.

Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese...

Gerbera začíná éru koncertů, plesů a tance. Noví provozovatelé ji rok opravovali

Kulturní dům v centru Českých Budějovic je na prahu nové éry, provozovatelé do modernizace sálů i restaurace investovali miliony korun. Prostory mají pronajaté na osm let. Kromě koncertů je chtějí...

18. října 2025  9:58

Nevešli se do auta, tak si střihli, kdo pojede v kufru. Partu vyhmátli strážníci

Do auta pro šest se sedmičlenná partička vracející se z večírku nevešla, tak si dva střihli, kdo si vleze do kufru. Dění na ulici však sledoval operátor českobudějovického kamerového systému a...

17. října 2025  13:58

OBRAZEM: Začal výlov Rožmberka. Vydá 100 tun ryb, za podívanou míří davy lidí

Třeboňští rybáři začali v pátek ráno lovit Rožmberk, největší český rybník. Očekávají, že vydá zhruba sto tun ryb, převážně kaprů. Na výlov, který potrvá do neděle, se přijedou podívat desítky tisíc...

17. října 2025  12:05

Moderní MHD, aby Písečtí nechali auta doma. Hledá se provozovatel na deset let

Vedení Písku chce zmodernizovat městskou hromadnou dopravu. Rada města proto nastavila nové podmínky pro nového provozovatele. Ten dostane smlouvu na roky 2027 až 2037. Nyní vypsala výběrové řízení....

17. října 2025  8:56

U Týna nad Vltavou spatřil myslivec velkou šelmu, může to být puma

V okolí Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se pohybuje větší kočkovitá šelma. Mohlo by se jednat o pumu. Policisté a myslivci učiní opatření ke zmapování možného pohybu zvířete, které spatřil...

16. října 2025  15:33

Zimní stadion v Táboře bude připravený i pro parahokej, jako první na jihu Čech

Sklopné lavice a speciální úprava mantinelů, díky níž mohou parahokejisté vjíždět ze střídaček přímo na led. Tuto unikátní infrastrukturu má jen několik stadionů v republice, na jihu Čech zatím není...

16. října 2025  13:53

Opravená železniční stanice je kvůli vandalům uzavřená, cestující mrznou venku

Správa železnic zrekonstruovala za čtyři miliony korun vlakovou zastávku ve Vlkově na Táborsku. Lidé se v ní zatím neschovají, protože zůstává zamčená, aby ji uvnitř neponičili vandalové. Otevřou ji...

16. října 2025  9:17

Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku

Premium

Do čtvrtfinále mistrovství světa se procpali tak tak ze čtvrtého místa ve skupině. Proti nim stáli hokejisté Kanady, tým napěchovaný slovutnými jmény z NHL. MacKinnon, Crosby či Binnington... Květen...

16. října 2025

Bruslení zdarma kolem Samsona i nejpestřejší nabídka punčů, to jsou vánoční trhy v Budějovicích

Začínají už 18. listopadu a potrvají do 6. ledna. To je termín letošního Českobudějovického adventu. Na vánočních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích nebude chybět...

15. října 2025  17:34

Podvodníci slibovali byty v Praze a byznys se zlatem. Z lidí vylákali 14 milionů

Čtveřici výřečných podvodníků z Českobudějovicka obvinili kriminalisté ze zvlášť závažných podvodů spáchaných formou spolupachatelství. Od několika poškozených vylákali pod různými záminkami peníze a...

15. října 2025  15:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pátrání na Budějovicku má smutný konec. Pohřešovaného mladíka našli mrtvého

Osmnáctiletého mladíka, po němž policisté a hasiči pátrali u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku, našli mrtvého. Už při vyhlášení pátrání panovaly obavy, že by si mohl vzít život.

15. října 2025  13:56,  aktualizováno  15:04

Gorillaz a Limp Bizkit. Soupis kapel na Rock for People rozšířila další velká jména

Rock for People oznamuje další dva headlinery a balíček kapel, které vystoupí od 10. do 14. června 2026 na 31. ročníku festivalu v hradeckém Parku 360. Po devíti letech se mohou čeští fanoušci těšit...

15. října 2025  12:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.