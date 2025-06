Zadlužená jindřichohradecká úzkokolejka zamíří k novému majiteli, čeká se na soud

Gepard Express nabídl ve čtvrtek nejvyšší nabídku ve třetím kole výběrového řízení, v němž usilovali o úzkokolejku dva zájemci. Věřitelský výbor prodej schválil v pátek, vyplývá z insolvenčního rejstříku.

Českobudějovický soud vyhlásil konkurz na zadlužené Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) na konci března. Podnik je v úpadku od podzimu 2022 a dluží skoro 350 milionů Kč. Gepard Express už v minulosti projevil zájem dopravu na železniční úzkokolejce provozovat.

Dráha byla uvedena do provozu v roce 1906. Vlaky na ní jezdily až do roku 2022, poslední vyjely na trať 2. října. Po téměř dvouleté pauze se vlaky rozjely vloni v létě a vozily turisty od srpna do konce září, ale jen v úseku z Nové Bystřice do zastávky Hůrky, což je necelých šest kilometrů.

Přitom úzkorozchodná dráha o rozchodu 760 mm má dvě větve – jedna vedla z Jindřichova Hradce přes Novou Včelnici, Kamenici nad Lipou a Černovice do Obrataně na Vysočině. Druhá vozila cestující a turisty z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.