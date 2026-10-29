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Zapadl jsem po pás do bahna, v převráceném autě bylo dítě, vzpomíná oceněný řidič

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  15:53

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Jindřich Grill (vpravo) a Pavel Brožovský se stali celkově 246. a 247. držiteli titulu Gentleman silnic. | foto: Policie ČR

Když auto jedoucí před ním zmizelo ze silnice, neváhal a vyrazil na pomoc. K Jindřichu Grillovi se brzy přidal Pavel Brožovský a společně pomohli zachránit tříčlennou rodinu z vozu, který v květnu havaroval na Prachaticku a skončil částečně potopený v potoce plném bahna. Nyní za to převzali titul Gentleman silnic.

Nehoda se stala 7. května před 11. hodinou dopoledne u obce Petrův Dvůr, která je součástí Netolic. Jindřich Grill se vracel ze schůzky a jel několik desítek metrů za Škodou Fabia.

„Před zatáčkou auto najednou pokračovalo rovně. Narazilo do stromu, o který se přetočilo, a následně spadlo střechou do vody. Okamžitě jsem zastavil a běžel k němu,“ popisuje první dramatické sekundy.

Auto skončilo v potoce otočené na střechu. Byli v něm rodiče s malým dítětem. (květen 2026)
Jindřich Grill (vpravo) a Pavel Brožovský se stali celkově 246. a 247. držiteli titulu Gentleman silnic.
Auto skončilo v potoce otočené na střechu. Byli v něm rodiče s malým dítětem. Ze silnice nebylo vidět. (květen 2026)
Na slavnostním předávání ocenění titulu Gentleman silnic debatují zleva Pavel Brožovský, Jindřich Grill, ředitel projektu Gentleman silnic Jan Marek, mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura a prachatický ředitel policie Pavel Bártík.
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Teprve když sešel ze silnice, zjistil, jak komplikovaná situace ve skutečnosti je. Vůz skončil s kabinou úplně ponořenou v kalné vodě. „Když jsem tam skočil, zapadl jsem po pás do bahna. Dostat se k autu trvalo poměrně dlouho,“ vzpomíná Grill. Z převráceného vozu mezitím slyšel křičet ženu, že je uvnitř dítě.

Ve stejné chvíli projížděl kolem na motorce Pavel Brožovský. Samotného havarovaného vozu by si zřejmě nevšiml, protože skončilo hluboko pod úrovní vozovky. Upozornilo ho až odstavené auto. „Kdyby tam vůz pana Grilla nestál, člověk by projel kolem a vůbec by nevěděl, že se něco stalo,“ popisuje.

Gentleman silnic vytáhl řidiče z hořícího vozu. Kolem šlehaly plameny, vzpomíná

Jindřich Grill se nejprve pokoušel otevřít dveře a následně kufr, obojí však bylo kvůli poloze vozidla a vodě obtížné. Nakonec pomohl ven ženě, která ho upozornila, že uvnitř zůstal její malý syn. „Začal jsem ve vodě a bahně prohledávat auto. Našel jsem autosedačku, ale dítě v ní nebylo. V tu chvíli jsem opravdu znejistěl,“ vzpomíná. Po chvíli se však ozval řidič. Chlapce měl u sebe a držel mu hlavu nad vodou.

Oba zachránci následně společně pomohli dítě i jeho otce dostat z převráceného automobilu a celou rodinu doprovodili na suchou zem. Následně s nimi zůstali až do příjezdu složek integrovaného záchranného systému.

Hořícího auta se nezalekli. Zachránci z něj vytáhli zraněného muže

„Voda byla poměrně hluboká, u auta jsme ji měli skoro po prsa. Když pak chlapeček začal plakat, bylo jasné, že reaguje. V tu chvíli nám všem spadl kámen ze srdce,“ popisuje Brožovský. Všichni tři cestující utrpěli zranění a záchranná služba je následně převezla do nemocnice.

„Rodina měla štěstí v neštěstí. Nehoda se stala na místě, kde byl vůz ze silnice téměř neviditelný. A měla dobrý konec právě díky rychlé reakci a ochotě obou pánů. Nasazení, které prokázali, je inspirací pro nás všechny,“ uvedl ředitel projektu Gentleman silnic Jan Marek, když oběma zachráncům předával ocenění.

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