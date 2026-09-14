V sobotu před půl jedenáctou v noci řídil strojvůdce motorovou vlakovou soupravu na trati ve směru z Tábora na Písek. V železniční stanici Vlastec pravděpodobně přehlédl návěstní světelný zákaz, aby mohl pokračovat v jízdě a rozjel se směrem na Písek.
Po zhruba dvou stech metrech jízdy zafungoval bezpečnostní systém, takzvaný generální stop, který zastavil obousměrný provoz na této trati, takže i jízdu druhého vlaku. V zastavené soupravě cestovalo 13 a v druhé 10 lidí. Dělil je od sebe necelý kilometr.
„Tento systém zabránil případnému čelnímu střetu osobou vlaků, nedošlo ke zranění nejméně 23 cestujících a uchráněné hodnoty byly stanoveny na nejméně 20 milionů,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
|
Dva vlaky jely proti sobě, generální stop je zastavil pár set metrů od sebe
Kriminalisté na místě zajistili veškeré dostupné stopy, provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem a provedli prvotní výslechy.
„Na základě zjištěných informací zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení,“ uzavřel Bajcura.