Z nepojízdného vraku vozu Jaguar za několik měsíců postaví nablýskaný klenot, za kterým se každý otočí. Na renovace historických a klasických aut se už dvě desítky let specializují v jednom ze stavení v Radčicích, vesničce u Vodňan na Strakonicku.
Nenápadný statek ukrývá dílny, lakovnu či nový showroom s naleštěnými vozy. To všechno je Fošum cars. Firma, kterou vede dvaapadesátiletý František Fošum. Specializuje se na značky Jaguar, Mercedes-Benz či Porsche.
„Není nic hezčího než zákazníkovi předat třeba E-Type, se kterým odjede jako se zcela novým autem,“ ujistí nás majitel renovátorské firmy u legendárního bleděmodrého anglického sportovního vozu ze 60. a začátku 70. let.
Před lety jsme dělali pánovi i rodinné dědictví – Škodu Popular z roku 1939. To auto si jeho maminka koupila jako nové v březnu toho roku.