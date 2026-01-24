Vrak Jaguara posuneme do stavu zcela nového vozu, potrvá to rok, říká renovátor

František Fošum vlastní firmu na renovaci klasických a historických aut značek Jaguar a Mercedes.

  16:00
František Fošum vlastní firmu na renovaci klasických a historických aut značek Jaguar a Mercedes. Zálibu v autech a později v podnikání zdědil po otci. „Věnoval se Mercedesům, což bylo hodně netypické. Tehdy tu všichni měli jen škodovky a žigulíky,“ vypráví podnikatel z Radčic na Strakonicku.

Z nepojízdného vraku vozu Jaguar za několik měsíců postaví nablýskaný klenot, za kterým se každý otočí. Na renovace historických a klasických aut se už dvě desítky let specializují v jednom ze stavení v Radčicích, vesničce u Vodňan na Strakonicku.

Nenápadný statek ukrývá dílny, lakovnu či nový showroom s naleštěnými vozy. To všechno je Fošum cars. Firma, kterou vede dvaapadesátiletý František Fošum. Specializuje se na značky Jaguar, Mercedes-Benz či Porsche.

„Není nic hezčího než zákazníkovi předat třeba E-Type, se kterým odjede jako se zcela novým autem,“ ujistí nás majitel renovátorské firmy u legendárního bleděmodrého anglického sportovního vozu ze 60. a začátku 70. let.

Před lety jsme dělali pánovi i rodinné dědictví – Škodu Popular z roku 1939. To auto si jeho maminka koupila jako nové v březnu toho roku.

