Navzdory instinktu. Láska samotářských rysů odporuje poučkám z učebnice

Autor:
  17:26
V lesích na Prachaticku se odehrává rysí romance, která vůbec neodpovídá poučkám z odborné literatury. Mladá rysí kočka se tam pohybuje se starším samcem mimo období říje. Přitom rys ostrovid je považovaný za přísně samotářský druh.

Pár plachých šelem pozorují členové neziskové organizace Alka Wildlife na fotopasti už od podzimu.

Mladá rysí kočka (první na videu, menší rys) se pohybuje se starším samcem (druhý na videu, větší rys) mimo období říje. Společně si značkují teritorium, společně pózují před fotopastí a podle všeho spolu tráví docela dost času. A to už od podzimu.

Rysí rodince na Krumlovsku se daří, matka učí koťata ničit fotopasti

„Všimněte si, že na druhém videu kocour značkuje a pak se otáčí za sebe dozadu za samicí stojící mimo záběr a něco na ni mručí. Ona pak honem přicupitá a očůrá stejné místo jako on. Opravdu to vypadá, jako že tam jsou spolu a on na ni volá: Tak kde jsi? Už jdeš?“ píše se na facebookovém profilu Alka Wildlife.

Toto soužití je opravdu překvapivé, protože rys ostrovid je považovaný za přísně samotářský druh – samci a samice by měli žít odděleně a setkávat se pouze za účelem páření v období říje, které na Šumavě obvykle probíhá až v březnu.

„Jak je vidět, i takhle může vypadat rysí láska. A my máme pocit, že učebnice přírodopisu čeká malá aktualizace,“ končí příspěvek na Facebooku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Letošní zbraňová amnestie přinesla policistům z Českých Budějovic mimořádný...

Raritní kousek z druhé světové války odevzdal nálezce na policii v Českých Budějovicích při letošní zbraňové amnestii. Hodnota karabiny Volkssturmu (lidové domobrany) VG‑45, které v Česku...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Za hodinu projelo u výstaviště na žlutou či červenou sto řidičů, brzy to bude za pokutu

Křižovatka u výstaviště v Budějovicích (23. ledna 2026).

Budějovická radnice letos spustí kamerový systém, který umožní trestat řidiče za přestupky na frekventované křižovatce Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce. Díky dálnici je tam provoz plynulejší, ale...

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

Na jihu Čech se bouralo kvůli ledovce, nehoda zavřela i dálnici D3 u Tábora

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Nebezpečná ledovka dělala v pondělí ráno problémy na jihočeských silnicích. Komunikace namrzaly zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silničáři nabádali řidiče k opatrnosti....

Navzdory instinktu. Láska samotářských rysů odporuje poučkám z učebnice

Na fotopasti je vidět netradiční soužití mladé rysí kočky a staršího samce.

V lesích na Prachaticku se odehrává rysí romance, která vůbec neodpovídá poučkám z odborné literatury. Mladá rysí kočka se tam pohybuje se starším samcem mimo období říje. Přitom rys ostrovid je...

29. ledna 2026  17:26

Na jihu Čech se plánuje evropský sraz karavanů, jisté je setkání tisíců motorkářů

Indian Riders Fest 2025 v Lipně nad Vltavou

Mezi lidmi stoupá zájem o autobusovou turistiku. Jihočeská centrála cestovního ruchu chystá pro cestovní kanceláře nabídky na míru na tři až pět dnů. Rok 2026 přinese i přesun akce Hrady CZ od...

29. ledna 2026  13:39

Z místa vyjel až napodruhé, tak vzteklý řidič autu před sebou naschvál rozbil zrcátko

Řidič vyjel z podélného stání až napodruhé, pak poničil zrcátko u auta, které...

Vyjetí z podélného stání až napodruhé podle policistů zřejmě rozlítilo řidiče osobního vozu v Táboře natolik, že autu stojícímu před ním záměrně poškodil zrcátko. Vzhledem k tomu, že se jednalo o...

29. ledna 2026  10:13

Nová D4 vydělala za minulý rok 15 milionů na pokutách

Města na nové dálnici D4 začaly vybírat pokuty. Přitom je to z jednoho radaru,...

Na nové dálnici D4 mezi Pískem a Příbramí řešilo město Písek v roce 2025 přes 20 tisíc přestupků, šlo hlavně o překročení povolené rychlosti. Na úseku, který stavbaři dokončili v prosinci 2024, loni...

28. ledna 2026  19:22

Budějovické městské byty? Je to drahé, hledáme investora, říká radnice

Pozemky, kde dříve stávala kasárna, v českobudějovických Čtyřech Dvorech by...

České Budějovice už roky plánují výstavbu přes tří stovek městských bytů. Ty mají stát v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech. Ale nyní radnice hledá zase jinou formu financování. Akce za...

28. ledna 2026  15:27

Novotný sestoupí na budějovickou střídačku. Chci pomáhat s drobnostmi, říká

Jiří Novotný jako jeden z českobudějovických trenérů na tréninku.

Trenéry hokejistů Českých Budějovic doplní na střídačce sportovní manažer Jiří Novotný. Motor pod vedením hlavního kouče Ladislava Čiháka a asistenta Jiřího Hanzlíka prohrál poslední čtyři zápasy a v...

28. ledna 2026  12:01

Železniční koridor u Budějovic stopli, v novém rozpočtu SFDI na stavbu nezbylo

Trať nově povede mezi Hrdějovicemi a Borkem.

Železniční trať mezi Ševětínem a Nemanicemi na Českobudějovicku se letos stavět nezačne. Na úsek se dvěma dlouhými tunely totiž nezbyly v nově schváleném rozpočtu Státního fondu dopravní...

28. ledna 2026  11:28

Zavážení odkališť na Českobudějovicku končí, lidem se uleví od prachu a dopravy

Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových...

Největší dírou na odpady v Evropě nazývají někteří lidé rozlehlý areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník na Českobudějovicku. Ve druhé polovině 20. století sloužil jako úpravna uranových rud, pak...

28. ledna 2026  9:04

Překročil rychlost v obci, pak chtěl hlídce ujet. Policisté ho vytlačili ze silnice

Policisté vytlačili ze silnice vůz, který pronásledovali. (27. ledna 2026)

Několik přestupků v rychlém sledu napáchal dvaapadesátiletý muž na Jindřichohradecku. Vše začalo tím, že překročil povolenou rychlost v obci. Když ho policisté zastavili, odmítl test na alkohol a...

27. ledna 2026  16:45

Lidé hlásí potíže s virtuálními jízdenkami MHD. Podejte reklamaci, radí podnik

Novinka v českobudějovické MHD. Přepraví až 115 cestujících, nabízí plně...

Někteří cestující v českobudějovické MHD čas od času upozorňují, že špatně funguje nákup virtuálních jízdenek přímo v autobusech a trolejbusech. V porovnání s tím, kolik lidí platí jízdenku kartou ve...

27. ledna 2026  13:24

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

27. ledna 2026  9:44

Každý nemůže být takový kaskadér jako já. Cibulka o své odvážné hře, NHL i zranění

Obránce Tomáš Cibulka z Motoru České Budějovice.

Jeho styl není nic pro kardiaky. Tu drzá klička, elegantní stahovačka nebo riskantní přihrávka, a to klidně i v pozici, kdy už je za ním jen brankář. Budějovický obránce Tomáš Cibulka se toho však...

27. ledna 2026  8:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.