Tréninkový plácek proměnili na nové hřiště, v Budějovicích přibyla další „umělka“

Poslední měsíce se v areálu hodějovického klubu hodně pracovalo. Hlavní fotbalové hřiště měnilo své rozměry a posouvalo se blíž směrem k dálnici. To vše proto, aby mohla vedle vzniknout plocha o rozměrech 43×50 metrů s umělým trávníkem třetí generace, oplocení, ochranné sítě, ale také venkovní osvětlení, vsakovací systém, chodníky a další prvky.
„Hřiště se podařilo dokončit do zimy, tak bude kde trénovat, což je výborná zpráva pro fotbalisty i trenéry. Doufám, že si tady zahrají fotbálek nejen Hodějovičtí, ale i hráči z dalších místních sportovních klubů,“ sdělil náměstek primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
Proměnu areálu si pochvaluje i Richard Šírek, předseda FC Nové Hodějovice. „Jsem šťastný za klub, za naše trenéry, děti, prostě za všechny, kteří tady hrají fotbal. Odlehčíme hlavnímu travnatému hřišti v obdobích, kdy prší a terén není příliš kvalitní. Budou se tady hrát všechny zápasy jak mladší a starší přípravky, tak i mladších žáků, což je úplně super. Trénovat tady mohou i dorostenci a muži. Je tu i osvětlení, prostě pecka,“ řekl.
|
Jen dvě šatny pro 200 dětí. Proti vylepšení fotbalového areálu bojují sousedi
Za celou akci město zaplatí 10,2 milionu korun bez daně. Zároveň to v dohledné době nemusí být jediné nové fotbalové hřiště v Českých Budějovicích. V plánu je vybudování dalších dvou v tréninkovém centru na Složišti.
„A máme vytipované ještě další místo, kde by mohlo být hřiště s umělým povrchem. Ale zatím je předčasné o něm více mluvit,“ doplnil Maroš s tím, že není jisté, zda Naše Česko zůstane ve vedení města a nejdříve se musí uzavřít nějaká koaliční spolupráce.