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Tréninkový plácek proměnili na nové hřiště, v Budějovicích přibyla další „umělka“

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  16:24
Nové fotbalové hřiště v Nových Hodějovicích má umělou trávu třetí generace.

Nové fotbalové hřiště v Nových Hodějovicích má umělou trávu třetí generace. | foto: Město České Budějovice

Nové fotbalové hřiště v Nových Hodějovicích má umělou trávu třetí generace. Na...
Nové fotbalové hřiště v Nových Hodějovicích má umělou trávu třetí generace.
Nové fotbalové hřiště v Nových Hodějovicích má umělou trávu třetí generace.
Nové fotbalové hřiště v Nových Hodějovicích má umělou trávu třetí generace.
5 fotografií
Muži jsou druzí v deváté lize a fotbalu se v Nových Hodějovicích celkově daří, což je vidět především na mládežnických týmech a velkém zájmu dětí. Všichni se teď dočkali nového hřiště s umělým povrchem. Využívat ho navíc budou nejen hráči družstev z této čtvrti v Českých Budějovicích, ale i další týmy.

Poslední měsíce se v areálu hodějovického klubu hodně pracovalo. Hlavní fotbalové hřiště měnilo své rozměry a posouvalo se blíž směrem k dálnici. To vše proto, aby mohla vedle vzniknout plocha o rozměrech 43×50 metrů s umělým trávníkem třetí generace, oplocení, ochranné sítě, ale také venkovní osvětlení, vsakovací systém, chodníky a další prvky.

Nové fotbalové hřiště v Nových Hodějovicích má umělou trávu třetí generace. Na snímku je vlevo náměstek primátorky Petr Maroš a vedle něj Richard Šírek, předseda FC Nové Hodějovice. (říjen 2026)

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„Hřiště se podařilo dokončit do zimy, tak bude kde trénovat, což je výborná zpráva pro fotbalisty i trenéry. Doufám, že si tady zahrají fotbálek nejen Hodějovičtí, ale i hráči z dalších místních sportovních klubů,“ sdělil náměstek primátorky Petr Maroš (Naše Česko).

Proměnu areálu si pochvaluje i Richard Šírek, předseda FC Nové Hodějovice. „Jsem šťastný za klub, za naše trenéry, děti, prostě za všechny, kteří tady hrají fotbal. Odlehčíme hlavnímu travnatému hřišti v obdobích, kdy prší a terén není příliš kvalitní. Budou se tady hrát všechny zápasy jak mladší a starší přípravky, tak i mladších žáků, což je úplně super. Trénovat tady mohou i dorostenci a muži. Je tu i osvětlení, prostě pecka,“ řekl.

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Za celou akci město zaplatí 10,2 milionu korun bez daně. Zároveň to v dohledné době nemusí být jediné nové fotbalové hřiště v Českých Budějovicích. V plánu je vybudování dalších dvou v tréninkovém centru na Složišti.

„A máme vytipované ještě další místo, kde by mohlo být hřiště s umělým povrchem. Ale zatím je předčasné o něm více mluvit,“ doplnil Maroš s tím, že není jisté, zda Naše Česko zůstane ve vedení města a nejdříve se musí uzavřít nějaká koaliční spolupráce.

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