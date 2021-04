O pozici předsedy budějovického okresního svazu usilují Malý a Šolc

Snaha očistit sport od praktik zatčeného Romana Berbra a jeho mužů je patrná.

V řadě okresů po celé republice už odvoleno mají, v jižních Čechách to bude až na samotný závěr doporučeného termínu, ve Strakonicích dokonce až po něm.

O vedení budějovického okresu se hlásí dva kandidáti – Jiří Malý a Libor Šolc. Jeden z nich nahradí stávajícího předsedu Jiřího Kureše. Šolc působí 12 let jako místopředseda svazu, Malý je novou tváří.

Oba některé věci spojují. Jsou to zejména přání změny a důvěra části klubů. Pro pětačtyřicetiletého Šolce hrají funkcionářské zkušenosti, kromě pozice na svazu už 20 let dělá předsedu Roudného.

O osm měsíců mladší Malý zase sází na nový impulz a klubovou neutralitu, pomáhá jen s výchovou dětí v Mokrém.

Každý z nich na důležitý faktor pohlíží jinak. „Moje výhoda je, že jsem nestranný a nemám na nikoho vazby. Ke všem klubům budu přistupovat stejně,“ slibuje Malý.

Šolc vztah k Roudnému naopak bere jako své plus. „Většina lidí mě zná, mám zkušenosti z okresu, kraje i výš. Jako funkcionář působím už přes 20 let a komukoliv se mohu s klidem podívat do očí,“ uvádí.

Klíčové slovo bude mít 52 klubů v okrese. Jejich zástupci v sobotní tajné volbě v hotelu Clarion určí, kdo bude šéfovat okresnímu fotbalu v dalších čtyřech letech.

Vítěz bude potřebovat nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných. A bude to asi vyrovnaný souboj.

Volby do okresních fotbalových svazů na jihu Čech Termíny: Český Krumlov (9. 4.), České Budějovice (10. 4.), Jindřichův Hradec, Písek (oba 14. 4.), Tábor, Prachatice (oba 15. 4.), Strakonice (21. 4.) OFS České Budějovice – kandidáti na předsedu VV: Libor Šolc, Jiří Malý. Kandidáti na členy VV: Jan Čapek, Jiří Kubeš, Jiří Vlček, Brigita Jindrlová,

Michal Průcha, Otto Vrábek, Jan Pintér, Jan Baštář, Karel Musil, Miroslav Koláček, Tomáš Kupka, Roman Šperňák, Josef Šafránek. OFS Český Krumlov – kandidát na předsedu VV: Václav Domin. Kandidáti na členy VV: Libor Granec, Zdeněk Kemény, Pavel Hladík, Radek Krátký, Vladimír Uhlík, Jan Pils, Roman Červíček.

„Myslím, že to bude těsné, ale jsem mírný optimista. Kdyby byly volby v původním lednovém termínu, tak bychom určitě vyhráli. Teď se situace trochu vyrovnala. Ať kluby myslí na fotbal a budoucnost dětí,“ vyzývá Malý.

Budoucnost a zlepšení fotbalového prostředí. To je společným jmenovatelem vize obou kandidátů.

„Na Budějovicku se za posledních osm let odvedlo hodně práce. Trenéři se věnují dětem, založili týmy přípravek. Fotbal je třeba uzdravit a je dobře, že kandidují noví lidé. Ale neměli by se zatracovat ti starší, kteří mají bohaté zkušenosti a rozhled,“ myslí si roudenský šéf.

Malého tým oproti tomu sází hlavně na funkcionářské nováčky s velkým elánem. Zároveň za nimi stojí i iniciativa Fevoluce s bývalými reprezentanty Janem Kollerem, Vladimírem Šmicerem či Tomášem Sivokem.

„Dokážeme dělat věci moderněji a spojit kluby i jejich myšlenky. Podpora od takových osobností je hrdost i zodpovědnost,“ hlásí.

Ani jeden z kandidátů nevnímá volby jako osobní souboj. „Beru to racionálně. Poslední tři období nebyli při volbách ani protikandidáti. Očekávám korektní boj, ale volbami to nekončí, naopak,“ tvrdí Šolc.

Změní se i zbývající složení výkonného výboru, které bude souviset s novým šéfem svazu. Ze stávajícího výboru kandidují jen Jan Čapek s Jiřím Kubešem, o pozici usiluje třeba plánský Jan Pintér nebo trenéři Karel Musil a Jiří Vlček mladší.

Situace v českokrumlovském okrese je daleko klidnější. Jediným kandidátem na předsedu je ten stávající Václav Domin.

Měnit by se příliš nemělo ani obsazení výkonného výboru, do kterého se oproti tomu současnému hlásí jen Roman Červíček.