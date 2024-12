Jeden a půl milionu je málo, návrh přejmenovat stadion na Warex arenu neprošel

Žádost SK Dynamo České Budějovice o změnu názvu fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově byla jedním z bodů pondělního zasedání českobudějovické rady.

Vedení Dynamo svůj návrh podalo dle pravidel přes příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice. Usilovalo o to, aby stadion nově nesl název Warex arena. Za to by městská kasa ročně inkasovala jeden a půl milionu korun. Radní města však návrh jednohlasně odmítli.

„Bylo to jednoznačné. Vedení města nemá v plánu měnit název stadionu a také navrhovaná částka byla poměrně nízká. Pokud bychom k tomu někdy přistoupili, určitě by to bylo jinou formou, a to klasickým výběrovým řízením, kdy bychom se snažili dostat na co nejvyšší cenu,“ vysvětlil náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.

Peníze, které platí partneři klubů za to, že se jich „značka“ promítne do názvu stadionu, se napříč sporty i městy liší. Například v Českých Budějovicích platí Budějovický Budvar za název hokejové arény podle informací redakce iDNES.cz čtyři miliony korun ročně.

Společnost Warex se věnuje modulovým stavbám, vyrábí obytné a sanitární kontejnery. Objevila se mezi hlavními partnery klubu a její logo se v nedělním duelu Dynama v Pardubicích nově dostalo na přední stranu dresů.

Fotbalový stadion Střelecký ostrov už historicky nesl jméno některého ze sponzorů. Do konce roku 2008 se jmenoval E.ON Stadion, od té doby platí zažitý název.